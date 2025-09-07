https://ukraina.ru/20250907/khochu-priyti-v-kiev-vmeste-s-vs-rf-i-zadat-voprosy-boets-batalona-krivonosa-nemo-1068292734.html

Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо"

Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо" - 07.09.2025 Украина.ру

Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо"

07.09.2025

Боец Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, с позывным Немо рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о своей службе в ВСУ, мотивации тогда и сейчас, попадании в плен к ВС РФ и переходе в батальон Кривоноса:0:57 – Служба в ВСУ;2:30 – Идейная мотивация;3:53 – Февраль 2022 года;8:18 – Плен у ВС РФ;15:10 – Переход в батальон Кривоноса;17:28 – Вопрос доверия;18:44 – Оценка перспектив;Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

