"Рассвет" все ближе. Чем собирается ответить РФ на Starlink Илона Маска

В ближайшие годы на низкой околоземной орбите должна появится группировка спутников, которая будет обеспечивать доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/сек. В СМИ ее называют конкурентом известной системы Starlink Илона Маска, но до настоящей конкуренции еще очень и очень далеко. Чересчур вперед ушли американцы

Starlink и Украина: урокиРоссийская военная спецоперация на Украине доказала значимость и важную роль высокоскоростного спутникового интернета не только для гражданского сектора, но и для оборонного.Упрощенно это работает так: входящие в группировку спутники передают данные через наземные терминалы, которые могут быть расположены в любой точке планеты. Через специальные наземные антенные решетки происходит связь со спутником, после чего сигнал идет непосредственно пользователю.Пионером такой технологии стала компания Маска SpaceХ, которая производит эти спутники и терминалы под маркой Starlink и своими же силами выводит их на низкую земную орбиту. С момента тестовых запусков в 2018 году к настоящему моменту на орбите находятся более 7 тыс. аппаратов Starlink. Планируется, что в перспективе Землю будут опоясывать 40 тыс. спутников от этой компании.В самом начале СВО украинской армии было передано порядка 15 тыс. терминалов Starlink, благодаря чему ВСУ получили возможность через спутниковый интернет наводить артиллерию, оружие и дроны, а также осуществлять связь между подразделениями. Поставки были оплачены преимущественно из частных источников, а также через ныне закрытое Агентство США по международному развитию (USAID) и европейские организации.По данным Bloomberg на начало этого года, всего на Украине функционируют около 40 тыс. терминалов Starlink.Какие есть проблемыВооруженные силы России доступа к Starlink не имеют, за исключением отдельных случаев, когда эти терминалы были взяты в качестве трофеев. Отсутствие отечественных аналогов привело к тому, что российские военные были лишены такого важного в условиях современной войны преимущества в виде всегда доступного спутникового интернета.В ближайшее время эта ситуация должна измениться. За последние несколько лет на орбиту было выведено несколько тестовых спутников российской системы "Рассвет", а в 2027 году запланировано начало коммерческой эксплуатации этой системы высокоскоростного интернета.За ее создание отвечает компания "Бюро 1440", где число 1440 отсылает к количеству витков, которые совершил вокруг Земли первый искусственный спутник планеты ПС-1. Компания является частью "ИКС холдинга". Данные об актуальных владельцах "Бюро 1440" и информация о ее финансовых показателях не раскрывается.Предполагается, что к 2027 году на орбиту в рамках "Рассвета" будет выведено до 250 спутников. Планируется, что ежегодно будет запускаться по 150-180 спутников, что позволит довести группировку до 900 аппаратов к началу следующего десятилетия. Они должны будут в конечном итоге выйти на скорость интернета в 1 Гбит/сек.Проект амбициозный и для его реализации предстоит решить сразу несколько серьезных вопросов. Первый – финансирование. Понятно, что выведение на орбиту столь многочисленной группировки спутников потребует серьезных вложений.Год назад сообщалось, что "Бюро 1440" в 2025-2026 гг. должно получить из бюджета 9,35 млрд рублей, которые должны пойти на закупку необходимых материалов для создания и вывода на орбиту 66 спутников.Всего за 10 лет компания должна получить 207,7 млрд рублей госсредств, а из частного сектора привлечь 307 млрд. По нацпроекту "Экономика данных" "Бюро 1440" получит также 106 млрд рублей, плюс еще 329 млрд должны быть получены из частных средств.Второй аспект – это возможность ракетно-космической отросли России выводить на орбиту необходимое число спутников. Так, Space Х Маска запускает порядка 60 своих аппаратов за раз, а РФ сможет единоразово доставить в космос лишь 15 спутников "Рассвета".За 2024 год Роскосмос провел только 17 пусков, а при планировании проекта "Рассвет" закладывалось вдвое больше пусков. Китайский конкурент и проект из стратосферыПомимо Starlink и "Рассвета", в мире сразу несколько стран уже приступили или планируют выводить на орбиту спутники для интернета.В Китае такой проект носит название "Цяньфань" (в буквальном переводе – "Созвездие тысячи парусов"), в прошлом году первые 18 таких спутников были выведены на орбиту. В идеале, на низкой околоземной орбите в будущем должно быть более 13 тыс. китайских спутников, чтобы прямо конкурировать со Starlink.В Пекине настроены в кратчайшие сроки нарастить группировку спутников, чтобы покрыть ими всю территорию страны, однако к настоящему моменту на орбите функционируют 90 аппаратов из более, чем 600 запланированных.Пишут, что проблема в том, что китайцам не удается выводить все спутники в нужные точки орбиты, из-за чего количество брака дошло до 14%, при том, что у компании Маска такой проблемы практически нет, у нее этот показатель равен 0,5%.Не исключено, что с похожей проблемой может столкнуться и Россия, которая еще не приступила к полноценному развертыванию своей группировки. Пока же "Бюро 1440" заключает первые контракты – уже есть подписанные соглашения с РЖД и "Аэрофлотом", пассажиры которых будут получать скоростной спутниковый интернет через установленные в самолетах и поездах терминалы.Помимо "Рассвета", в РФ на разных стадиях есть еще несколько проектов по спутниковому интернету, а также разработка Фонда перспективных инициатив, связанная со стратосферой.В последнем варианте разработчики предлагают сэкономить и вместо дорогостоящей спутниковой группировки отправить стратостат в виде БПЛА, который будет легче воздуха и будет висеть на высоте 18-20 км над землей.Такая платформа сможет нести на себе оборудование для передачи 5G-интернета и ее можно будет запускать над малонаселенными или труднодоступными населенными пунктами. Оценки по экономии средств в сравнении со спутниками – от 10 до 20 раз. В отличие от спутников, такой аппарат будет нуждаться в пополнении топлива и техобслуживании, поэтому предлагается создать своеобразную карусель из 3-4 стратостатов, которые будут использоваться тогда, когда другой аппарат будет спущен на землю.Таким образом, Россия не остается в стороне и не отказывается конкурировать с ведущими мировыми поставщиками спутникового интернета, а наличие своей группировки аппаратов на низкой околоземной орбите становится обязательным атрибутом для любой державы, считающей себя космической. При этом победные реляции и громогласные заявления о появлении в РФ своего аналога Starlink пока не ко времени – впереди еще много сложной и ответственной работы.О причинах недавнего внезапного временного отключения Starlink у ВСУ - в материале издания Украина.ру Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб.

