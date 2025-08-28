https://ukraina.ru/20250828/bit-po-peredovoy-i-rezat-tyly-chto-nachntsya-kogda-vsu-brosyat-slavyansk-i-kramatorsk--steshin-1067798624.html
Бить по передовой и резать тылы: что начнётся, когда ВСУ бросят Славянск и Краматорск — Стешин
Бить по передовой и резать тылы: что начнётся, когда ВСУ бросят Славянск и Краматорск — Стешин - 28.08.2025 Украина.ру
Бить по передовой и резать тылы: что начнётся, когда ВСУ бросят Славянск и Краматорск — Стешин
Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о централизованном... Украина.ру, 28.08.2025
2025-08-28T15:02
2025-08-28T15:02
2025-08-28T15:03
видео
россия
славянск
краматорск
дмитрий стешин
вооруженные силы украины
всу
потери всу
разгром всу
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067798303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dab4e997eb1b4cf1c3c1ae87d6e35152.jpg
Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о централизованном командовании армией дронов, а также о проблемах личного состава в ВСУ и о ротации в ВС РФ: 00:30 – О наступлении ВС РФ и ударном кулаке; 04:26 – Нужна ли централизация для управления БПЛА; 05:57 – О сборе средств на РЭБ и дроны; 07:29 – О ситуации на Кинбурнской косе; 08:31 – Об эффективной установке ретрансляторов; 10:18 – О снижении стоимости дронов и оружии, которое они смогли заменить; 14:13 – Смена подхода к боевым действиям; 14:53 – Курс на примирение или продолжение войны? 16:07 – Вопрос ротации, прогнозы по фронту и проблемы с личным составом в ВСУ; 21:37 – Гуманитарный вопрос в Донбассе. ТГ-канал Дмитрия Стешина: https://t.me/DmitriySteshin
россия
славянск
краматорск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067798303_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_159f98db979260e310306399b2e4227f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, славянск, краматорск, дмитрий стешин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, новости сво россия, бпла, рэб, видео
Видео, Россия, Славянск, Краматорск, Дмитрий Стешин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, БПЛА, РЭБ
Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о централизованном командовании армией дронов, а также о проблемах личного состава в ВСУ и о ротации в ВС РФ:
00:30 – О наступлении ВС РФ и ударном кулаке;
04:26 – Нужна ли централизация для управления БПЛА;
05:57 – О сборе средств на РЭБ и дроны;
07:29 – О ситуации на Кинбурнской косе;
08:31 – Об эффективной установке ретрансляторов;
10:18 – О снижении стоимости дронов и оружии, которое они смогли заменить;
14:13 – Смена подхода к боевым действиям;
14:53 – Курс на примирение или продолжение войны?
16:07 – Вопрос ротации, прогнозы по фронту и проблемы с личным составом в ВСУ;
21:37 – Гуманитарный вопрос в Донбассе.
ТГ-канал Дмитрия Стешина: https://t.me/DmitriySteshin