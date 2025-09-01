https://ukraina.ru/20250901/glavnoe-za-noch-1-sentyabrya-1067969637.html
Главное за ночь 1 сентября
Главное за ночь 1 сентября - 01.09.2025
Главное за ночь 1 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-09-01T08:09
2025-09-01T08:09
2025-09-01T08:09
Главное за ночь 1 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 В Сумской области уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.
🟥 Десантники "Днепра" трое суток успешно отражали попытки наемников отбить бывший "опорник" ВСУ, рассказал командир штурмового отделения группировки войск "Днепр" с позывным "Гулаха".
🟦 Наемники из Колумбии, обвиняемые в участии в боевых действиях против РФ в составе ВСУ, были завербованы на Ближнем Востоке, куда их отправляли под предлогом трудоустройства в Европе, сообщил адвокат Максим Коротков-Гуляев.
🟦 Фаина Савенкова из Луганска, 11 лет живущая под обстрелами ВСУ, обратилась к президенту Франции Макрону после того, как он назвал Россию "людоедской" страной, и напомнила, что Франция была одним из гарантов Минских соглашений.
🟦 Товарооборот и инвестиционно-экономическое сотрудничество России и стран ШОС будет расти, уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, экономическое и инвестиционное сотрудничество "резко усилится, в том числе после встреч сегодня и завтра".
🟦 Си Цзиньпин заявил, что страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок с центральной ролью ООН. Он отметил, что объем экономики стран ШОС приблизился к 30 трлн долларов, экономическое влияние организации растет.
🟦 Лукашенко на саммите ШОС выдвинул шесть ключевых предложений, среди них создание механизмов неделимой безопасности в Евразии и Банка развития ШОС, передает Белта.
🟦 Sky News: поездка Путина в Китай выглядит как намеренная демонстрация сближения Москвы и Пекина, несмотря на попытки США ослабить их отношения.
