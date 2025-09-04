Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему время сейчас играет на Россию и почему Украина не пошла в наступление этим летом. Также эксперт рассказал, как развивается роботизация российской армии и насколько вероятна морская блокада Одессы.
00:55 – Планы ВС России на осенне-зимнюю кампанию;
04:17 – Куда армия РФ подвинет фронт: максимум и минимум;
05:38 – Почему Украина не пошла в наступление этим летом?
08:48 – Выезд украинских парней 18-22 лет;
10:40 – Наёмники и их роль в конфликте на Украине;
14:48 – Роботизация российской армии;
17:23 – Наиболее успешные удары ВС РФ по украинским тылам;
18:50 – Вероятность морской блокады Одессы;
20:24 – Удары России по энергетике;
21:05 – Чем закончится СВО?
