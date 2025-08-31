https://ukraina.ru/20250831/ukrainskaya-armiya-atakovala-regiony-rossii-khronika-i-itogi-k-utru-31-avgusta-1067927250.html

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа - 31.08.2025 Украина.ру

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа

Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 31 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-08-31T10:10

2025-08-31T10:10

2025-08-31T10:10

новости

ростовская область

россия

херсонская область

андрей бочаров

вячеслав гладков

владимир сальдо

вооруженные силы украины

росавиация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Вечером 30 августа стало известно, что украинский беспилотник атаковал машину депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. У госпитализированного Зоголя диагностировали контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.Российская ПВО отражала массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, разрушений и пострадавших нет, локальные возгорания сухой растительности, начавшиеся в южных районах региона из-за падения обломков БПЛА, оперативно потушены. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу, там уже работают саперы, добавил губернатор.В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор В результате детонации поврежден фасад здания. Информация о последствиях уточняется.К концу дня субботы 30 августа стало известно, что в результате атак ВСУ ранения получили трое жителей Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного дома — пострадали мужчина и женщина, повреждены квартира и семь машин. В селе Новая Таволжанка ранения получила женщина, её доставили в тяжёлом состоянии в больницу. Пострадавшим оказана необходимая помощь, информация о последствиях уточняется.Опасность по БПЛА объявлялась в Херсонской области, сообщал глава региона Владимир Сальдо. Мониторинговые каналы сообщали о массированном налёте вражеских дронов на область.Ночью ПВО уничтожала украинские дроны в Миллеровском районе Ростовской области, сообщали местные каналы.Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Российская ПВО сбивает украинские БПЛА, которые летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону.Сообщалось, что российская ПВО сбила две воздушные цели в районе Феодосии.В Ростовский области силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе, сообщил врио губернатора По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал.Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России. В частности,11 БПЛА были уничтожены над территорией Волгоградской области, восемь – над территорией Ростовской области, а также по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей.С начала суток 31 августа Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пояснял представитель ведомства. В седьмом часу утра ограничения на полёты в этом аэропорту были сняты.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

ростовская область

россия

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростовская область, россия, херсонская область, андрей бочаров, вячеслав гладков, владимир сальдо, вооруженные силы украины, росавиация, всу, бпла, пво, минобороны рф, сводки сво, сво, новости сво россия, новости сво сейчас