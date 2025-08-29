https://ukraina.ru/20250829/khitryy-plan-zelenskogo-1067874622.html

"Хитрый план" Зеленского

Если бы мы с вами не знали с кем имеем дело, если бы пытались оценивать действия Зеленского с точки зрения обычной логики, то пришли бы к выводу, что он поставил своей целью интегрировать в Россию украинские территории, от которых Россия по какой-то причине отказалась.

Давайте на секунду представим себе, что мы живём лет через триста после нынешних событий и используем для их оценки некоторое количество сохранившихся, преимущественно официальных, источников. Хочу сразу разочаровать тех, кто уверен, что интернет помнит всё. Уже сейчас очень тяжело найти в интернете публицистические материалы 2002-2005 годов. Они, конечно, где-то есть, но поисковики вам их найдут только если сохранились электронные СМИ, в которых эти материалы публиковались (или их перепечатки в других СМИ). И то вам придётся попотеть и вспомнить название СМИ, точное название материала, имя автора, желательно ещё и дату выхода. Даже в этом случае успех поиска не гарантирован, а если вы обладаете ограниченной информацией об интересующем вас объекте, то искать придётся долго и бесплодно.За триста лет большая часть информации о сегодняшнем дне тем более просто потеряется на "складах" интернета. Лист прячут в лесу, книгу в библиотеке, информацию в массиве информации – попробуй найди нужное среди ненужного, если там собрано информации на пару десятков миллионов человеко-жизней поиска.Поэтому сохранятся энциклопедии, научные труды и отдельные ведомственные архивы, причём далеко не такие полные, как сейчас – многое будет уничтожено по причине истечения сроков хранения. Что же почерпнёт пытливый исследователь о событиях в позднем СССР и на постсоветском пространстве в 1990-2030 годах триста лет спустя.Он узнает, что СССР был распущен из Москвы – его столицы и, одновременно, столицы РСФСР, причём образовавшаяся из РСФСР Россия стала правопреемницей СССР в Совбезе ООН и в плане ядерного оружия, сохранив формальный статус сверхдержавы и фактически сохранив государственную преемственность от Российской империи и СССР. При этом Россия почему-то отказалась от части исконных русских земель, на которых во времена СССР были образованы Белорусская и Украинская ССР, в результате чего русский народ оказался искусственно разделён на три неравные части.Россия не только не претендовала на территории, вошедшие в состав Украины и не только не ставила под сомнение её (Украины) независимость, но всеми силами помогала новому государству состояться, даже в ущерб собственным интересам. Тем не менее, через тридцать один год после распада СССР между Россией и Украиной началась война. Странная война.Странная потому, что Россия, обладая подавляющим военным преимуществом стремилась её побыстрее закончить на наиболее благоприятных для Украины условиях, а Украина, поражение которой было предопределено, сопротивлялась тем отчаяннее, чем заманчивее были российские предложения о мире.Не удивлюсь, если будущий пытливый исследователь, обладающий весьма ограниченной информацией о природе данного конфликта, придёт к выводу, что это Россия решила отделиться от Украины, а Зеленский и компания пытались при помощи военных действий заставить Россию, принять данные территории обратно.Сами подумайте. Россия сформировала территорию Украины, в рамках большевистской украинизации Москва записала в украинцы свыше тридцати миллионов местного русского населения. В 1991 году Россия распустила СССР. Никто не поверит, что РСФСР, обладавшая более, чем половиной союзного населения, сорока процентами союзного экономического потенциала, бывшая логистическим центром Союза и контролировавшая его ядерное оружие "не смогла" удержать в своей орбите национальные республики, больше половины населения которых после распада СССР переехало в Россию на заработки и на ПМЖ. Более того, русские ещё и составляли от двадцати, до более чем пятидесяти процентов населения союзных республик. Как через триста лет убедить пытливого исследователя, что Россия не смогла удержать контроль над СССР, а не распустила его умышленно.Даже если не сохранятся многочисленные радостные заявления простых русских людей, что, мол, "наконец освободились от нахлебников", даже если потеряются на просторах интернета многочисленные утверждения, что "нам на Украине ни земли, ни люди не нужны – пусть живут как хотят", как должен будет исследователь объяснять события "страной войны" в ходе которой Россия постоянно спрашивает: "Ну может закончим? А то уже ваши союзники говорят, что ещё немного и вы всю страну потеряете". А украинцы отвечают: "Нет, будем воевать до последнего!"Со стороны выглядит так, что Украина, не имея возможности завоевать Россию, решила заставить Россию завоевать себя, чтобы воссоединиться.Абсурд, скажет будущий пытливый исследователь. И будет прав. Но вдруг ему попадётся случайно сохранившийся дискуссионный чат какой-нибудь из социальных сетей, в котором добрые русские люди писали, что "хитрые украинцы" (Брежнев, Черненко, Хрущёв, Каганович и все остальные советские и имперские политики, не нравящиеся конкретному доброму русскому человеку) пробрались на руководящие посты в России и веками тиранили русский народ и что сейчас, после распада СССР, украинцы опять мечтают "влезть на русскую шею"."Вот оно что!" - догадается пытливый исследователь. Оказывается не было единого русского народа. Оказывается веками украинцы составляли правящий класс, а русские влачили жалкое существование илотов. Оказывается в 1991 году состоялся не распад СССР, а освобождение России и других республик от украинской тирании. Вот оказывается от кого собиралась обороняться ОДКБ – не случайно туда не приняли Украину. Вот почему украинцы утверждали, что и Дон, и Кубань, и Воронеж, и Курск, и Владивосток – их земли. Вот за что так яростно сражался Зеленский. Вот почему среди украинских борцов с Россией так много людей в России родившихся.Если пытливый исследователь будет знаком с историей войны тутси и хуту в Руанде, случившейся в этот же исторический период, он просто проведёт параллель и придёт к выводу, что в это время в большинстве стран планеты существовало кастовое общество, в рамках которого народ вначале делился на правящую и управляемую части, а с течением времени эти части приобретали признаки разных наций. А в первой четверти XXI века, в результате каких-то пока неведомых социальных сдвигов, в большинстве стран начались революции, в результате которых происходило территориальное размежевание бывшей правящей и управляемой касты, их оформление, как двух независимых друг от друга наций.В рамках этой концепции действия режима Зеленского будут квалифицированы как реваншистская война украинцев за восстановление государственного единства, с тем, чтобы украинцы вновь заняли место управляющей касты.Если материалов русского интернета окажется недостаточно, "подтверждение" своей концепции будущий пытливый исследователь найдёт в трудах украинских "учёных". Там так и написано, что вначале украинцы "создали цивилизацию", а затем русские украинскую працивилизацию разрушили, а украинцы из поколения в поколение боролись за её восстановление.Скажете: "Бред, никто не поверит". Уже написаны десятки томов куда более забористого бреда, под видом разных "альтернативных историй", которые якобы "разоблачают" профессиональных историков, тысячелетиями, с непонятной целью "обманывающих" "доверчивые массы". Как начали почти десять тысяч лет назад "фальсифицировать" первые папирусы и клинописные таблички, так до сих пор и учат в школах "неправильной истории", а "правильную" зачем–то "скрывают".Дело в том, что люди с удовольствием верят в "хитрые планы", хоть "тайного мирового правительства", хоть "Зеленского и МИ-6". Им гораздо проще поверить в то, что десять тысяч лет назад можно было составить план обмана человечества и неукоснительно ему следовать, чем согласиться с тем, что дураки и подлецы среди политических лидеров встречаются гораздо чаще, чем хотелось бы. Люди не верят, что история складывается из обрывков конкурирующих планов, случайных рефлексий и "фолов последней надежды", что ни один "хитрый план" не живёт без корректировки и три дня, ибо сталкивается с другим "хитрым планом" и с третьим, а ещё чаще со случайными обстоятельствами, потому постоянно корректируется и через пару месяцев уже не имеет ничего общего с изначальным.Собственно интерес актуальной политики заключается в её непредсказуемости, а искусство историка состоит в том, чтобы не додумывать цели и смысл действий исторических деятелей за пределами точно известного и безупречно подтверждённого. Историк – своего рода разведчик прошлого. Он должен собрать крупицы информации, отделить истинную от ложной, временно отнеся к последней и неподтверждённую и сложить часть мозаики, по которой можно будет более-мене точно представить себе целостную картину прошлого. При этом он должен стремиться к максимальной точности, восстановленного им фрагмента, а не к его максимальному объёму. Спросите как проверить на точность, то чего мы не видели и лишь пытаемся восстановить? Не слишком ли субъективной будет наша оценка?От субъективности в оценке мы никуда не денемся. Именно поэтому по некоторым вопросам, точных сведений по которым не хватает, историки спорят веками. Но всё же большая часть исторических событий в достаточной степени подтверждена и трактуется всеми добросовестными исследователями одинаково или с небольшими не принципиальными расхождениями.Главный же метод проверки на субъективность прост как правда. Написанный мною выше отрывок альтернативной истории можно легко развернуть на сто восемьдесят градусов, ни на йоту не потеряв логичности. Достаточно просто принять иную отправную точку рассуждений и выбрать другие свидетельства источников в качестве "сохранившихся через триста лет". Если строгих доказательств объективности точки зрения недостаточно и её можно спокойно развернуть на сто восемьдесят градусов, не потеряв ни одного доказанного факта, значит субъективная оценка превалирует, а имеющихся данных недостаточно для строгих научных выводов. Возможна лишь субъективная логическая спекуляция.Как вышесказанное соотносится с современной политикой? Так ведь современная политика каждый день становится историей. Историей стал распад СССР, историей стал майдан. Когда-нибудь историей станет СВО. И будущий историк действительно будет доверять оценкам очевидцев, и у него действительно будет весьма ограниченная база данных. Ограниченная не только потому, что сохранится относительно мало свидетельств, но и потому, что больше шансов сохраниться той версии, которая описана в большем количестве работ. Между тем современный человек, имея доступ к огромному массиву информации и не имея возможности обработать его хотя бы на четверть, делает выводы исходя не из объективной картины, а из своего субъективного (основанного на наличных знаниях и опыте, а также на мировоззрении) восприятия.Поскольку же современный человек обладает неограниченным доступом к интернету и возможностью публиковать всё, что приходит в голову, субъективные антинаучные взгляды начинают доминировать не только в восприятии обществом исторических процессов, но и в обыденной жизни. В конце концов не только украинцы считают, что их нации сотни тысяч лет и что они создали первую цивилизацию.Извращение истории в угоду субъективным желаниям идеологов в течение двадцатого века привело Россию и мир к нескольким масштабным трагедиям. Сегодняшний глобальный кризис, частью которого является кризис украинский, корнями уходит в эти извращения. При этом обилие непрофессиональных трактовок истории и политики, которыми слишком увлечено общество, делает непредсказуемым не только наше прошлое, но и настоящее. Всё чаще дискуссия в социальных сетях на политическую тему стала завершаться фразой: "Мы с Вами в разных Россиях живём". Это проблема не только нашего общества, но всех обществ планеты, всего человечества.Выход ищут историки, ищут политики, ищет общество в целом. Кто первым найдёт выход, кто сможет упорядочить настоящее, убрав из него изрядную долю субъективизма, объективизировав его, тот получит преимущество в строительстве глобального будущего. Получит шанс выиграть будущее для себя и своего народа, независимо от того, как складывается его судьба в настоящем.К сожалению на данном этапе даже профессиональные историки и политики всё более увлекаются востребованностью своих теорий у непрофессиональных впечатлительных масс, любящих тайны, интриги и "хитрые планы", составленные на века. К сожалению наука и политика, как высокое искусство не могут быть массовыми. Попса для всех, Гайдн для избранных. Там где вкусы диктует толпа всегда будет доминировать "хитрый план Зеленского", или не Зеленского, но всё равно "хитрый план".Массе гораздо сложнее понять диалектику хаотического поступательного развития, чем поверить в многотысячелетний "хитрый план", последовательно реализуемый "невидимыми владыками". Для массы даже Бог слишком диалектичен. Ей бы чего попроще, приземлённее.Но если из сложности рождается истина (хоть долго и в муках), то из простоты не рождается ничего, кроме кровавого клоунского "постмодерна". Сегодня фрики выигрывают борьбу с наукой, с высоким искусством. Но это дорога ведёт в кровавый хаос "фрикляндии" Если хотим жить в нормальном обществе, в нормальной стране, в нормальном мире необходимо ликвидировать любую "фрикляндию" (не только Украину). Вернуть истинной науке и высокому искусству его положение в обществе. Иначе не успеем оглянуться, как окажемся жителями "фрикляндии" (королевства кривых зеркал), построенной пол лекалам "хитрого плана Зеленского", или не Зеленского, но обязательно "хитрого плана".

