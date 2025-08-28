https://ukraina.ru/20250828/predprinimatel-prosvetitel-pervootkryvatel-drevnikh-ukrov-260-let-tadeushu-chatskomu-1067551702.html

Предприниматель, просветитель, первооткрыватель "древних укров": 260 лет Тадеушу Чацкому

"Древние укры", он которых произошло название "Украина", давно уже стали мэмом и всерьёз их не воспринимают даже на Украине. Тем удивительно узнать, что создатель этого мифа Тадеуш Чацкий – вполне уважаемый исторический персонаж, имеющий немало заслуг на ниве просвещения жителей Полесья и даже зафиксированный в местной топонимике

Тадеуш Чацкий родился 28 августа 1765 года на территории современной Волынской области (тогда – Речь Посполитая).Отцом его был коронный подчаший Феликс Щенсны Чацкий, матерью – дочка великого коронного канцлера Яна Малаховского Катажина. Обладатель герба "Świnka" (вместо свинки на гербе изображён кабан).С ранней юности принимал активное участие в общественной и политической деятельности – разбирал королевский архив, работал в Комиссии полезных ископаемых и комиссии Королевского казначейства.При Станиславе Августе был Новогрудским старостой и депутатом сейма, при Екатерине Великой, со вторым разделом Речи Посполитой, лишился имущества, а при Павле вернул его обратно.Во "дней Александровых прекрасное начало" пан Тадеуш стал Фаддеем Феликсовичем и вполне вписался в русские реалии. В 1802 году он открыл в Одессе общество по перевозке грузов "Чацкий, Джевецкий и компания", которое, правда, просуществовало недолго. После того как в 1803 году министр Пётр Завадовский признал автономию польского образования, Чацкий был назначен школьным инспектором Волынской, Подольский и Киевской губерний.Именно он предложил бывшему екатерининскому фавориту открыть гимназии в губернских городах Житомире, Виннице и Киеве. Но не просто гимназии, как в Петербурге, Харькове или Казани, а с преподаванием в качестве обязательных предметов польского языка и литературы, а также верховой езды и коневодства.Лицей Чацкий открыл и в Кременце (ныне – Тернопольская область). Тарас Шевченко, побывавший в Кременце в 1846 году, в повести "Варнак" помещает эпитафию: "Мир праху твоему, благородный Чацкий! Ты любил мир и просвещение! Ты любил человека, как нам Христос его любить заповедал!"На базе Кременцкого лицея позже был создан Киевский университет Святого Владимира.Чацкий, много работавший в архивах, увлёкся историей и написал несколько исторических сочинений – частью компилятивных. А частью просто выдуманных.В 1801 году в маленькой заметке О nazwisku Ukrainy і początki kozaków ("О названии Украины и начале козаков" (журнал "Новый дневник Варшавский", том 4) он написал следующее:"Украину или землю, по обеим сторонам Днепра лежащую, можно бы назвать отчизной Укров. Эта орда варварских Славян, как и другие под разными названиями, но с таким же языком и обычаями, пришла в Европу из Заволжских областей, а перешедши Днепр в первых от рождества Христова веках, осела частично в древней Сарматии*…"Но через несколько строк пан Тадеуш отыграл обратно:"Имя Украины новое: не переходит последних лет XV века. При Александре (Александр Ягеллончик) называлась pusta kraina (пустая земля, пустошь), потом Украина. Король Стефан (Баторий) пограничные земли с Турком называл Украиной".В примечании Чацкий указал: "до правления Сигизмунда I нигде в актах я не читал упоминания слова Украина".И затерялось бы это "открытие" укров среди мало кем читаемой польской академической литературы, если бы статью Чацкого не перевели бы на русский язык.В 1811 году в журнале "Улей", который издавал Василий Анастасевич, был напечатан перевод этой самой статьи. На всякий случай рядом с "украми" в скобках значилось слово "угры". Автор первоисточника никакие возражения не высказал.И действительно, угорские племена проходили через великую степь, в том числе и по территориям, ныне входящим в состав Украины. Только вот они и их потомки прижились не на Днепре, а на Дунае, в бывшей римской Паннонии, которая и по сегодняшний день именуется Венгрией (Угорщиной).Единственным реальным упоминанием о племенах укров следует считать труд X века "Деяния саксов" Видукинда Корвейского. В 42 главе третьей книги можно прочитать следующее:"В тот год Геро одержал славную победу над славянами, которые называются укры. В помощь ему король послал герцога Конрада. Добыча была взята оттуда огромная; в Саксонии поднялось великое ликование".Видукинд Корвейский имеет в виду события 954 года, когда маркграф Восточной Саксонской марки Геро I Железный, известный своими завоеваниями славянских земель, вместе с герцогом Конрадом Лотарингским отправился усмирять таинственных укров (лат. – uchri), которые отказывались платить дань. Судя по всему, эти укры принадлежали к полабским славянам – группе западнославянских племен, населявших территорию современных Мекленбурга и Померании и впоследствии онемеченных.Идея Чацкого о том, что украинцы имели отдельную от прочих восточных славян племенную основу, получила развитие у Михаила Грушевского. Конечно, респектабельный отец украинской историографии курьёзное "племя укров" не упоминал. Но в первом томе своей "Истории Украины-Руси" он постулирует отличия "украинских племен" от северных – кривичей, словен и вятичей.Активно доказывал древность украинского имени и соратник Грушевского по Центральной Раде Сергей Шелухин. Заразившись украинством уже в недетском возрасте он, как и положено неофиту и бывшему русскому, оказался куда более истеричен, чем природные галичанские исследователи.Но и он не заглядывал в такие дебри, где пан Чацкий когда-то поселил укров. В своей книге "Україна – назва нашої землі з найдавніших часів", (Прага, 1936. Репринт Тернополь, 1992) он вообще доказывает греческое происхождение украинцев со славянским компонентом и подчеркивает, что в них нет "варварской московской примеси".А уж после 1991 года началось!Некий Александр Чайченко в своей книге "Укры-арии" ("Укри-аріі: Дослідження родоводу украінців", 2003) заявляет, что древние укры относились к пеласго-этрусским племенам, а протоукры были создателями Ригведы. Этот труд издан был не где-нибудь в провинциальном частном вузе, а в издательстве Вооружённых сил Украины.Верховный учитель и президент Международной федерации боевого гопака, львовянин Владимир Пилат, отмечал в книге "Бойовий гопак" (Львов, 1999), что Северное Причерноморье явилось отправной точкой для всей мировой истории. Анализируя происхождение слова "гопак", Пилат делает следующий вывод: "Мифологическая сущность корня-слога „го" скрывает в себе огромный пласт информации, которая подтверждает мысль, что именно Украина была колыбелью человеческой цивилизации".По Пилату, название города Иерусалим означает "Е-рус-алим", то есть поселение племени руссов, Назарет – город на заре, а Галилея – это город, где проживали галлы, предки галичан. Говоря о корнях боевого гопака и о цивилизации древних укров, Пилат отмечает: "боевая культура вавилонян была взята у шумеров и их надднепрянских предков".Но если эти издания всё же не являются ни учебниками, ни учебными пособиями, то вот книга П.П. Кононенко "Украиноведение" выдержала несколько переизданий и имеет гриф МОН Украины как вузовский учебник (письмо МОН Украины N№ 14/18.2 — 1813 от 25 июля 2005 року).Там мы вообще встречаем ссылки не только на несохранившиеся источники, но и на давно разоблачённую фальшивку."Первый этап развития украиноведения связан со становлением Киевского государства и утверждением его международного авторитета (IV-IХ в. н.э.), исследования, которые начинают ключевую базу украиноведения, появляются …на территории Украины ("Велесова книга", "Летопись Аскольда", былины Киевского цикла (IХ в.)" (стр. 23 в издании 2005 г.)".Ссылки на ту же "Велесову книгу" можно найти и на других страницах. Так почему бы не дополнить библиографию, например, "Протоколами сионских мудрецов"?И носители такого рода идей сейчас не являются маргиналами. Ныне покойный писатель Сергей Плачинда был не только автором "Словника давньоукраїнської міфології" (1993), книг "Міфи і легенди Давньої України" (2006), "Лебедія. Як і коли виникла Україна" (2005), "Як українські міфи по світу розійшлися" (2009), согласно которым история украинского народа начинается со времен Мизинской стоянки (20-15 тыс. лет до н. э., верхний палеолит), но и одним из основателей Руха и Украинской селянской демократической партии. Небезызвестный Валерий Бебик – временный председатель Общественного совета при Министерстве информполитики Украины с 2015 года.Так гипотеза пана Чацкого, возможно, даже с опечаткой, стала основой целого направления.P.S.: Память Чацкого закреплена в скале своеобразной формы в каньоне реки Тетерев в Житомире. Со скалой связано много легенд, но схожесть профиля скалы и изображений Тадеуша Чацкого очевидна.* Напомним, что польская шляхта считала себя происходящей от сарматов.

