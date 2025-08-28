https://ukraina.ru/20250828/pvo-za-noch-sbila-bolshe-sotni-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1067770845.html

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 102 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ, передает 28 августа телеграм-канал Украина.ру

Из них 22 уничтожили над акваторией Черного моря, по 21 – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 над Краснодарским краем, 11 над Крымом, по три над Воронежской и Саратовской областями, два над Волгоградской областью и один над акваторией Азовского моря.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО уничтожили дроны в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах региона.Он отметил, что основная часть жителей временно разместилась у родных и близких, 12 человек, в том числе два ребенка, - в пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры. Кроме того, место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.В Волгоградской области техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале, пожар потушен, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Пострадавших нет.Телеграм-канал Mash писал, что ВСУ атаковали Самару. По словам жителей города, первые звуки они услышали в 3:23, после этого последовало еще десять громких взрывов. Они добавили, что БПЛА летели низко, из-за чего окна дрожали и срабатывали сигнализации машин.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА в регионе работала ПВО, в целях безопасности граждан были введены ограничения в работе мобильного интернета.В свою очередь, телеграм-канал Shot оповещал что после серии взрывов в поселке Афипский Краснодарского края начался пожар. Местные жители рассказали, что проснулись от громких звуков около 3 часов ночи, в общей сложности было слышно 6-8 мощных взрывов. После этого в районе одного из местных предприятий началось возгорание. В Северском районе Краснодарского края и Геленджике ликвидируют последствия атаки беспилотников киевского режима на гражданские объекты, сообщили в оперативном штабе региона: в Афипском из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружено три очага общей площадью 200 квадратных метров. В обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.Кроме прочего, в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке пострадала женщина, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

