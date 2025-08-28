https://ukraina.ru/20250828/chrnaya-neblagodarnost-nemtsy-obnaruzhili-sled-ukrainskikh-spetssluzhb-glavnoe-na-utro-28-avgusta-1067772942.html

"Чёрная неблагодарность": немцы обнаружили след украинских спецслужб. Главное на утро 28 августа

"Чёрная неблагодарность": немцы обнаружили след украинских спецслужб. Главное на утро 28 августа - 28.08.2025 Украина.ру

"Чёрная неблагодарность": немцы обнаружили след украинских спецслужб. Главное на утро 28 августа

Немецкие СМИ сообщили подробности о подрывах газопроводов "Северный поток" и назвали личности диверсантов, один из которых проходил подготовку в Германии

2025-08-28T08:43

2025-08-28T08:43

2025-08-28T08:43

эксклюзив

хроники

киев

украина

северный поток

запад

германия

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg

Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северный поток", сообщил телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung."В настоящее время немецкие следователи <…> определили всех лиц, которые, предположительно, принадлежали к той диверсионной группе, которую обвиняют в нападении на "Северные потоки" <…>. Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством <…>. По данным следствия, часть экипажа "Андромеды" имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины", — указывалось в сообщении.По информации немецких журналистов, связь с государственными органами Украины подтверждается тем, что диверсионная группа, по версии следствия, имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские заграничные на чужие имена, например на такие имена, как "Евгений Хоменец" или "Всеволод Мычко", передает телеканал.В основе расследования лежали улики, обнаруженные на парусной яхте "Андромеда" — 15-метровом Bavaria Cruiser 50. Экспертиза обнаружила на борту ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки — октогена и гексогена. Эти же вещества были подняты со дна Балтийского моря, где находились остатки взорванных газопроводов.В ночь на 8 сентября 2022 года камера наблюдения зафиксировала белый Citroën на острове Рюген. Машина принадлежала курьерской фирме. Водитель рассказал полиции, что неоднократно перевозил пассажиров из Киева в Германию. Немецкие и польские следователи восстановили маршруты. Были установлены и личности людей, пересекавших границ.Кроме того, одного из диверсантов в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе. Отмечается, что это могло быть сделано, чтобы избежать задержания после его опознания по камерам видеонаблюдения.По информации СМИ, у правоохранительных органов есть ордера на арест всех украинцев, подозреваемых в совершении диверсии. Следователи считают, что на "Андромеде", кроме вероятного координатора подрывов Сергея Кузнецова, которого задержали в Италии (издание не упоминает его фамилию, называя его "Сергей К." — Ред.), было четыре дайвера, включая одну женщину, а также специалист по взрывчатке и шкипер.По версии следствия, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир С. (или Владимир З. — по правилам немецкого языка, если после S идёт гласная, она читается, как "З" — Ред.). После диверсии он скрывался в Польше. Именно его вывозили на машине атташе в 2024 году — после того, как был выдан ордер на его арест.Ещё один член экипажа — 53-летний Всеволод К. — после диверсии, нанёсшей удар по немецкой экономике, прошёл военную подготовку в бундесвере — на базе в Вильдфлеккен. Его ДНК совпали с ДНК на яхте "Андромеда".Допросить его нельзя — он погиб на фронте в Донбассе.Также СМИ указали, что ещё один подозреваемый, Евгений У., присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки.Кроме того, как рассказали немецкие СМИ, по данным следователей, единственной женщиной в группе была инструктор по дайвингу из Киева — 40-летняя Валерия Т. (также может быть Валерией Ч. - если после T идут буквы sch - Ред.) Ранее она преподавала в киевской школе дайвинга вместе с Владимиром С. и Евгением У..Примечательно, что именно она настояла на доведении операции до конца — несмотря на плохую погоду и сомнения других участников.Управлял "Андромедой" "очень опытный" шкипер из Одессы Юрий Т.. Он использовал два поддельных паспорта на имена "Михаил Попов" и "Юрий Котенко". Его ДНК также обнаружили на "Андромеде".В сети уже деанонимизировали некоторых диверсантов."Ключевой персонаж европейской версии подрыва "Северных потоков", вероятно, Валерия Чернышова. Имя совпадает, первая буква фамилии тоже, так как на немецком она будет Tschernyschowa, совпадает и возраст — в запрещённом FB указано, что поступала в ВУЗ в 2001, есть и соответствующий рекорд по дайвингу, а аккаунт FB явно проукраинский, воинственный", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутатОн также рассказал о том, что Чернышова после подрывов повышала квалификацию."Через год с небольшим после подрыва СП, в январе 2024 года Чернышова получила в Черногории сертификат инструктора по одной из разновидностей дайвинга (Sidemount - дайвинг с боковой конфигурацией снаряжения). Значит, она выезжала из Украины за рубеж после диверсии", — отметил Царёв, опубликовав подтверждение этой информации.Тем временем суд в Италии решил, что задержанный в Римини участник диверсии Кузнецов склонен к побегу, сообщило РИА Новости.Агентство отметило, что апелляционный суд Болоньи постановил подтвердить арест Кузнецова, "учитывая наличие обоснованного риска побега … учитывая крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием, а также тот факт, что у него нет постоянного места жительства в стране, где он в настоящее время находится на отдыхе с семьёй".Кроме того, суд принял во внимание "паспорт со штампами разных стран", который "свидетельствует о чрезвычайной легкости, с которой арестованный часто путешествует" и предположительное наличие у украинца псевдонима "Сергей Кулинич", который указывается в международном ордере на арест, выпущенном немецкими властями.Сам Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева.Согласно адресу в судебных документах, Кузнецов заявил, что проживает в относительно новом жилом комплексе комфорт-класса, который застроен 23-этажными домами. ЖК располагает гостевой и подземной парковкой, камерами видеонаблюдения, детским садом, спортивными и детскими площадками.Согласно открытым источникам и сайтам недвижимости, многоподъездный дом Кузнецова построен в 2011 году. Риелторы предлагают для покупки в нем трёхкомнатнуюквартиру за $120 тыс.На заседании суда Кузнецов заявил, что имеет четырёх детей в возрасте от пяти до 21 года. В качестве образования он назвал диплом юрфака. Говоря о работе, 49-летний мужчина заявил, что якобы работает в частной строительной фирме.О ряде других нюансов в деле с подрывом "Северных потоков" — в статье Евгении Кондаковой ""Сюжет шпионского блокбастера": Запад сделал из Украины козла отпущения в истории с "Северным потоком"".

https://ukraina.ru/20250827/ukraina-otpuskaet-molodezh-vs-rf-rvutsya-k-zaporozhyu-zaderzhany-agenty-sbu-glavnoe-na-vecher-27-1067745210.html

https://ukraina.ru/20250827/vs-rf-prodvigayutsya-v-dnr-vsushnikov-budut-sazhat-za-nevypolnenie-prikaza-glavnoe-na-1300-27-avgusta-1067719902.html

https://ukraina.ru/20250827/novye-ugrozy-trampa-provaly-vsu-faktor-riska-dlya-es-glavnoe-na-ukraine-na-utro-27-avgusta-1067708479.html

киев

украина

запад

германия

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, киев, украина, северный поток, запад, германия, италия