Убийство украинки и немота американских СМИ, БРИКС и украинский кризис. Итоги 8 сентября

В США набирает обороты скандал с убийством украинской беженки. Лидеры стран БРИКС обсудили происходящее на Украине

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068351024_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_2220cbb1e50dff9a3156c02cb71b6ac3.jpg

Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей соцсетей с украинскими флагами в профилях."Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему", — написал Трамп-младший в соцсети X.Так он ответил журналистке Элизабет Уилер, которая обратила внимание на статистику по результатам поиска по запросу "Ирина Заруцкая" на сайте New York Times, где сюжетов о девушке не оказалось.Ранее в соцсетях распространилось видео убийства в автобусе 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой. Её заколол ножом сидевший за ней бездомный. Согласно релизу полиции Северной Каролины, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни."Момент неадекватного нападения на украинку и убийства её. Нападение было ничем не спровоцировано, он просто забил ее ножом. Не первый случай. Но в Штатах хотя бы понимаешь, что нападавший сядет навсегда. В Европе насильники выходят, иногда не получая срок, а с убийцей девочки, которую такое же животное толкнуло под поезд, не знают, что делать и вероятно тоже выпустят", — прокомментировал случившееся медиаэксперт Анатолий Шарий.Тем самым он сослался ещё на одну трагедию с украинкой беженкой — на произошедшее 11 августа во Фридланде в Нижней Саксонии убийство: тогда 31-летний беженец из Ирака Мухаммад А. Силой толкнул 16-летнюю украинскую беженку Лиану К. Под проезжающий товарный поезд. Как сообщили немецкие СМИ, семья девушки бежала летом 2022 года из Мариуполя в Гайследен, где их сначала приютили в здании пожарной охраны. Оба родителя девушки смогли устроиться на работу, её братья посещали школу и детский сад.Толкнувшего девушку мужчину поместили в психиатрическую клинику.Как сообщили немецкие власти, ходатайство о предоставлении убежища 31-летнего иракца было отклонено в декабре 2022 года. Его должны были депортировать в Литву, куда он впервые въехал в ЕС. Беженец обжаловал решение, и ему было разрешено остаться. В феврале 2025 года Административный суд Гёттингена окончательно отклонил его жалобу.В июле 2025 года ведомство по делам иностранцев ходатайствовало о задержании мужчины с целью его депортации. Однако земельный суд Ганновера отклонил ходатайство.Возвращаясь к убийству Заруцкой, стоит отметить, что эта тема стала дискуссионной в американских соцсетях. Так, бывший глава Департамента государственной эффективности, предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х отметил, что агентство Associated Press, ориентированное на демократов, не написало об убийстве Заруцкой в США темнокожим, зато активно писало про убийство темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским."Логика деления на ноль" - прокомментировал МаскРеспубликанцы и их сторонники обратили внимание, что об убийстве украинки не сообщали и такие либеральные американские СМИ, как CNN и The New York Times.БРИКС и УкраинаЛидеры стран БРИКС обсудили тарифную политику США и ситуацию на Украине на внеочередном онлайн-саммите объединения, президент России Владимир Путин принял участие во встрече по видеосвязи из Сочи, сообщила пресс-служба Кремля."Обсуждались вопросы сотрудничества стран — участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике",— отмечалось в сообщении.Отмечалось, что заседание созвали по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, на нем планировалось обсудить торговую политику главы Белого дома Дональда Трампа, включая введение пошлин."Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" — это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", — заявил Лула да Силва.Он также затронул ситуацию на Украине и призвал к реалистичному урегулированию конфликта, которое должно учитывать законные интересы всех сторон. Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал эту позицию.По словам лидера КНР, БРИКС должен использовать сильные стороны и углублять деловое сотрудничество. Также он выразил уверенность, что объединение выдержит испытание международной турбулентностью, продолжит устойчиво и долгосрочно развиваться. Он отметил, что чем теснее будет сотрудничество стран БРИКС, тем увереннее они будут реагировать на внешние вызовы.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что БРИКС продвигает сотрудничество на принципах взаимного уважения. По его словам, важность объединения как видного международного форума растёт.В то же время ас-Сиси прокомментировал и состояние ООН."Было оказано прямое негативное воздействие на систему ООН, в особенности на Совет Безопасности. Падение доверия к нему побудило ряд государств требовать всеобъемлющих реформ Совета", — заявил президент Египта.По его словам, СБ ООН оказался неспособен выполнять свою роль в разрешении споров.Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о переходе от однополярного мира к многополярному. Политик напомнил, что страны БРИКС были в авангарде отстаивания реформ многосторонних институтов."ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию <...> на уровне ВТО. <...> Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", — добавил президент.Как заявили в пресс-службе президента Бразилии после завершения саммита, лидеры стран БРИКС достигли консенсуса о необходимости перехода к более справедливому международному порядку.Как сообщило Центральное телевидение Китая, страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по проблеме украинского кризиса."Стороны также договорились поддерживать взаимодействие по таким острым вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа", — говорится в сообщении.Виртуальный саммит продлился около полутора часов.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова ""Стальной дикобраз" превращается в фарш, но Запад делает вид, что не видит этого. Украина за неделю".

