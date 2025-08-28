"Чёрная неблагодарность": немцы обнаружили след украинских спецслужб. Главное на утро 28 августа
© Фото : Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
© Фото : Командование обороны Дании
Немецкие СМИ сообщили подробности о подрывах газопроводов "Северный поток" и назвали личности диверсантов, один из которых проходил подготовку в Германии
Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северный поток", сообщил телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung.
"В настоящее время немецкие следователи <…> определили всех лиц, которые, предположительно, принадлежали к той диверсионной группе, которую обвиняют в нападении на "Северные потоки" <…>. Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством <…>. По данным следствия, часть экипажа "Андромеды" имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины", — указывалось в сообщении.
По информации немецких журналистов, связь с государственными органами Украины подтверждается тем, что диверсионная группа, по версии следствия, имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские заграничные на чужие имена, например на такие имена, как "Евгений Хоменец" или "Всеволод Мычко", передает телеканал.
В основе расследования лежали улики, обнаруженные на парусной яхте "Андромеда" — 15-метровом Bavaria Cruiser 50. Экспертиза обнаружила на борту ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки — октогена и гексогена. Эти же вещества были подняты со дна Балтийского моря, где находились остатки взорванных газопроводов.
В ночь на 8 сентября 2022 года камера наблюдения зафиксировала белый Citroën на острове Рюген. Машина принадлежала курьерской фирме. Водитель рассказал полиции, что неоднократно перевозил пассажиров из Киева в Германию. Немецкие и польские следователи восстановили маршруты. Были установлены и личности людей, пересекавших границ.
Кроме того, одного из диверсантов в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе. Отмечается, что это могло быть сделано, чтобы избежать задержания после его опознания по камерам видеонаблюдения.
По информации СМИ, у правоохранительных органов есть ордера на арест всех украинцев, подозреваемых в совершении диверсии. Следователи считают, что на "Андромеде", кроме вероятного координатора подрывов Сергея Кузнецова, которого задержали в Италии (издание не упоминает его фамилию, называя его "Сергей К." — Ред.), было четыре дайвера, включая одну женщину, а также специалист по взрывчатке и шкипер.
По версии следствия, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир С. (или Владимир З. — по правилам немецкого языка, если после S идёт гласная, она читается, как "З" — Ред.). После диверсии он скрывался в Польше. Именно его вывозили на машине атташе в 2024 году — после того, как был выдан ордер на его арест.
Ещё один член экипажа — 53-летний Всеволод К. — после диверсии, нанёсшей удар по немецкой экономике, прошёл военную подготовку в бундесвере — на базе в Вильдфлеккен. Его ДНК совпали с ДНК на яхте "Андромеда".Допросить его нельзя — он погиб на фронте в Донбассе.
Также СМИ указали, что ещё один подозреваемый, Евгений У., присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки.
Кроме того, как рассказали немецкие СМИ, по данным следователей, единственной женщиной в группе была инструктор по дайвингу из Киева — 40-летняя Валерия Т. (также может быть Валерией Ч. - если после T идут буквы sch - Ред.) Ранее она преподавала в киевской школе дайвинга вместе с Владимиром С. и Евгением У..
Примечательно, что именно она настояла на доведении операции до конца — несмотря на плохую погоду и сомнения других участников.
Управлял "Андромедой" "очень опытный" шкипер из Одессы Юрий Т.. Он использовал два поддельных паспорта на имена "Михаил Попов" и "Юрий Котенко". Его ДНК также обнаружили на "Андромеде".
В сети уже деанонимизировали некоторых диверсантов.
"Ключевой персонаж европейской версии подрыва "Северных потоков", вероятно, Валерия Чернышова. Имя совпадает, первая буква фамилии тоже, так как на немецком она будет Tschernyschowa, совпадает и возраст — в запрещённом FB указано, что поступала в ВУЗ в 2001, есть и соответствующий рекорд по дайвингу, а аккаунт FB явно проукраинский, воинственный", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат
Он также рассказал о том, что Чернышова после подрывов повышала квалификацию.
"Через год с небольшим после подрыва СП, в январе 2024 года Чернышова получила в Черногории сертификат инструктора по одной из разновидностей дайвинга (Sidemount - дайвинг с боковой конфигурацией снаряжения). Значит, она выезжала из Украины за рубеж после диверсии", — отметил Царёв, опубликовав подтверждение этой информации.
Тем временем суд в Италии решил, что задержанный в Римини участник диверсии Кузнецов склонен к побегу, сообщило РИА Новости.
Агентство отметило, что апелляционный суд Болоньи постановил подтвердить арест Кузнецова, "учитывая наличие обоснованного риска побега … учитывая крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием, а также тот факт, что у него нет постоянного места жительства в стране, где он в настоящее время находится на отдыхе с семьёй".
Кроме того, суд принял во внимание "паспорт со штампами разных стран", который "свидетельствует о чрезвычайной легкости, с которой арестованный часто путешествует" и предположительное наличие у украинца псевдонима "Сергей Кулинич", который указывается в международном ордере на арест, выпущенном немецкими властями.
Сам Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева.
Согласно адресу в судебных документах, Кузнецов заявил, что проживает в относительно новом жилом комплексе комфорт-класса, который застроен 23-этажными домами. ЖК располагает гостевой и подземной парковкой, камерами видеонаблюдения, детским садом, спортивными и детскими площадками.
Согласно открытым источникам и сайтам недвижимости, многоподъездный дом Кузнецова построен в 2011 году. Риелторы предлагают для покупки в нем трёхкомнатнуюквартиру за $120 тыс.
На заседании суда Кузнецов заявил, что имеет четырёх детей в возрасте от пяти до 21 года. В качестве образования он назвал диплом юрфака. Говоря о работе, 49-летний мужчина заявил, что якобы работает в частной строительной фирме.
