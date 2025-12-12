Как Европа планирует втянуть США в войну с Россией: Шишкин о новой операции "Немыслимое" - 12.12.2025 Украина.ру
Как Европа планирует втянуть США в войну с Россией: Шишкин о новой операции "Немыслимое"
Как Европа планирует втянуть США в войну с Россией: Шишкин о новой операции "Немыслимое" - 12.12.2025 Украина.ру
Как Европа планирует втянуть США в войну с Россией: Шишкин о новой операции "Немыслимое"
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру указал на серьёзность ситуации, в которой оказался Евросоюз, а также проанализировал идею США... Украина.ру, 12.12.2025
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру указал на серьёзность ситуации, в которой оказался Евросоюз, а также проанализировал идею США создать новую группу стран взамен G7, в которой не будет Европы: 00:25 - Брюссельский план по Украине; 06:00 – Идея США о замене группы стран G7 на C5; 13:01 – Ликвидация ЕС = ликвидация НАТО? ТГ-канал Игоря Шишкина: https://t.me/isshishkinУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Как Европа планирует втянуть США в войну с Россией: Шишкин о новой операции "Немыслимое"

22:56 12.12.2025
 
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру указал на серьёзность ситуации, в которой оказался Евросоюз, а также проанализировал идею США создать новую группу стран взамен G7, в которой не будет Европы:
00:25 - Брюссельский план по Украине;
06:00 – Идея США о замене группы стран G7 на C5;
13:01 – Ликвидация ЕС = ликвидация НАТО?
ТГ-канал Игоря Шишкина: https://t.me/isshishkin
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
