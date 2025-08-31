По форме - мир, по сути - надувательство. Европейские гарантии безопасности для интеграции Украины в НАТО - 31.08.2025 Украина.ру
По форме - мир, по сути - надувательство. Европейские гарантии безопасности для интеграции Украины в НАТО
По форме - мир, по сути - надувательство. Европейские гарантии безопасности для интеграции Украины в НАТО
По мере сближения позиций России и США и появления очертаний будущего мирного урегулирования усиливается поиск европейскими "ястребами" способов втягивания администрации Трампа в прямое вооружённое противостояние с Россией на территории Украины.
2025-08-31T21:44
2025-08-31T21:44
С этой целью они ставят вопрос о гарантиях безопасности киевскому режиму в послевоенной фазе урегулирования, имея ввиду, что такие гарантии должен дать некий европейский контингент на территории Украины при том или ином участии США.В связи с этим, в последнее время набирает обороты англо-французская возня вокруг, т.н. военной миссии с участием неких "коалиционных сил".В этом смысле примечательна, вышедшая на днях в британской "Телеграф" статья с изложением разных вариантов контроля за соблюдением будущего мирного соглашения, которые активно обсуждаются в Европе и доводятся до СМИ.Из этих обсуждений следует, что миротворческая миссия на Украине должна проводится в основном силами европейских членов НАТО и под руководством НАТО. Её военная часть будет иметь сухопутную, воздушную и морскую составляющую, а, также, обучение военных киевского режима.Основной стратегией безопасности для Украины с целью "предотвращения войны" в будущем является дальнейшее превращение ослабленных боями вооружённых формирований Украины (ВФУ) в главную силу сдерживания. Они должны будут защищать укреплённую линию разграничения, которая должна стать временной линией размежевания до окончательного решения вопроса о российско-украинской границе.Для этого вооружённые формирования киевского режима предлагается полностью перевооружить и обучить с помощью европейских членов НАТО. Среди вооружений на первом месте стоят средства ПВО, в частности, американские "Пэтриот" и "Хаймарс", которые, как и требовал Трамп, будут закупаться у США на средства Европы.Согласно обсуждаемым в Европе планам, предполагается обустройство демилитаризованной буферной зоны для разделения киевских формирований и российских войск после окончания боевых действий. В НАТО допускают, что её могли бы патрулировать миротворцы или военные наблюдатели по согласованию между Киевом и Россией.Однако в этом вопросе стороны стоят на противоположных позициях, поскольку вариант с китайскими военнослужащими, который мог бы устроить Россию, Зеленский отверг. А ведущие европейские члены НАТО настаивают на том, что они не будут отправлять своих военнослужащих на передовую для разведения украинских формирований и российской армии.Но они же допускают размещение европейских контингентов в глубине Украины, чтобы обеспечить третью линию обороны на случай возможного, по их мнению, вторжения России. К желающим оккупировать тыл Украины относятся такие страны, как Британия, Франция, Германия, Бельгия, а, также, страны Прибалтики и Скандинавии."Силы сдерживания", как их называют в Европе, будут размещены на Украине на срок от пяти до десяти лет или до тех пор, пока у европейских партнёров Киева не появится уверенность в том, что украинская армия способна защитить себя.Цифра оккупационных натовских войск постоянно колеблется. Ранее речь шла о размещении около 60 тыс. военнослужащих, сейчас в "Телеграф" фигурирует цифра 30 тыс., но, видимо, и она не окончательная.Важная составляющая "миротворческой миссии" европейского НАТО - введение бесполётной зоны силами европейских ВВС и ПВО для последующего возобновления гражданского и коммерческого авиасообщения с Украиной. Утверждается, что это необходимо для внешней торговли, оживления капиталовложений и экономического восстановления.Симптоматично в этой связи, что беспокойство Брюсселя о так называемом, восстановлении Украины, а, точнее, о том, как на этом прилично заработать и отбить разорительные траты на поддержку ВФУ, сопряжено не только с бесполётной зоной, но и одновременно с попытками своровать без последствий для себя ("найти согласованное решение") замороженные в странах сообщества российские суверенные активы ещё до заключения мирного соглашения по Украине.Этот вопрос снова подняла на днях глава европейской дипломатии Каллас. Ряд стран "старой" Европы, в частности, глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что его страна, в которой находится основной объем замороженных российских средств, категорически не поддержит ни их конфискацию, ни "рискованное" вложение.Согласно планам, Турция возглавит военно-морскую миссию в Чёрном море, направленную на обеспечение безопасности коммерческих судоходных маршрутов на Украину и из Украины. Болгария и Румыния должны возглавить работу по разминированию акватории.Пока, как наиболее вероятный вариант развёртывания сил НАТО на Украине, в Европе обсуждают переброску военных инструкторов на новые базы на Западной Украине. Причём, в этом видят способ предотвратить повальное дезертирство украинских военнослужащих, которые сбегают из тренировочных лагерей в странах НАТО.Кроме того, это менее масштабная операция по сравнению с полноценным развёртыванием многотысячного воинского контингента и не потребует большого финансирования и напряжения всех ресурсов.Все эти планы, как признаётся в статье могут быть реализованы лишь при логистической и разведывательной поддержке США, которая рассматривается, как необходимое условие для предоставления гарантий безопасности для любого европейского подразделения.В общем, главное в этих обсуждениях – это американские "гарантии безопасности" для европейского контингента, который должен дать свои "гарантии безопасности" Украине.Реагируя на эти планы, президент США Дональд Трамп в целом положительно отнёсся к американским гарантиям, но избежал прямого втягивания своей страны в противостояние с Россией. По последней информации, Трамп склонен разрешить частным американским подрядчикам помогать в строительстве укреплений на передовой линии и для защиты американских экономических интересов на Украине, но по-прежнему против размещения на Украине американских войск.Более опасна в плане повышения рисков прямого военного столкновения с ВС России попытка англо-французов привлечь представителя высшего военного командования США для управления действиями европейского контингента под предлогом отсутствия подобного опыта у европейских членов НАТО.Очевидно, что Европа втягивает США в противостояние с Россией посредством мелких, незаметных для американцев шагов.По сути, главная цель обозначенных европейских планов - использовать стремление Трампа быстрее завершить украинский кризис, чтобы плотно вовлечь США в усилия по полноценной фактической интеграции послевоенной Украины в НАТО, но без формального закрепления членства в альянсе, где ей предназначена роль постоянной военной угрозы России.Нынешние европейские правящие круги в силу известных причин категорически против существования Украины, дружественной России. Однако продолжение боевых действий в условиях подавляющего военного преимущества России резко повышает системные риски украинской государственности с сопутствующей утратой Западом контроля над ней и последующим возвращением украинских территорий (пусть и не скорым) в Русский мир.В этой ситуации Европа заинтересована в любой форме остановки боевых действий, которая позволит под прикрытием так называемых "гарантий" восстановить украинскую военную промышленность, встроить её в европейский военно-промышленный комплекс, провести полноценное перевооружение ВСУ, и подготовить их для стратегического сдерживания России.Причём, речь не только о линии соприкосновения; сдерживание руками киевских боевиков, как показывает опыт, распространяется уже на Африку, а в перспективе и на иные точки мира, где Западу потребуются опытные наёмники для столкновения не только с Россией, но и с Китаем.Что касается украинского кризиса, то предлагаемые варианты "гарантий" не устраняют его первопричин и обусловленной ими СВО, но лишь усугубляют их. Подобные планы затягивают военную фазу кризиса, вынуждая Россию продолжать решать проблему своей безопасности силовым путём.О том, как складывается союз евразийских политических систем - в статье Ростислава Ищенко "Последнее китайское предупреждение"
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, ВВС, МИД, Эксклюзив

По форме - мир, по сути - надувательство. Европейские гарантии безопасности для интеграции Украины в НАТО

21:44 31.08.2025
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Виктор Пироженко
По мере сближения позиций России и США и появления очертаний будущего мирного урегулирования усиливается поиск европейскими "ястребами" способов втягивания администрации Трампа в прямое вооружённое противостояние с Россией на территории Украины.
С этой целью они ставят вопрос о гарантиях безопасности киевскому режиму в послевоенной фазе урегулирования, имея ввиду, что такие гарантии должен дать некий европейский контингент на территории Украины при том или ином участии США.
В связи с этим, в последнее время набирает обороты англо-французская возня вокруг, т.н. военной миссии с участием неких "коалиционных сил".
В этом смысле примечательна, вышедшая на днях в британской "Телеграф" статья с изложением разных вариантов контроля за соблюдением будущего мирного соглашения, которые активно обсуждаются в Европе и доводятся до СМИ.
Из этих обсуждений следует, что миротворческая миссия на Украине должна проводится в основном силами европейских членов НАТО и под руководством НАТО. Её военная часть будет иметь сухопутную, воздушную и морскую составляющую, а, также, обучение военных киевского режима.
Основной стратегией безопасности для Украины с целью "предотвращения войны" в будущем является дальнейшее превращение ослабленных боями вооружённых формирований Украины (ВФУ) в главную силу сдерживания. Они должны будут защищать укреплённую линию разграничения, которая должна стать временной линией размежевания до окончательного решения вопроса о российско-украинской границе.
Для этого вооружённые формирования киевского режима предлагается полностью перевооружить и обучить с помощью европейских членов НАТО. Среди вооружений на первом месте стоят средства ПВО, в частности, американские "Пэтриот" и "Хаймарс", которые, как и требовал Трамп, будут закупаться у США на средства Европы.
Согласно обсуждаемым в Европе планам, предполагается обустройство демилитаризованной буферной зоны для разделения киевских формирований и российских войск после окончания боевых действий. В НАТО допускают, что её могли бы патрулировать миротворцы или военные наблюдатели по согласованию между Киевом и Россией.
Однако в этом вопросе стороны стоят на противоположных позициях, поскольку вариант с китайскими военнослужащими, который мог бы устроить Россию, Зеленский отверг. А ведущие европейские члены НАТО настаивают на том, что они не будут отправлять своих военнослужащих на передовую для разведения украинских формирований и российской армии.
Но они же допускают размещение европейских контингентов в глубине Украины, чтобы обеспечить третью линию обороны на случай возможного, по их мнению, вторжения России. К желающим оккупировать тыл Украины относятся такие страны, как Британия, Франция, Германия, Бельгия, а, также, страны Прибалтики и Скандинавии.
"Силы сдерживания", как их называют в Европе, будут размещены на Украине на срок от пяти до десяти лет или до тех пор, пока у европейских партнёров Киева не появится уверенность в том, что украинская армия способна защитить себя.
Цифра оккупационных натовских войск постоянно колеблется. Ранее речь шла о размещении около 60 тыс. военнослужащих, сейчас в "Телеграф" фигурирует цифра 30 тыс., но, видимо, и она не окончательная.
Важная составляющая "миротворческой миссии" европейского НАТО - введение бесполётной зоны силами европейских ВВС и ПВО для последующего возобновления гражданского и коммерческого авиасообщения с Украиной. Утверждается, что это необходимо для внешней торговли, оживления капиталовложений и экономического восстановления.
Симптоматично в этой связи, что беспокойство Брюсселя о так называемом, восстановлении Украины, а, точнее, о том, как на этом прилично заработать и отбить разорительные траты на поддержку ВФУ, сопряжено не только с бесполётной зоной, но и одновременно с попытками своровать без последствий для себя ("найти согласованное решение") замороженные в странах сообщества российские суверенные активы ещё до заключения мирного соглашения по Украине.
Этот вопрос снова подняла на днях глава европейской дипломатии Каллас. Ряд стран "старой" Европы, в частности, глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что его страна, в которой находится основной объем замороженных российских средств, категорически не поддержит ни их конфискацию, ни "рискованное" вложение.
Согласно планам, Турция возглавит военно-морскую миссию в Чёрном море, направленную на обеспечение безопасности коммерческих судоходных маршрутов на Украину и из Украины. Болгария и Румыния должны возглавить работу по разминированию акватории.
Пока, как наиболее вероятный вариант развёртывания сил НАТО на Украине, в Европе обсуждают переброску военных инструкторов на новые базы на Западной Украине. Причём, в этом видят способ предотвратить повальное дезертирство украинских военнослужащих, которые сбегают из тренировочных лагерей в странах НАТО.
Кроме того, это менее масштабная операция по сравнению с полноценным развёртыванием многотысячного воинского контингента и не потребует большого финансирования и напряжения всех ресурсов.
Все эти планы, как признаётся в статье могут быть реализованы лишь при логистической и разведывательной поддержке США, которая рассматривается, как необходимое условие для предоставления гарантий безопасности для любого европейского подразделения.
В общем, главное в этих обсуждениях – это американские "гарантии безопасности" для европейского контингента, который должен дать свои "гарантии безопасности" Украине.
Реагируя на эти планы, президент США Дональд Трамп в целом положительно отнёсся к американским гарантиям, но избежал прямого втягивания своей страны в противостояние с Россией. По последней информации, Трамп склонен разрешить частным американским подрядчикам помогать в строительстве укреплений на передовой линии и для защиты американских экономических интересов на Украине, но по-прежнему против размещения на Украине американских войск.
Более опасна в плане повышения рисков прямого военного столкновения с ВС России попытка англо-французов привлечь представителя высшего военного командования США для управления действиями европейского контингента под предлогом отсутствия подобного опыта у европейских членов НАТО.
Очевидно, что Европа втягивает США в противостояние с Россией посредством мелких, незаметных для американцев шагов.
По сути, главная цель обозначенных европейских планов - использовать стремление Трампа быстрее завершить украинский кризис, чтобы плотно вовлечь США в усилия по полноценной фактической интеграции послевоенной Украины в НАТО, но без формального закрепления членства в альянсе, где ей предназначена роль постоянной военной угрозы России.
Нынешние европейские правящие круги в силу известных причин категорически против существования Украины, дружественной России. Однако продолжение боевых действий в условиях подавляющего военного преимущества России резко повышает системные риски украинской государственности с сопутствующей утратой Западом контроля над ней и последующим возвращением украинских территорий (пусть и не скорым) в Русский мир.
В этой ситуации Европа заинтересована в любой форме остановки боевых действий, которая позволит под прикрытием так называемых "гарантий" восстановить украинскую военную промышленность, встроить её в европейский военно-промышленный комплекс, провести полноценное перевооружение ВСУ, и подготовить их для стратегического сдерживания России.
Причём, речь не только о линии соприкосновения; сдерживание руками киевских боевиков, как показывает опыт, распространяется уже на Африку, а в перспективе и на иные точки мира, где Западу потребуются опытные наёмники для столкновения не только с Россией, но и с Китаем.
Что касается украинского кризиса, то предлагаемые варианты "гарантий" не устраняют его первопричин и обусловленной ими СВО, но лишь усугубляют их. Подобные планы затягивают военную фазу кризиса, вынуждая Россию продолжать решать проблему своей безопасности силовым путём.
О том, как складывается союз евразийских политических систем - в статье Ростислава Ищенко "Последнее китайское предупреждение"
