Как связаны приезд Путина в Саров и заявления Трампа по Украине; Пироженко о тактике США и России
Политический эксперт Виктор Пироженко в студии Украина.ру обозначил позицию Китая по мирному треку Трампа, а также без иллюзий проанализировал дипломатический...
дональд трамп
китай
украина
саров
владимир путин
украина.ру
вконтакте
Политический эксперт Виктор Пироженко в студии Украина.ру обозначил позицию Китая по мирному треку Трампа, а также без иллюзий проанализировал дипломатический тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта: 00:24 – Саммит в Пекине: каким будет состав лидеров стран; 02:52 – Взгляд Китая на мирный трек Трампа и экзистенциальная угроза для КНР; 13:21 – О глобальной ядерной опасности; 14:21 – Важное решение Трампа по Украине, гарантии безопасности и завершение конфликта; 20:43 – Большая война с Европой или обрушение украинского фронта?Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
китай
украина
саров
Украина.ру
дональд трамп, китай, украина, саров, владимир путин, украина.ру, вконтакте, видео
Дональд Трамп, Китай, Украина, Саров, Владимир Путин, Украина.ру, Вконтакте

Как связаны приезд Путина в Саров и заявления Трампа по Украине; Пироженко о тактике США и России

21:06 27.08.2025
 
Политический эксперт Виктор Пироженко в студии Украина.ру обозначил позицию Китая по мирному треку Трампа, а также без иллюзий проанализировал дипломатический тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта:
00:24 – Саммит в Пекине: каким будет состав лидеров стран;
02:52 – Взгляд Китая на мирный трек Трампа и экзистенциальная угроза для КНР;
13:21 – О глобальной ядерной опасности;
14:21 – Важное решение Трампа по Украине, гарантии безопасности и завершение конфликта;
20:43 – Большая война с Европой или обрушение украинского фронта?
Дональд ТрампКитайУкраинаСаровВладимир ПутинУкраина.руВконтакте
 
