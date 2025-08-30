Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса
Юзовка-Сталино-Донецк… В 2025 году день рождения столицы ДНР, настоящего городу русской военной и трудовой славы, отмечается 30-31 августа. По городским понятиям Донецк не так уж стар — посёлок Юзовка получил статус города в мае 1917 года. Всего 108 лет... Или целых 108?
5 июня 1917 года на окраине Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, в местечке Юзовка представители местной общественности, уездной земской управы в присутствии комиссара Временного правительства и британского консула, приехавших из Харькова, торжественно отметили обретение статуса города
На получение его у крупнейшего промышленного центра Российской империи ушло около четверти века.
Рождённый революцией
Распоряжение правительства в столице было подписано за два дня до этого, но уже в марте было известно, что городу Юзовка — быть.
На волне революционного энтузиазма, последовавшего после, как тогда говорили, "февральского переворота", в местечке был избран Совет рабочих депутатов, который возглавил меньшевик Константин Косенко. Он же в июле стал товарищем (т.е. заместителем) Юзовского городского головы.
Совет с первых дней своего существования бомбардировал правительство в Петрограде требованиями учредить городское самоуправление в их местечке. И уже в апреле Временное правительство твёрдо это совету обещало.
Сделать это ему было нетрудно, потому что оставалось только дать ход проекту ещё царского правительства, которое по предложениям промышленников Донбасса собиралось придать статус города крупным населённым пунктам восточной части Екатеринославской губернии.
Так оно и случилось. В июне 1917-го городами кроме Юзовки стали Гришино (ныне Красноармейск), Дмитриевск (Макеевка), Дебальцево.
Отсутствие юридического статуса городов у крупных промышленных центров России конца XIX — начала ХХ века стоит принимать во внимание, изучая статистические данные по демографии той эпохи.
На это обращал внимание ещё Ленин, который в своей работе "Развитие капитализма в России" (1899) отмечал: "значительное количество сельских фабричных центров образуют крупные горные и металлургические заводы (Коломенский в с. Боброве, Юзовский, Брянский и пр.). (…) Фабричная промышленность имеет, по-видимому, тенденцию с особенной быстротой распространяться вне городов; — создавать новые фабричные центры и быстрее толкать их вперёд, чем городские, — забираться в глубь деревенских захолустий, оторванных, казалось бы, от мира крупных капиталистических предприятий".
Этот тезис иллюстрируется следующим примечанием: "в местечке Кривой Рог население возросло с 1887 по 1896 г. с 6000 до 17 000 душ, на каменском заводе Днепровского общества с 2000 душ до 18 000, около станции Дружковки, где еще в 1892 г были одни станционные постройки, ныне выросло селение в 6000 душ, на гданцевском заводе 3500 душ, около ст. Константиновки, где построен целый ряд заводов, образуется новый населенный пункт, в Юзовке образовался город с 29 000 населением".
Знаменитый поэт Александр Блок в своём посвящённом Донбассу стихотворении "Новая Америка" описал, как выглядели все эти населенные пункты, раскинувшиеся в бескрайней степи "города из рабочих лачуг", центром которых был "многоярусный корпус завода".
Борцы с британским произволом
Первыми борцами за городской статус были граждане Герасим Топоров и Яков Круглов, уполномоченные "обществом местечка". В своём прошении об учреждении земского управления в их населенном пункте, отправленном Екатеринославскому губернатору, они писали:
"Поселок Юзовка, превосходящий, по занимаемой им площади, численности населения и размерам торгово-промышленной деятельности, многие наши уездные города, поставлен в ряду населённых центров империи в совершенно исключительное положение.
Не имея городского устройства и не входя в состав какого-либо селения или волости, население поселка Юзовки лишено прав самоуправления, присвоенных городским и сельским обществам в сфере хозяйственных их интересов.
Главные функции государственной и общественной власти в этом посаде сосредоточены фактически в руках иностранной компании, распоряжающейся бесконтрольно как личностью, так и имуществом многочисленного местного населения, причем никакой апелляции на эти распоряжения не допускается".
В июле 1893 года уже 12 жителей поселка подали прошение на имя министра внутренних дел с просьбой ограничить власть Новороссийского общества каменноугольного, железного, стального и рельсового производств.
Заканчивалось письмо так: "в прошлом году попытка обратиться с этим вопросом к одному из официальных лиц для дачи дальнейшего хода ходатайству, подобно нашему, кончилось тем, что имена лиц, подписавших такое заявление стали известны конторе Новороссийского Общества и подверглись со стороны последней многим неприятностям, в силу этого население настолько терроризировано, что, несмотря на все вышеуказанные тяготы его, оно боится теперь выступать с какими бы ни было ходатайствами и, поэтому, мы, нижеподписавшиеся, отлично сознавая положение и настроение массы населения, не решаемся привлекать их к подписи настоящего прошения".
"Корпоративный город"
Надо сказать, что британцы крепко держали эту местность в своих руках с того самого 1870 года, когда они начали строить у излучины степной речушки Кальмиус металлургический завод и скупать угольные шахты.
Владелец индустриальных объектов, акционерное Новороссийское общество (НРО), составленное из промышленных тузов Великобритании и высших сановников Российской империи, включая самого императора (его интересы в совете акционеров представлял министр двора), прежде чем приступить к осуществлению амбициозного проекта на Юге России, превратившего здешний край в истинное "промышленное сердце России", оговорили для себя не только неимоверно выгодные экономические условия и налоговые льготы, но и право управления всей жизнью в рабочих посёлках и в самом крупном из них, который стал именоваться в честь первых двух исполнительных директоров общества, отца и сына Джона и Артура Юзов, Юзовкой.
НРО распоряжалось всеми транспортными перевозками, арендой земли и строений. Проведением ярмарок, разрешением на открытие магазинов и кустарных промыслов, образованием, медициной, финансовыми отношениями.
Общество контролировало силы полиции и управляло фактически казачьей сотней, усмирявшей недовольных. Правление НРО в Лондоне его представительства в Санкт-Петербурге и Харькове распоряжалось строительством железных и шоссейных дорог к своим заводам и решало этнические и кадровые вопросы.
Более того, даже конфессиональные вопросы были в ведении акционеров общества. С его разрешения в Юзовке построили в 1888 году православный собор, а затем и католическую церковь прямо на заводе (среди мастеров и техников было немало французов, бельгийцев, поляков, литовцев и белорусов-католиков).
Общество выговорило себе право выбирать англиканских священников без учёта мнения самой англиканской церкви. До этого такое право было только у "Московской компании", первой европейской бизнес-структуры в России, работавшей в империи еще со времён Ивана Грозного. Но и этого было мало властолюбивым британцам — назначение священников в православные храмы на их территории тоже непременно с ними обсуждалось.
По сути дела, за 47 лет работы в России НРО стало государством в государстве и, если не первым, то самым ярким примером того, как можно брать власть над целым региональным кластером, устанавливая правила, работающие не на государство, а на хозяев бизнеса. Юзовка была новым явлением — этаким "корпоративным городом".
Этот статус сохранил за собой и город Сталино, и современный Донецк. Если до революции Юзовкой управлял клан британско-российских акционеров, то при советской власти "корпоративный город" попал под власть директоров металлургического завода, а после Великой Отечественной Сталино/Донецк стал вотчиной "угольных генералов". При "незалежной" Украине вернулась британская форма корпоративного управления — Донецком стала править группа промышленников и финансистов, поставившая во главе новой корпорации "СКМ" никому до того времени не известного Рината Ахметова.
Юзовка становится городом
Как бы там ни было, но статус города дал Юзовке начиная с лета 1917 года развивать свою собственную городскую жизнь, реальное общинное самоуправление, получить какую-никакую общественную жизнь, газеты, государственный банк, административные органы, подчиняющиеся не корпоративным, а государственным законам и интересам, интересам горожан: полицию, прокуратуру, суд, казначейство. Появилась легальная почва для работы профсоюзов и политических партий, чего ранее не могло быть, и если и разрешалось, то только формально.
С получением статуса города прошли выборы гласных в городскую Думу, исполнительным органом которой стала Юзовская Городская управа. Городским головой был избран Семён Львович Иейте — это был чуть ли не единственный случай, когда выборы главы города в здешних местах были не только демократическими, но и справедливыми: на высокий пост был избран популярный в крае горный инженер, организатор и руководитель горно-спасательных частей и работ, человек поистине устраивавший всех.
Юзовская городская управа включала 7 отделов: общей канцелярии; продовольственного; санитарно-медицинского и общественного призрения; оценочно-статистического и финансового; народного образования; охраны труда и общественной безопасности; технического и хозяйственного. Новороссийскому обществу пришлось, смиренно передать управе все функции по управлению Юзовкой — благоустройство города, торговлю, здравоохранение, образование.
Правда, британцы и так понимали, что время их уходит, — большинство из них покинуло новый город во втором полугодии 1917-го. Последним уехал капеллан англиканской церкви св. Дэвида и Джорджа.
Конечно, урбанизация былого местечка и окрестностей началась не в лучшее время — через год уже вовсю полыхала Гражданская война, сделавшая городское управление временным — в зависимости от того, чья была власть. Но до Октябрьского переворота 1917 года, круто развернувшего жизнь во всей бывшей Российской империи, городская жизнь все-таки успела проявить себя в Юзовке.
Первой и самой большой проблемой стала проблема финансирования и налогообложения.
Городская управа не раз обращалась за помощью в Бахмутскую уездную управу. 22 сентября 1917 году состоялось совещание гласных Юзовской Городской Думы с участием представителей Русско-Азиатского и Азово-Донского коммерческого банков об "изыскании средств" для неотложных текущих расходов управы. Было постановлено возбудить ходатайство перед Обществом Взаимного кредита об открытии специального счета под векселя гласных Думы на 50 тыс. рублей.
В том же 1917 году с целью правильной организации налогообложения была проведена перепись населения, промышленных предприятий, торговых заведений, арендаторов и домовладельцев. Перепись показала, что в Юзовке проживало более 57 тысяч человек. Любопытен был этнический срез — на первом месте были великороссы, а вот на втором — евреи. Почти каждый шестой горожанин принадлежал к этому народу. Обычное для Юга России, кстати, дело.
По данным республиканского архива ДНР, в списке доходов и расходов Юзовской городской управы за 1917 год самой крупной статьей дохода значились налоги с завода Новороссийского общества — 250 тыс. рублей, затем налоги с каменноугольных шахт, с торгово-промышленных предприятий, с жилых домов, предпринимателей.
Распределялись средства городского бюджета таким образом: на содержание милиции выделялось 250 тыс. рублей; образование — 150 тыс. рублей; содержание городской управы и служащих — 125 тыс. рублей; ремонт мостовых — 25 тыс. рублей и другие расходы.
И вот вам Донецк
Гражданская война оборвала нормальный ход городской жизни, но дело было сделано. С мирной жизнью в Юзовку вернулось и городское управление. Промышленный город получил все законные основания для роста и развития.
Наверное, поэтому уже к концу двадцатых годов население города, ставшего называться Сталино, увеличилось по сравнению с 1917-м в пять раз. В 1932 году город становится центром области. В 1961 году получил своё нынешнее имя.
Так окончательно выкристаллизовался облик миллионного мегаполиса.
