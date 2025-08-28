Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/skolko-zelenskiy-zarabotal-na-voyne-s-rossiey-i-chego-zhdat-ot-vstrechi-v-pekine--vasserman-1067773952.html
Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман
Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман - 28.08.2025 Украина.ру
Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о государственном терроризме Украины и её безнаказанности, прокомментировал политическую игру Трампа и Зеленского, итоги переговоров и удивительную привлекательность поста президента Украины
2025-08-28T09:06
2025-08-28T09:06
видео
пекин
украина
россия
владимир зеленский
анатолий вассерман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067774314_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35047ac37c5943aea1e159ca80176af3.jpg
А также предположил, что может произойти на встрече мировых лидеров в Пекине: 00:25 – Польско-бандеровская борьба: кого поляки ненавидят сильнее всего? 05:43 – Удары по нефтепроводу "Дружба".11:27 – Арест Сергея Кузнецова по делу "Северных потоков".14:56 – Политическая игра Трампа и Зеленского.18:47 – Пост президента Украины и желающие его занять.23:55 – Итоги встреч в Анкоридже и Вашингтоне и встреча лидеров стран в Пекине.
пекин
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067774314_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8cca78b82a290d1b0b43040915cc29b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, пекин, украина, россия, владимир зеленский, анатолий вассерман, видео
Видео, Пекин, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Анатолий Вассерман

Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман

09:06 28.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о государственном терроризме Украины и её безнаказанности, прокомментировал политическую игру Трампа и Зеленского, итоги переговоров и удивительную привлекательность поста президента Украины
А также предположил, что может произойти на встрече мировых лидеров в Пекине:
00:25 – Польско-бандеровская борьба: кого поляки ненавидят сильнее всего?
05:43 – Удары по нефтепроводу "Дружба".
11:27 – Арест Сергея Кузнецова по делу "Северных потоков".
14:56 – Политическая игра Трампа и Зеленского.
18:47 – Пост президента Украины и желающие его занять.
23:55 – Итоги встреч в Анкоридже и Вашингтоне и встреча лидеров стран в Пекине.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоПекинУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАнатолий Вассерман
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55ВС РФ ударили по производству дронов в Киеве - видео
09:38Умерли девять удерживавшихся в Сумах жителей Курской области
09:06Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман
08:57Масштабный пожар в Киеве после ракетного удара - видео
08:43"Чёрная неблагодарность": немцы обнаружили след украинских спецслужб. Главное на утро 28 августа
08:30Главное за ночь 28 августа
08:11Павел Данилин: России необходимо ужесточать удары по ВСУ и тыловым объектам киевского режима
08:00Предприниматель, просветитель, первооткрыватель "древних укров": 260 лет Тадеушу Чацкому
07:59Российская ракета ударила по военному аэродрому в Хмельницкой области
07:47ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией
07:22Российские военные ночью ударили по Украине
07:05Дмитрий Выдрин: На главном политическом событии будущего Путин и Си встанут рядом, а вот Трамп колеблется
07:00"Когда война закончится, мы повесим фото всех, кто погиб за Родину": командир роты о памяти павших бойцов
06:50"Ничего не слышно про Одессу": Виктор Баранец выразил обеспокоенность ходом переговоров
06:30Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует Польша
06:20"Мертв и гальванизирован как Франкенштейн": Павлив о том, почему киевский режим исчерпала свои силы
06:10Жизнь в подполье за три месяца до катастрофы. Украинские эксперты о настоящем и будущем
06:08Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте
06:00"Обязан подготовить их к выживанию": старший лейтенант "Пума" раскрыл принципы обучения бойцов
05:40"Энергосети работают в аварийном режиме": Михаил Павлив о крахе промышленности на Украине
Лента новостейМолния