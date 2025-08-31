https://ukraina.ru/20250831/armiya-rossii-atakovala-obekty-vsu-i-vpk-ukrainy-khronika-i-itogi-k-utru-31-avgusta-1067928223.html

Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 31 августа

Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 31 августа - 31.08.2025 Украина.ру

Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 31 августа

За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 31 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-08-31T10:30

2025-08-31T10:30

2025-08-31T10:30

новости

россия

днепропетровск

украина

впк

всу

потери всу

сво

инфраструктура

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

Вечером 30 августа сервис NASA FIRMS зафиксировал тепловую аномалию в районе компрессорной станции Радушная под Кривым Рогом. Этот район в субботу неоднократно посещали российские БПЛА "Герань".В тот же день, 30 августа украинский боевик с позывным "Мучной" сообщил о первом применении FPV-дронов в районе села Покровское — примерно в 20 км от российских позиций. По его словам, использовался "маточный дрон" — крупный носитель, выпускающий сразу 3–4 FPV, которые затем атакуют отдельные цели. Такая схема позволяет увеличить дальность, делая удары менее предсказуемыми. Он также пожаловался на отсутствие системной защиты: вдоль трасс и в населённых пунктах, попавших в зону риска, до сих пор нет сеток, навесов и укрытий."Герани" наносили удары по целям в оккупированном Доброполье ДНР, в Сумской области, на окраинах Днепропетровска.Ударные БПЛА били по объектам ВСУ в Синельниково и Павлограде Днепропетровской области, в г. Бахмач Черниговской области, в г. Изюм Харьковской областиЗатем около 40 "Гераней" были замечены в районе Одессы, сообщали украинские каналы. Украинские мониторинговые каналы также писали о пуске ракет по целям в Одесской, Запорожской и Николаевской областях. Мониторинговые каналы сообщают о тревоге по БПЛА в Джанкое.Ближе к полуночи поступила информация о том, что ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Очакове и Запорожской области.Ударные БПЛА прилетели в порт Черноморска (переименованного украинскими властями Ильичёвска). В некоторых районах города пропал свет. Удары наносились несколькими волнами, в одной из них участвовало около 40 ударных беспилотников. В районе порта прогремели взрывы.Неофициальные сообщения об итогах удара по порту в переименованном Ильичёвске собрал телеграм-канал "Донбасский Партизан". Согласно его сводке, на территории рыбного порта города зафиксировано не менее пяти попаданий — возникли масштабные пожары и детонация грузов. Под удар попало иностранное судно под флагом Сан-Томе и Принсипи, используемое в "серой логистике" для ГУР Украины. Судно не числилось в системах AIS и, по данным источников, перевозило комплектующие для морских дронов, электронику для дальнобойных БПЛА, взрывчатые вещества и стрелковое оружие. Повреждение этого канала поставок означает срыв очередной схемы нелегальных перевозок, на которых держится снабжение ВСУ.В результате удара "Гераней" повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил одесский гауляйтер Олег Кипер Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии, в некоторых местах вспыхнули пожары.В начале суток 31 августа ударные БПЛА ВС РФ поразили цели в Харьковской и Сумской областях, в оккупированном Краматорском районе ДНР. Они снова поразили объекты в Запорожской области, в оккупированных Херсоне и Славянске, на окраинах Днепропетровска.ВС РФ этой ночью атаковали цели на Украине ракетами Х-101, беспилотниками "Герань" и "Гербера". Под огнём оказались порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты. Взрывы прогремели в Ильичевске Одесской области, в Павлограде, где находится предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровска. Дроны фиксировали в Сумской и Харьковской областях;Утром 31 августа стало известно, что Ракетный удар нанесён по вражескому объекту в Днепродзержинске Днепропетровской области. В Днепропетровске местное ПВО пыталось сбить российский дрон-разведчик, местные СМИ сообщают о взрывах.По информации представителей киевского режима, ночью украинская ПВО сбила 126 из 142 российских беспилотников. Прорвавшиеся к целям 16 "Гераней" и "Гербер" отметились большим ущербом на украинских оборонных предприятиях и стратегических объектах.Одесская прокуратура уточнила, что в Ильичёвске (Черноморске) повреждены объекты электроэнергетики, административные и складские помещения нескольких предприятий. Энергетики сообщили, что были атакованы четыре энергетических объекта. С учётом того, что под ударами были также Павлоград, Днепропетровск и множество других объектов, то калькуляция представителей киевского режима снова не сошлась.Также в новостях: Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

днепропетровск

украина

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровск, украина, впк, всу, потери всу, сво, инфраструктура, одесская область, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дроны, бпла, герань