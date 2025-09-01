https://ukraina.ru/20250901/noch-ulitsa-fonar-vervka-ekspert-predskazal-chto-zhdt-zelenskogo-posle-okonchaniya-konflikta-1067877565.html

"Ночь, улица, фонарь, верёвка...": эксперт предсказал, что ждёт Зеленского после окончания конфликта

Завершение боевых действий приведет к мгновенной потере нынешнего статуса украинского руководства и поставит под вопрос физическое выживание высших чиновников киевского режима. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

"Как только мир будет заключён вся эта благодать закончится и замаячит ночь - улица - - фонарь - верёвка", — заявил эксперт. Политолог убеждён, что "Зеленский нужен лишь до тех пор, пока он обеспечивает войну", поскольку "не воюющая с Россией Украина никому на Западе не нужна"."Свергать его Запад не будет, но и защищать не будет", — подчеркивает Ищенко, описывая вероятное будущее киевского лидера. Эксперт напоминает, что "силовики и бюрократы, хранившие верность режиму, пока Зеленскому давали миллиарды, начинают воротить нос и задумываются о создании собственных уделов"."Если какой-нибудь особо резвый полевой командир через месяца три-четыре такого мира решит, что он тоже хочет посидеть за столом с мировыми лидерами, и повесит Зеленского на фонаре напротив Офиса президента на Банковой, никто не почешется", — заключает Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.

2025

