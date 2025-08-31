Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа - 31.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250831/ukrainskaya-armiya-atakovala-regiony-rossii-khronika-i-itogi-k-utru-31-avgusta-1067927250.html
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа - 31.08.2025 Украина.ру
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 31 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-31T10:10
2025-08-31T10:10
новости
ростовская область
россия
херсонская область
андрей бочаров
вячеслав гладков
владимир сальдо
вооруженные силы украины
росавиация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Вечером 30 августа стало известно, что украинский беспилотник атаковал машину депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. У госпитализированного Зоголя диагностировали контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.Российская ПВО отражала массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, разрушений и пострадавших нет, локальные возгорания сухой растительности, начавшиеся в южных районах региона из-за падения обломков БПЛА, оперативно потушены. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу, там уже работают саперы, добавил губернатор.В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор В результате детонации поврежден фасад здания. Информация о последствиях уточняется.К концу дня субботы 30 августа стало известно, что в результате атак ВСУ ранения получили трое жителей Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного дома — пострадали мужчина и женщина, повреждены квартира и семь машин. В селе Новая Таволжанка ранения получила женщина, её доставили в тяжёлом состоянии в больницу. Пострадавшим оказана необходимая помощь, информация о последствиях уточняется.Опасность по БПЛА объявлялась в Херсонской области, сообщал глава региона Владимир Сальдо. Мониторинговые каналы сообщали о массированном налёте вражеских дронов на область.Ночью ПВО уничтожала украинские дроны в Миллеровском районе Ростовской области, сообщали местные каналы.Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Российская ПВО сбивает украинские БПЛА, которые летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону.Сообщалось, что российская ПВО сбила две воздушные цели в районе Феодосии.В Ростовский области силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе, сообщил врио губернатора По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал.Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России. В частности,11 БПЛА были уничтожены над территорией Волгоградской области, восемь – над территорией Ростовской области, а также по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей.С начала суток 31 августа Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пояснял представитель ведомства. В седьмом часу утра ограничения на полёты в этом аэропорту были сняты.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
ростовская область
россия
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростовская область, россия, херсонская область, андрей бочаров, вячеслав гладков, владимир сальдо, вооруженные силы украины, росавиация, всу, бпла, пво, минобороны рф, сводки сво, сво, новости сво россия, новости сво сейчас
Новости, Ростовская область, Россия, Херсонская область, Андрей Бочаров, Вячеслав Гладков, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Росавиация, ВСУ, БПЛА, ПВО, Минобороны РФ, сводки СВО, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа

10:10 31.08.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 31 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Вечером 30 августа стало известно, что украинский беспилотник атаковал машину депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. У госпитализированного Зоголя диагностировали контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.
Российская ПВО отражала массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, разрушений и пострадавших нет, локальные возгорания сухой растительности, начавшиеся в южных районах региона из-за падения обломков БПЛА, оперативно потушены. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу, там уже работают саперы, добавил губернатор.
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор В результате детонации поврежден фасад здания. Информация о последствиях уточняется.
К концу дня субботы 30 августа стало известно, что в результате атак ВСУ ранения получили трое жителей Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного дома — пострадали мужчина и женщина, повреждены квартира и семь машин. В селе Новая Таволжанка ранения получила женщина, её доставили в тяжёлом состоянии в больницу. Пострадавшим оказана необходимая помощь, информация о последствиях уточняется.
Опасность по БПЛА объявлялась в Херсонской области, сообщал глава региона Владимир Сальдо. Мониторинговые каналы сообщали о массированном налёте вражеских дронов на область.
Ночью ПВО уничтожала украинские дроны в Миллеровском районе Ростовской области, сообщали местные каналы.
Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Российская ПВО сбивает украинские БПЛА, которые летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону.
Сообщалось, что российская ПВО сбила две воздушные цели в районе Феодосии.
В Ростовский области силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе, сообщил врио губернатора По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал.
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России. В частности,
11 БПЛА были уничтожены над территорией Волгоградской области, восемь – над территорией Ростовской области, а также по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей.
С начала суток 31 августа Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пояснял представитель ведомства.

В седьмом часу утра ограничения на полёты в этом аэропорту были сняты.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРостовская областьРоссияХерсонская областьАндрей БочаровВячеслав ГладковВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРосавиацияВСУБПЛАПВОМинобороны РФсводки СВОСВОновости СВО Россияновости СВО сейчас
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Мины замечены у побережья Одессы
11:20Вокруг Павлограда зафиксированы крупные возгорания
11:11Пожар с детонацией боеприпасов в Гамбурге произошёл на складе бытовой техники
11:01Киев открыл границы для 18–22-летних, но забыл про боевиков — в армии растёт недовольство
10:48Последнее китайское предупреждение
10:46Россия атакует законные военные цели на Украине, а Израиль - в Ливане. Новости к 10.45
10:30Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 31 августа
10:25В Киеве беременная девушка попыталась спасти от "людоловов" своего парня
10:16Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августа
10:10Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа
09:59Почему европейским дивизиям будет некуда возвращаться после войны с Россией — Сафаров
09:54ВС РФ атаковали цели на Украине беспилотниками "Герань" и "Гербера". Главные новости к 10:00
09:34Удар по КБ "Южное" им. Янгеля — впечатляющие кадры поражения
09:00"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины
08:40"Наши штурмовики занимали пустые укрепрайоны": Стешин о признаках разложения армии Украины
08:20"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях
08:00Уроки Стаханова. Почему новшества должны изменить систему
07:40"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"
07:30“Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии
07:20"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза
Лента новостейМолния