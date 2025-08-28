https://ukraina.ru/20250828/skolko-zelenskiy-zarabotal-na-voyne-s-rossiey-i-chego-zhdat-ot-vstrechi-v-pekine--vasserman-1067773952.html

Сколько Зеленский заработал на войне с Россией и чего ждать от встречи в Пекине — Вассерман

Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о государственном терроризме Украины и её безнаказанности, прокомментировал политическую игру Трампа и Зеленского, итоги переговоров и удивительную привлекательность поста президента Украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067774314_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35047ac37c5943aea1e159ca80176af3.jpg

А также предположил, что может произойти на встрече мировых лидеров в Пекине: 00:25 – Польско-бандеровская борьба: кого поляки ненавидят сильнее всего? 05:43 – Удары по нефтепроводу "Дружба".11:27 – Арест Сергея Кузнецова по делу "Северных потоков".14:56 – Политическая игра Трампа и Зеленского.18:47 – Пост президента Украины и желающие его занять.23:55 – Итоги встреч в Анкоридже и Вашингтоне и встреча лидеров стран в Пекине.

