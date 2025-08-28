https://ukraina.ru/20250828/bit-po-peredovoy-i-rezat-tyly-chto-nachntsya-kogda-vsu-brosyat-slavyansk-i-kramatorsk--steshin-1067798624.html

Бить по передовой и резать тылы: что начнётся, когда ВСУ бросят Славянск и Краматорск — Стешин

Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о централизованном... Украина.ру, 28.08.2025

Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о централизованном командовании армией дронов, а также о проблемах личного состава в ВСУ и о ротации в ВС РФ: 00:30 – О наступлении ВС РФ и ударном кулаке; 04:26 – Нужна ли централизация для управления БПЛА; 05:57 – О сборе средств на РЭБ и дроны; 07:29 – О ситуации на Кинбурнской косе; 08:31 – Об эффективной установке ретрансляторов; 10:18 – О снижении стоимости дронов и оружии, которое они смогли заменить; 14:13 – Смена подхода к боевым действиям; 14:53 – Курс на примирение или продолжение войны? 16:07 – Вопрос ротации, прогнозы по фронту и проблемы с личным составом в ВСУ; 21:37 – Гуманитарный вопрос в Донбассе. ТГ-канал Дмитрия Стешина: https://t.me/DmitriySteshin

