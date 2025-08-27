Как связаны приезд Путина в Саров и заявления Трампа по Украине; Пироженко о тактике США и России
Политический эксперт Виктор Пироженко в студии Украина.ру обозначил позицию Китая по мирному треку Трампа, а также без иллюзий проанализировал дипломатический тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта:
00:24 – Саммит в Пекине: каким будет состав лидеров стран;
02:52 – Взгляд Китая на мирный трек Трампа и экзистенциальная угроза для КНР;
13:21 – О глобальной ядерной опасности;
14:21 – Важное решение Трампа по Украине, гарантии безопасности и завершение конфликта;
20:43 – Большая война с Европой или обрушение украинского фронта?
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на