https://ukraina.ru/20250904/unichtozhenie-ukrainskoy-energetiki-robopsy-i-morskaya-blokada-odessy--rozhin-1068176327.html

Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин

Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин - 04.09.2025 Украина.ру

Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему время сейчас играет на Россию и почему Украина не пошла в... Украина.ру, 04.09.2025

2025-09-04T21:13

2025-09-04T21:13

2025-09-04T21:13

россия

одесса

украина

борис рожин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068176207_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04c03bbf3ba850e497b1dcc5c5927756.jpg

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему время сейчас играет на Россию и почему Украина не пошла в наступление этим летом. Также эксперт рассказал, как развивается роботизация российской армии и насколько вероятна морская блокада Одессы. 00:55 – Планы ВС России на осенне-зимнюю кампанию; 04:17 – Куда армия РФ подвинет фронт: максимум и минимум; 05:38 – Почему Украина не пошла в наступление этим летом? 08:48 – Выезд украинских парней 18-22 лет; 10:40 – Наёмники и их роль в конфликте на Украине; 14:48 – Роботизация российской армии; 17:23 – Наиболее успешные удары ВС РФ по украинским тылам; 18:50 – Вероятность морской блокады Одессы; 20:24 – Удары России по энергетике; 21:05 – Чем закончится СВО? ТГ-канал Бориса Рожина — https://t.me/boris_rozhin

россия

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, одесса, украина, борис рожин, украина.ру, видео