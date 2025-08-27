https://ukraina.ru/20250827/kak-svyazany-priezd-putina-v-sarov-i-zayavleniya-trampa-po-ukraine-pirozhenko-o-taktike-ssha-i-rossii-1067755384.html

Как связаны приезд Путина в Саров и заявления Трампа по Украине; Пироженко о тактике США и России

Политический эксперт Виктор Пироженко в студии Украина.ру обозначил позицию Китая по мирному треку Трампа, а также без иллюзий проанализировал дипломатический тупик в вопросе урегулирования украинского конфликта: 00:24 – Саммит в Пекине: каким будет состав лидеров стран; 02:52 – Взгляд Китая на мирный трек Трампа и экзистенциальная угроза для КНР; 13:21 – О глобальной ядерной опасности; 14:21 – Важное решение Трампа по Украине, гарантии безопасности и завершение конфликта; 20:43 – Большая война с Европой или обрушение украинского фронта?Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

