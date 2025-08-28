ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией - 28.08.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией - 28.08.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 102 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ, передает 28 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-28T07:47
2025-08-28T07:47
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 22 уничтожили над акваторией Черного моря, по 21 – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 над Краснодарским краем, 11 над Крымом, по три над Воронежской и Саратовской областями, два над Волгоградской областью и один над акваторией Азовского моря.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО уничтожили дроны в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах региона.Он отметил, что основная часть жителей временно разместилась у родных и близких, 12 человек, в том числе два ребенка, - в пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры. Кроме того, место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.В Волгоградской области техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале, пожар потушен, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Пострадавших нет.Телеграм-канал Mash писал, что ВСУ атаковали Самару. По словам жителей города, первые звуки они услышали в 3:23, после этого последовало еще десять громких взрывов. Они добавили, что БПЛА летели низко, из-за чего окна дрожали и срабатывали сигнализации машин.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА в регионе работала ПВО, в целях безопасности граждан были введены ограничения в работе мобильного интернета.В свою очередь, телеграм-канал Shot оповещал что после серии взрывов в поселке Афипский Краснодарского края начался пожар. Местные жители рассказали, что проснулись от громких звуков около 3 часов ночи, в общей сложности было слышно 6-8 мощных взрывов. После этого в районе одного из местных предприятий началось возгорание. В Северском районе Краснодарского края и Геленджике ликвидируют последствия атаки беспилотников киевского режима на гражданские объекты, сообщили в оперативном штабе региона: в Афипском из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружено три очага общей площадью 200 квадратных метров. В обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.Кроме прочего, в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке пострадала женщина, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией

07:47 28.08.2025
 
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 102 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ, передает 28 августа телеграм-канал Украина.ру
Из них 22 уничтожили над акваторией Черного моря, по 21 – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 над Краснодарским краем, 11 над Крымом, по три над Воронежской и Саратовской областями, два над Волгоградской областью и один над акваторией Азовского моря.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО уничтожили дроны в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах региона.
"К сожалению, не обошлось без последствий. В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов - всего 89 человек, в том числе детей", - написал Слюсарь.
Он отметил, что основная часть жителей временно разместилась у родных и близких, 12 человек, в том числе два ребенка, - в пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры. Кроме того, место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.
В Волгоградской области техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале, пожар потушен, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Пострадавших нет.
Телеграм-канал Mash писал, что ВСУ атаковали Самару. По словам жителей города, первые звуки они услышали в 3:23, после этого последовало еще десять громких взрывов. Они добавили, что БПЛА летели низко, из-за чего окна дрожали и срабатывали сигнализации машин.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА в регионе работала ПВО, в целях безопасности граждан были введены ограничения в работе мобильного интернета.
В свою очередь, телеграм-канал Shot оповещал что после серии взрывов в поселке Афипский Краснодарского края начался пожар. Местные жители рассказали, что проснулись от громких звуков около 3 часов ночи, в общей сложности было слышно 6-8 мощных взрывов. После этого в районе одного из местных предприятий началось возгорание.
В Северском районе Краснодарского края и Геленджике ликвидируют последствия атаки беспилотников киевского режима на гражданские объекты, сообщили в оперативном штабе региона: в Афипском из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружено три очага общей площадью 200 квадратных метров. В обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.
Кроме прочего, в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке пострадала женщина, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
