Как Европа планирует втянуть США в войну с Россией: Шишкин о новой операции "Немыслимое"
2025-12-12T22:56

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру указал на серьёзность ситуации, в которой оказался Евросоюз, а также проанализировал идею США...
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру указал на серьёзность ситуации, в которой оказался Евросоюз, а также проанализировал идею США создать новую группу стран взамен G7, в которой не будет Европы: 00:25 - Брюссельский план по Украине; 06:00 – Идея США о замене группы стран G7 на C5; 13:01 – Ликвидация ЕС = ликвидация НАТО? ТГ-канал Игоря Шишкина: https://t.me/isshishkinУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
