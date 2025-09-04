https://ukraina.ru/20250904/vks-rf-nanesli-bombovyy-udar-po-tselyam-v-zaporozhskoy-oblasti-1068132990.html
ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области
ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области
Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области, жалуются вражеские каналы, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью не наблюдалось такого масштаба ударов по целям на Украине, как прошлой, но методичная работа "Гераней" по наиболее важным объектам продолжалась.Чаще других поступали сообщения о массированных налетах "Гераней" и взрывах в Одессе и Одесской области. Также регулярно поступала информация о поражении целей в Харьковской области (Харьков, Чугуев).Без внимания ВС РФ не остались и вражеские объекты в Полтавской, Сумской (Сумы) областях, на временно оккупированных территориях ДНР (Славянск) и в Херсонской области.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью не наблюдалось такого масштаба ударов по целям на Украине, как прошлой, но методичная работа "Гераней" по наиболее важным объектам продолжалась.
Чаще других поступали сообщения о массированных налетах "Гераней" и взрывах в Одессе и Одесской области. Также регулярно поступала информация о поражении целей в Харьковской области (Харьков, Чугуев).
Без внимания ВС РФ не остались и вражеские объекты в Полтавской, Сумской (Сумы) областях, на временно оккупированных территориях ДНР (Славянск) и в Херсонской области.
