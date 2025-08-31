"Я дам вам пропагандистский повод для развязывания войны": Глайвицкий инцидент
Адольф Гитлер и Юзеф Бек
31 августа 1939 года агенты Службы безопасности СС под видом "польских повстанцев" захватили радиостанцию в немецком городе Глайвиц. Эта провокация послужила формальным поводом для нападения Германии на Польшу. Формальным – потому что нападение последовало сразу же, без положенных в таком случае дипломатических реверансов
Если бы за год до Второй мировой войны полякам сказали, что она начнётся с нападения нацистской Германии на Польшу, то те бы очень удивились. Ведь практически сразу после прихода нацистов к власти Берлин и Варшава стали союзниками, в том числе военными.
Ещё 26 января 1934 года Польша и Германия подписали "Декларацию о мирном разрешении споров и неприменении силы между Польшей и Германией" сроком на 10 лет, известную как "пакт Пилсудского-Гитлера". Фактически это был договор о военном и экономическом союзе, предусматривающий, в частности, свободное прохождение германских войск по территории Польши в случае, "если эти войска будут призваны отразить провокацию с востока или с северо-востока".
Первые плоды "пакт Гитлера-Пилсудского" принёс Польше в 1938 году. После аншлюса Австрии, который был осуществлён нацистской Германией 11-12 марта 1938-го, Польша 17 марта выдвинула ультиматум Литве с требованием немедленно установить дипломатические отношения и экономические связи между двумя странами. Но главное – отменить статью Конституции Литвы, в которой столицей этого государства значился город Вильнюс, захваченный поляками ещё осенью 1920 года. Руководство Литвы вынуждено было удовлетворить требования Польши, которые открыто поддерживала Германия.
А после подписания главами правительств Германии, Великобритании и Италии 30 сентября 1938 года Мюнхенских соглашений Польша приняла участие в разделе этой страны совместно с Германией и Венгрией. По меткому выражению Уинстона Черчилля, Польша "с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства".
Однако через несколько недель Третий Рейх потребовал от Польши компенсацию за её территориальные приобретения. 24 октября 1938 года глава МИД Германии Иоахим фон Риббентроп предложил польскому послу в Берлине Юзефу Липскому "генеральное урегулирование спорных проблем, существующих между Польшей и Германией". Оно включало "воссоединение Вольного города Данцига с Рейхом" и согласие Польши на "строительство экстерриториальной автомобильной дороги и железнодорожной линии через Поморье", или так называемый "польский коридор" к Балтийскому морю.
Хотя в Варшаве предложение отвергли, однако продолжали вынашивать планы совместного с Берлином похода на Восток и участия уже в разделе СССР, причём эти надежды нацисты подпитывали. 5 января 1939 года, принимая главу МИД Польши Юзефа Бека в Берлине, Гитлер заявил о единстве "интересов Германии и Польши в отношении Советского Союза". А на встрече с Риббентропом 26 января того же года Бек обещал обдумать возможность присоединения Варшавы к Антикоминтерновскому пакту, если Берлин поддержит польские намерения завладеть Украиной и получить выход к Чёрному морю.
Но после того, как 15 марта 1939 года Чехословакия окончательно прекратила своё существование, терпение Берлина истекло. 21 марта фон Риббентроп вызвал Липского и в ультимативной форме потребовал удовлетворить требования Германии. В тот же день Юзеф Бек был вызван в Лондон, где ему настойчиво посоветовали порвать отношения с немцами. 26 марта 1939-го поляки заявили немцам, что любые попытки Германии присоединить Данциг приведут к войне с Польшей.
Только после этого Гитлер поручил разработать план войны с Польшей. 3 апреля 1939 года начальник штаба Верховного главнокомандования вермахта генерал-полковник Вильгельм Кейтель известил главнокомандующих сухопутными войсками, ВВС и ВМФ о том, что подготовлен проект "Директивы о единой подготовке вооружённых сил к войне на 1939-1940 годы". Одновременно главнокомандующие видов вооружённых сил Германии получили предварительный вариант плана войны с Польшей (план "Вайс"). Полностью подготовку к войне следовало завершить к 1 сентября 1939 года.
11 апреля 1939 года Гитлер утвердил упомянутую "Директиву" и план "Вайс", а 28 апреля Германия в одностороннем порядке разорвала договор о ненападении с Польшей (хотя в Варшаве упорно считали этот документ действующим). При этом в самой Польше план войны с Германией (Оперативный план "Запад") был утверждён ещё 23 марта 1939 года.
Как план "Запад", так и дальнейшие действия польских властей создавали впечатление, что их целью была не столько оборона, сколько провоцирование Германии начать войну. И дело не только в том, что главной предпосылкой плана было вступление Франции в войну с Германией через 15 дней после нападения той на Польшу. Речь также об усилившейся весной-летом 1939 года совершенно дикой антинемецкой пропаганде в Польше. Немцы пытались отвечать, но откровенно проигрывали пропагандистскую войну с поляками.
Особо ожесточённой она была в Верхней Силезии, которую 1921 году, после трёх восстаний местных поляков, под давлением Антанты разделили между Польшей и Германией. В польском Силезском воеводстве осталось примерно 260 тысяч немцев (на 735 тысяч поляков), а германской провинции Верхняя Силезия – 530 тысяч поляков (на 635 тысяч немцев).
Пропагандистские радиостанции в немецком Глайвице и польских Катовицах постоянно повышали не только накал пропаганды, но и мощность передатчиков. Ещё в 1935 году нацисты перестроили глайвицкую радиовышку, она стала (и остаётся поныне) одним из самых высоких деревянных сооружений в мире (118 метров). В свою очередь, Силезский воевода летом 1939 года усилил мощность сигнала "Польского радио Катовице" (ПРК) с 12 до 50 кВт. Обе радиостанции работали на средних волнах, и их передачи было слышно на многие сотни километров.
Но главным "оружием" ПРК был не передатчик, а ведущий Станислав Лигонь, известный как Карлик. Он был силезцем, учился в Берлине, где стал польским националистом, переехал в Польшу и принял её гражданство. Прославился Карлик тем, что вёл передачи на специфическом силезском диалекте, пел песенки, травил байки и сыпал шутками, которые хорошо понимали силезцы по обе стороны границы.
Памятник радиоведущему Станиславу Лигоню в Катовице
Программы Карлика стали настолько популярными, что в немецкой Силезии их слушали даже члены нацистской партии, а члены фан-клуба Лигоня продавали карикатуры, сборники анекдотов и фотографии своего кумира во время разных культурных мероприятий. Власти Силезии пытались убедить Берлин отказаться от политики вещания исключительно на немецком языке и создать программы на местном диалекте, но безуспешно: принцип германизации остался незыблемым.
При этом ПРК запустило программу "За рубежом", где германских силезцев призывали отказываться от использования немецких топонимов, заменив их польскими (Глайвиц – Гливице, Бреслау – Вроцлав), и информировали об их правах как меньшинства. Особенно интенсивно радио работало во время переписи населения Германии в мае 1939 года, когда Берлин с помощью угроз и пропаганды заставлял жителей Верхней Силезии назвать себя в опросных листах немцами. Лигонь и ПРК в ответ постоянно твердили о "семи столетиях борьбы силезцев с германизацией".
В июле 1939 года ПРК начало вещание на немецком языке, маскируясь под радио Третьего Рейха, а также стало выпускать антинемецкие передачи на чешском языке для жителей Протектората Богемия и Моравия. В ответ в августе Германия отказалась от своей политики одноязычного вещания, и начала транслировать передачи на польском и украинском. После этого в программах ПРК стали заявлять, что эти передачи на самом деле исходят от некого "польского радио в Бреслау", и что вся Верхняя Силезия скоро присоединится к Польше. С другой стороны, в Германии развернулась пропагандистская кампания, в ходе которой польские власти обвинялись в том, что они если не организовали, то допустили этнические чистки в отношении проживавших на территории Польши этнических немцев.
Передачи Лигоня* в августе 1939 года на разный лад говорили о неизбежности войны: "Эй, нацисты, готовьте ваши задницы для наших розог… Пускай немцы только войдут сюда, и мы разорвём их нашими окровавленными острыми когтями". Карлик также намекал на то, что Польша может сделать первый шаг, а укрепления на границе возводятся немцами для того, чтобы "спрятать свои задницы, когда мы придем".
Потому неудивительно, что именно радиостанция в Глайвице была избрана нацистами как место провокации, призванной создать повод для нападения на Польшу. Операция была организована начальником СД (службы безопасности СС) Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым – начальником группы VI-F (диверсии) штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом. Она получила название "Консервы", поскольку предполагала, что в здании радиостанции будут оставлены тела узников концлагерей (на сленге эсесовцев – "консервы"), которых выдадут за "польских повстанцев".
© Открытый источникРейнхард Гейдрих (справа) и Альфред Науйокс
© Открытый источник
Рейнхард Гейдрих (справа) и Альфред Науйокс
10 августа Науйокс и семь сопровождающих его эсэсовцев и специалистов по радиовещанию прибыли в Глайвиц. Они поселились в двух гостиницах, провели рекогносцировку и выяснили, что захват радиостанции не будет представлять проблем. В середине августа Гиммлер и Гейдрих доложили о готовности Гитлеру, который приказал шефу абвера (военной разведки) адмиралу Канарису предоставить СД комплекты польской военной формы.
22 августа Гейдрих получил доклад о полной готовности операции. В тот же день Гитлер на совещании с генералитетом заявил: "Я дам вам пропагандистский повод для начала войны. Неважно, будет он правдоподобным или нет. Победителя потом не будут спрашивать, говорил ли он правду".
Первоначально Гитлер назначил нападение на Польшу на 26 августа, то есть акция в Глайвице должна была состояться накануне. Но 25 августа в Берлин пришли две новости: посол Италии сообщил, что Муссолини не готов поддержать Гитлера, а Великобритания заключила договор о взаимопомощи с Польшей. Поэтому пришлось давать срочное распоряжение о переносе провокации.
31 августа Гитлер определил новую дату и время вторжения – 1 сентября в 4 часа 45 минут утра. В тот же день в 16:00 в гостиничном номере Науйокса в Глайвице раздался телефонный звонок из штаба СД, и штурмбанфюрер услышал кодовую команду на начало операции: "Бабушка умерла". В 20:00 группа Науйокса без проблем захватила здание радиостанции по улице Тарногурской в Глайвице, закрыв пятерых сотрудников и охранников в подвале.
Но тут оказалось, что разведка проведена некачественно. В здании рядом с радиовышкой размещалось только передающее и усилительное оборудование, а студия, откуда велись передачи, находилась в другом месте. А ведь ключевой задачей группы Науйокса было зачитать воззвание на польском и немецком языках о том, что "настал момент, когда поляки должны объединиться против немцев и уничтожить каждого, кто посмел бы сопротивляться". Именно с этой целью в группу был включён Генрих Нойман – диктор, свободно владевший польским языком.
© Открытый источникРадиостанция в Глайвице
© Открытый источник
Радиостанция в Глайвице
Специалисты-радиотехники предложили выход: зачитать воззвание в так называемый "грозовой микрофон", предназначенный для оповещения о чрезвычайных ситуациях и подключённый к коротковолновому передатчику. В результате сбивчивую речь Ноймана услышали только в радиусе 40 км от Глайвица, при этом после слов "Внимание, Глайвиц! Радио в руках Польши" диктор ещё и уронил микрофон, испугавшись выстрелов – эсэсовцам пришлось добить одного из привезённых гестаповцами узников (ему в тюрьме сделали смертельную инъекцию, но он был ещё жив).
Вся операция заняла менее пяти минут. Науйокс с группой вернулся в гостиницу, и уже оттуда доложил о произошедшем Гейдриху, который в Берлине напрасно вслушивался в эфир в ожидании воззвания из Глайвица. Несмотря на фактический провал операции, она была признана удачной, тем более, что в биографии Хонёка было участие в силезских восстаниях 1919-21 годов.
В 22:30 31 августа немецкое информационное агентство Deutsches Nachrichtenbüro сообщило о нападении на радиостанцию в Глайвице "польского добровольческого отряда, состоящего из повстанцев Верхней Силезии". Им якобы удалось проникнуть в студию, терроризировать её сотрудников и передать в эфир сообщения на польском и немецком языках, в которых говорилось, что город находится в руках поляков и что та же участь вскоре постигнет Гданьск и Вроцлав. Также сообщалось, что полиции удалось задержать нападавших, а один из них был убит в перестрелке – судя по всему, речь шла именно о Франце Хонёке (ныне в Польше его называют "первой жертвой Второй мировой войны").
1 сентября 1939 года, уже после начала немецкого вторжения в Польшу, Йозеф Гёббельс записал в своём дневнике: "Польская атака на радиостанцию в Глайвице. Мы раздуваем её до невероятных размеров. Поэтому мы снова в атаке. Только в бою чувствуешь себя хорошо". В тот же день к немецкому народу обратился Гитлер, заявив, что Польша осуществила нападение на германскую территорию, и что с этого момента Германия находится в состоянии войны с Польшей.
Начальник гестапо Генрих Мюллер выехал на место событий вместе с начальником уголовной полиции Артуром Небе для проведения "расследования". Небе также приказал изготовить электрифицированный макет, демонстрирующий ход "событий" на радиостанции в Глайвице. Побывавший на одной из демонстраций Гейдрих подтвердил: "Да, да, именно так и начиналась война"…
* "Карлик" пережил войну, умер в 1954 году.
