Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин - 04.09.2025
Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин
Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин - 04.09.2025 Украина.ру
Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему время сейчас играет на Россию и почему Украина не пошла в... Украина.ру, 04.09.2025
2025-09-04T21:13
2025-09-04T21:13
россия
одесса
украина
борис рожин
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068176207_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04c03bbf3ba850e497b1dcc5c5927756.jpg
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему время сейчас играет на Россию и почему Украина не пошла в наступление этим летом. Также эксперт рассказал, как развивается роботизация российской армии и насколько вероятна морская блокада Одессы. 00:55 – Планы ВС России на осенне-зимнюю кампанию; 04:17 – Куда армия РФ подвинет фронт: максимум и минимум; 05:38 – Почему Украина не пошла в наступление этим летом? 08:48 – Выезд украинских парней 18-22 лет; 10:40 – Наёмники и их роль в конфликте на Украине; 14:48 – Роботизация российской армии; 17:23 – Наиболее успешные удары ВС РФ по украинским тылам; 18:50 – Вероятность морской блокады Одессы; 20:24 – Удары России по энергетике; 21:05 – Чем закончится СВО? ТГ-канал Бориса Рожина — https://t.me/boris_rozhin
россия
одесса
украина
Украина.ру
россия, одесса, украина, борис рожин, украина.ру, видео
Россия, Одесса, Украина, Борис Рожин, Украина.ру

Уничтожение украинской энергетики, робопсы и морская блокада Одессы — Рожин

21:13 04.09.2025
 
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему время сейчас играет на Россию и почему Украина не пошла в наступление этим летом. Также эксперт рассказал, как развивается роботизация российской армии и насколько вероятна морская блокада Одессы.
00:55 – Планы ВС России на осенне-зимнюю кампанию;
04:17 – Куда армия РФ подвинет фронт: максимум и минимум;
05:38 – Почему Украина не пошла в наступление этим летом?
08:48 – Выезд украинских парней 18-22 лет;
10:40 – Наёмники и их роль в конфликте на Украине;
14:48 – Роботизация российской армии;
17:23 – Наиболее успешные удары ВС РФ по украинским тылам;
18:50 – Вероятность морской блокады Одессы;
20:24 – Удары России по энергетике;
21:05 – Чем закончится СВО?
ТГ-канал Бориса Рожина — https://t.me/boris_rozhin
РоссияОдессаУкраинаБорис РожинУкраина.ру
 
Лента новостейМолния