ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области - 04.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250904/vks-rf-nanesli-bombovyy-udar-po-tselyam-v-zaporozhskoy-oblasti-1068132990.html
ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области
ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области - 04.09.2025 Украина.ру
ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области
Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области, жалуются вражеские каналы, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-04T07:18
2025-09-04T07:18
новости
россия
запорожская область
украина
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью не наблюдалось такого масштаба ударов по целям на Украине, как прошлой, но методичная работа "Гераней" по наиболее важным объектам продолжалась.Чаще других поступали сообщения о массированных налетах "Гераней" и взрывах в Одессе и Одесской области. Также регулярно поступала информация о поражении целей в Харьковской области (Харьков, Чугуев).Без внимания ВС РФ не остались и вражеские объекты в Полтавской, Сумской (Сумы) областях, на временно оккупированных территориях ДНР (Славянск) и в Херсонской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, украина, вкс
Новости, Россия, Запорожская область, Украина, ВКС

ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области

07:18 04.09.2025
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области, жалуются вражеские каналы, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью не наблюдалось такого масштаба ударов по целям на Украине, как прошлой, но методичная работа "Гераней" по наиболее важным объектам продолжалась.
Чаще других поступали сообщения о массированных налетах "Гераней" и взрывах в Одессе и Одесской области. Также регулярно поступала информация о поражении целей в Харьковской области (Харьков, Чугуев).
Без внимания ВС РФ не остались и вражеские объекты в Полтавской, Сумской (Сумы) областях, на временно оккупированных территориях ДНР (Славянск) и в Херсонской области.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗапорожская областьУкраинаВКС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем
07:18ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области
07:00Мендкович: Украина — лишь "дежурная тема" на встречах Путина с Моди и Эрдоганом
06:30Фролов: Заявления Миллера о низких ценах для Китая — это "шпилька" в адрес Европы
06:29"Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины
06:15Виталий Лебедев: У КНДР есть дешевое оружие, которое позволит вырубить военную промышленность Украины
06:00Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы
05:38Станислав Крапивник: Пока США терпят крах в Тихоокеанском регионе, Россия идет на Славянск и Краматорск
05:37Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ
05:36Трамп закручивает гайки, Европа готовит войска. Украина в международном контексте
05:30Предоставляет площадку и экспертизу: Куприянов о роли России в китайско-индийских отношениях
05:00Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев
04:33Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам
04:10"Гарантии безопасности" Украине являются "гарантиями опасности" европейскому континенту — МИД РФ
04:00Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса
03:47ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо
03:06Аэропорт Сочи открыли, Волгоградский пока закрыт на взлёт и посадку
02:54Пророческий мультфильм "Каиновы слёзы" (1981) о не меняющемся веками облике бандеровца-самостийника
02:44Наиболее значимые события 3 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
Лента новостейМолния