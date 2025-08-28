https://ukraina.ru/20250828/skolko-zelenskiy-zarabotal-na-voyne-s-rossiey-i-chego-zhdat-ot-vstrechi-v-pekine--vasserman-1067773952.html
Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о государственном терроризме Украины и её безнаказанности, прокомментировал политическую игру Трампа и Зеленского, итоги переговоров и удивительную привлекательность поста президента Украины
А также предположил, что может произойти на встрече мировых лидеров в Пекине: 00:25 – Польско-бандеровская борьба: кого поляки ненавидят сильнее всего? 05:43 – Удары по нефтепроводу "Дружба".11:27 – Арест Сергея Кузнецова по делу "Северных потоков".14:56 – Политическая игра Трампа и Зеленского.18:47 – Пост президента Украины и желающие его занять.23:55 – Итоги встреч в Анкоридже и Вашингтоне и встреча лидеров стран в Пекине.
Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман
А также предположил, что может произойти на встрече мировых лидеров в Пекине:
00:25 – Польско-бандеровская борьба: кого поляки ненавидят сильнее всего?
05:43 – Удары по нефтепроводу "Дружба".
11:27 – Арест Сергея Кузнецова по делу "Северных потоков".
14:56 – Политическая игра Трампа и Зеленского.
18:47 – Пост президента Украины и желающие его занять.
23:55 – Итоги встреч в Анкоридже и Вашингтоне и встреча лидеров стран в Пекине.