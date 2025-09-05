https://ukraina.ru/20250905/1049164914.html

Демьян Многогрешный. Опальный гетман на службе в Сибирской Украине

Демьян Многогрешный. Опальный гетман на службе в Сибирской Украине

Нерчинский мирный договор между Россией и Маньчжурско-Китайской империей Цин, заключенный 6 сентября 1689 года, имел огромнейшее значение для России и всей Евразии, поскольку закреплял за Москвой Восточную Сибирь и выход к Тихому океану. Казалось бы – причём тут Украина?

Договор положил начало свободной русско-китайской торговле, которая уже через полстолетия давала 40% таможенных сборов Российской империи. Прибыли от русских казённых караванов с пушниной в Поднебесную были большим подспорьем в ходе Северной войны, шедшей и за Украину.Нерчинские серебряные рудники были первым месторождением в России, где драгоценный материал добывался в промышленном масштабе. Именно из золотосодержащего серебра, добытого под Нерчинском, были изготовлены медали в честь заключения Ништадтского мирного договора со Швецией. Причём для Петра I это было настолько значимо, что на самих медалях была даже сделана соответствующая надпись: "сия из злата домашнего медалия усерднейше приносится".Большой вклад в достижение этого геополитического успеха внёс бывший гетман Левобережной Украины Демьян Игнатьевич Многогрешный. За Уралом прошла половина его сознательной жизни, и если в истории Малороссии он остался как поборник автономии и даже независимости, то в Сибири он проявил себя как верный слуга русского царя.В 1672 году Демьян Игнатьевич стал жертвой заговора, организованного казачьей старшиной и доверенными лицами царя, в Батурине. Во время пленения гетман получил ранение, был закован в кандалы и отправлен в Москву.После выдвижения обвинения в государственной измене Демьян, так же как и его брат, черниговский полковник Василий Игнатьевич, был приговорён к отсечению головы. В мае того же года, когда на Болотной площади Москвы уже готовилась казнь, царь решил помиловать братьев. Смертную казнь заменили пожизненной ссылкой в Сибирь.По царскому указу "изменник и клятвопреступник Дёмка Игнатов" вместе со своим семейством в сопровождении сибирских служилых людей был отправлен в Тобольск. Из Тобольска путь Демьяна лежал за Байкал, в т.н. "Сибирскую Украину" — Селингинский острог. Василий Игнатьевич был сослан на Енисей, в Красноярский острог, остальные соратники гетмана — в другие сибирские города.Поскольку русских в Сибири было мало, то ценен был каждый оказавшийся за Уралом человек. Поэтому осуждённые преступники тут оказывались при деле. Так, сосланный гетман и его люди, были определены "в пешую казачью службу". Только после бегства в 1673 году экс-генерального есаула Павла Грибовича из Томска Многогрешный был заключён под стражу.Заключение он отбывал в Иркутской тюрьме до 1682 года, бывшему гетману ему было позволено нести "городовую и уездную службу". Тогда же он удостоился звания "иркутского боярского сына" (разновидность служилых людей) с назначением денежного и хлебного окладов.Однако украинские дела не оставляли его в покое. Сменивший Демьяна на посту гетмана Иван Самойлович активно против него интриговал. Как только в Малороссии стало известно об освобождении Многорешного, в Москву посыпались протесты. В 1684 году опальный гетман вновь оказался в тюрьме. На этот раз он отбывал наказание в Селингинском остроге.Мытарства Демьяна Игнатьевича продолжались до тех пор, пока сам гетман Самойлович не лишился гетманского поста после интриг Мазепы. После того как в 1687 году это произошло, Многогрешный был освобождён и оставлен на службе в Забайкалье.К тому времени Селингинск являлся важным опорным пунктом России на границе с Монголией.Статус города он получил лишь в 1670 году, через 15 лет после основания. Его укрепления представляли собой бревенчатые стены высотой 5,3 м. в форме неправильного четырёхугольника, окружённые рвом и земляным валом. Высота угловых башен составляла 19-21 м. Кроме административных зданий здесь было 12 казачьих амбаров и около 30 изб. Гарнизон составлял всего 150 казаков. Спасская церковь — единственная в городке, была построена в шатровом стиле, трёхпрестольной и достигала в высоту 32 м. Жители занимались в основном скотоводством, земледелием, соледобычей, охотой и рыболовством. Казаки участвовали в подчинении и объясачивании забайкальских бурят, охране границы, отражении монгольских набегов.К моменту освобождения из заточения Многогрешного в Восточной Сибири полным ходом шёл русско-маньчжурский военный конфликт 1683-89 годов. Селенгинскому острогу предстояло сыграть в нём важную роль.Разгорелась борьба за контроль над бассейном Амура, занимавшим срединное положение между двумя империями. Русские начали строить свои остроги на Амуре раньше маньчжуров, но спорная территория располагалась гораздо ближе к империи Цин, чем к историческому центру Российского государства.Количество русских служилых людей во всей Сибири (от Тобольска до Охотска) в 80-х годах XVII века составляло всего около 7 тыс. человек; из них непосредственно в Забайкалье и Приамурье жило лишь 2 тыс. человек, и те были разбросаны по разным острогам.Численность же маньчжурских войск, дважды осаждавших Албазин (русский форпост на Амуре), превышала 5 тыс. человек. В конце конфликта (1689 год) под видом сопровождения посольства они сосредоточили под стенами Нерчинска 15-тысячную группировку.Успешный для России исход той войны определила героическая оборона Албазина в 1686 году. Шесть месяцев длилась его безуспешная осада, стоившая жизни 650 защитникам острога (в живых осталось всего около 150 человек). Стремясь блокировать русские силы на Амуре, маньчжуры подстрекали союзных им монгольских князей к вторжению в Забайкалье, подбивали к антирусскому восстанию бурят.В 1687 году активизировались набеги монголов на Забайкалье. Многогрешный в качестве командира конного отряда тогда участвовал в частых сшибках, рейдах, погонях, в т.ч. и на монгольской территории.В январе 1688 года, когда на Амуре действовало русско-маньчжурское перемирие, монгольские отряды вторглись в российское Забайкалье, осадили Селингинск и попытались отрезать регион от Иркутска. Кроме того, в Селингинске в это время находился Фёдор Головин — царский посланник на переговорах с маньчжурами и одновременно командующий русскими силами в регионе.Монгольское войско насчитывало до 10 тыс. человек, имело в своём распоряжении огнестрельное оружие. Силы русских были разбросаны по разным острогам, а их командующий блокирован. Пленение или гибель Головина могли иметь для России в Забайкалье весьма негативные последствия. В случае успеха монгольского вторжения маньчжуры планировали нарушить перемирие и возобновить военные действия на Амуре.Попытка деблокировать Селенгинск отрядом из 500 московских стрельцов в конце января цели не достигла. Пришлось подтягивать силы из Прибайкалья (Иркутска, Верхнеленска, Братска), из Бургузинского острога, Якутского уезда, собирать отряды бурят на верхней Лене. Отряд в 1,5 тыс. человек был собран к середине марта и выступил к Селенгинску, однако всё это время острог должен был продержаться.Осада Селенгинска длилась 11 недель.Командовать обороной города доверили опальному гетману, в распоряжении которого было 137 казаков, 98 стрельцов, 49 мещан и купцов, 10 подьячих. Всего 294 русских против нескольких тысяч монголов.29 февраля был предпринят ожесточённый ночной штурм острога с применением "огненных" стрел и огня пищалей. Когда к городу стала приближаться помощь, монголы решили дать сражение в степи, в 20 верстах от Селенгинска.20 марта основные силы противников встретились. В этот момент Многогрешный решился на вылазку — конный отряд под его началом выступил из "крепостицы" и атаковал не ожидавшего такого удара неприятеля. Монгольские силы были разгромлены и покинули Забайкалье. Сохранилось поверье, что эти события произошли в долине, которую стали называть "падью Убиенных".Судя по всему, Демьян Игнатьевич ко времени кризиса 1688 года был известным в Восточной Сибири военачальником. Есть свидетельства, что между тюремными заключениями в 1682 году он возглавлял операцию по разгрому вторгшегося в Забайкалье многотысячного отряда монгольского князя Батур-Очирой-хана.Во время подготовки к заключению Нерчинского договора Многогрешный был включён в число посольских дворян, сопровождавших Головина и сыграл важную роль в переговорах с монгольскими тайшами (князьями).Степень доверия к Многогрешному со стороны высокого царского сановника Головина показывает то, что в ходе Нерчинского конгресса малороссу было поручено организовывать охрану российского посольства.Обстановка тогда была близка к критической. Маньчжурские войска окружили Нерчинск и многократно превосходили по численности силы русских. Циньские делегаты выдвигали заведомо завышенные территориальные требования, демонстративно прекращали переговоры, приказывая приступить к осаде Нерчинска. В этих условиях любой инцидент мог привести к срыву переговоров и вооружённому столкновению.Тем не менее, русскому посольству удалось довести переговоры до мирного разрешения. Россия отстояла Забайкалье, но уступала верхнее течение Амура. Правда, пекинские вельможи обязались не заселять приобретённую область. Левобережье нижнего течения Амура оставалось неразграниченным до будущих времён.После завершения русско-маньчжурской войны Многогрешного планировалось вместе с сыновьями перевести на службу в Томск, однако он воспротивился этому решению. В 1690-94 годах он занимал должность приказчика Селенгинского острога. Приказные ясачных волостей обладали статусом, сопоставимым с воеводами уездов, но только на меньшей территории.По сути Демьян Игнатьевич руководил приграничным округом, противодействовал монгольским набегам в целях угона скота, держал в повиновении местные бурятские племена. В ходе стычки при одном из таких набегов в 1691 году погиб старший сын гетмана — Пётр. В том же году не стало его второго сына Якова.В 1696 или в 1701 году Демьян Многогрешный постригся в монахи, а умер в 1703 году. Место захоронения бывшего гетмана достоверно неизвестно. Однако есть свидетельство декабриста Бестужева, отбывавшего ссылку в Селенгинске, что возле старого Селенгинского собора он видел надгробную каменную плиту на месте захоронения. В 30-е годы ХХ века собор был взорван и могила затерялась.Из детей Многогрешного достоверно известна судьба лишь дочери Елены. Она вышла замуж за Ивана Бейтона — сына героя обороны Албазина Афанасия Бейтона. Таким образом, фамилии двух известных военачальников маньчжурской войны породнились. Род Бейтонов известен в Сибири и сегодня, так что потомки Демьяна Многогрешного живут в России по сей день.В 2016 году вблизи посёлка Новоселингинска в Бурятии на частные пожертвования был установлен памятник в честь Демьяна Игнатьевича Многогрешного — гетмана Левобережной Украины, помощника посла Головина, приказчика Селингинска.

