Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо" - 07.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250907/khochu-priyti-v-kiev-vmeste-s-vs-rf-i-zadat-voprosy-boets-batalona-krivonosa-nemo-1068292734.html
Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо"
Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо" - 07.09.2025 Украина.ру
Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо"
Боец Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и... Украина.ру, 07.09.2025
2025-09-07T17:59
2025-09-07T17:59
россия
украина
киев
владимир зеленский
кривонос
александр чаленко
украина.ру
вооруженные силы украины
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/07/1068292443_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09fd3dce10285b432abf981b5474ebfa.jpg
Боец Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, с позывным Немо рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о своей службе в ВСУ, мотивации тогда и сейчас, попадании в плен к ВС РФ и переходе в батальон Кривоноса:0:57 – Служба в ВСУ;2:30 – Идейная мотивация;3:53 – Февраль 2022 года;8:18 – Плен у ВС РФ;15:10 – Переход в батальон Кривоноса;17:28 – Вопрос доверия;18:44 – Оценка перспектив;Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/07/1068292443_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94c483aa42578a3436f532be8a28a48e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киев, владимир зеленский, кривонос, александр чаленко, украина.ру, вооруженные силы украины, видео, видео
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кривонос, Александр Чаленко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Видео

Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо"

17:59 07.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Боец Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, с позывным Немо рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о своей службе в ВСУ, мотивации тогда и сейчас, попадании в плен к ВС РФ и переходе в батальон Кривоноса:
0:57 – Служба в ВСУ;
2:30 – Идейная мотивация;
3:53 – Февраль 2022 года;
8:18 – Плен у ВС РФ;
15:10 – Переход в батальон Кривоноса;
17:28 – Вопрос доверия;
18:44 – Оценка перспектив;
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКривоносАлександр ЧаленкоУкраина.руВооруженные силы УкраиныВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13При обстреле Рыльска пострадал один мирный житель - Хинштейн
18:09Главком ВСУ Сырский снова соврал о возвращении территорий - украинский парламентарий
17:59Хочу прийти в Киев вместе с ВС РФ и задать вопросы: боец батальона Кривоноса "Немо"
17:55На Запорожском направлении ВС РФ ударили по украинскому комбинату абразивных материалов, но есть нюанс
17:55Красноармейское направление: ожесточённые бои за Удачное и продвижение к Мирнограду
17:50"Сегодняшний удар российскими дронами смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО" - New York Times
17:42Украинизация означает уничтожение науки, школ и детской психики - украинский профессор
17:21Французский доброволец раскрыл жестокую правду об Украине
17:09"Северные потоки" подорвали очень опытные диверсанты, у Великобритании есть такие пловцы - Патрушев
17:02"При всём уважении": ВСУшников не хотят даже на порог пускать
16:53Немецкая версия о подрыве "Северных потоков" нелепа - Патрушев
16:40ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области - Хинштейн
16:30Опубликованы фотоотчёты с мест ночных ударов по Украине
16:20ВСУшник пожаловался на коррупцию в ТЦК
16:18Конфликт сельской общины с ТЦК произошёл в Ивано-Франковской области
16:12В Сумах "Герани" снова поразили обладминистрацию: фото
16:00Енакиево – город Александра Куприна
15:48У стен Новодевичьего монастыря завершился Общемосковский крестный ход
15:40Удары по нефтепроводу "Дружба" не прервали поставок нефти в Венгрию. Главные новости к этому часу
15:20"Освобождение страусов" — ВС РФ наступают в Серебрянском лесу
Лента новостейМолния