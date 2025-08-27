https://ukraina.ru/20250827/1032120228.html

Провалившаяся альтернатива. Как Молдавия интегрировала Украину

Провалившаяся альтернатива. Как Молдавия интегрировала Украину - 26.08.2025 Украина.ру

Провалившаяся альтернатива. Как Молдавия интегрировала Украину

В июле 1681 года на престол Молдавии взошёл Георгий Дука. Церемониальный кафтан из рук турецкого султана он получил не только "на управление" Молдовой, но и правобережной частью Украины. Последняя находилась под властью османов уже почти два десятилетия

2025-08-27T08:00

2025-08-27T08:00

2025-08-26T16:09

история

польша

молдавия

xvii век

подолия

история

украина

казаки

миграция

гетман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067675796_0:280:801:730_1920x0_80_0_0_ce07509b838d13859d5b600ef23e1e5b.jpg

Судя по всему, сам Дука к территориальному приращению своих владений не стремился. Каких-либо подношений султану и его придворным за Украину он не делал. Она ему досталась лишь на условиях поставки украинского контингента в османское войско.Парадоксально, но расширение сферы ответственности молдавского князя с Днестра до Днепра было связано с негативными процессами для Молдавии.Существуют свидетельства, что Порта нацелилась на создание пашалыка (непосредственно управляемого из Стамбула административного образования) на территории Западной (Запрутской) Молдавии с центром в Яссах. Таким образом, Правобережье Днепра должно было стать своеобразной компенсацией за утрату "коренных" молдавских земель.В качестве мест расположения монаршей резиденции "объединённых княжеств" Молдовы и Украины рассматривались два населённых пункта, существующих и по сей день. Первый – селение Цекиновка на левобережье Днестра, напротив молдавского города Сороки (ныне это село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области). Второй – село Печора на правом берегу Южного Буга, напротив Немирова (теперь оно входит в Тульчинский район Винничины).Оба эти поселения находились у стратегически важных переправ через главные внутренние реки "Молдо-Украины".Непосредственное управление Правобережной Украиной оставалось в руках гетмана. Правда, теперь назначение на эту должность осуществлялось господарём Молдавии.Первым и единственным "молдавским" гетманом Украины стал Иоан (в польских источниках – Ян) Драгинич. Этот боярин из Молдовы имел греческое происхождение, владел русинским языком.Для управления на местах сохранялась полковая административная система. Должности полковников в правление Дуки на Украине оставались за представителями местной аристократии. Но были в этой практике и исключения.Известно, что во второй половине 1682 – начале 1683 года полковником в старую столицу Гетманства Чигирин был назначен Пётр Уманец. Он был выходцем из Молдавского княжества и, вероятно, имел отношение к деятельности специальной административной структуры, отвечавшей за обустройство молдаван-колонистов.Заселение обезлюдевшей во время череды военных конфликтов Правобережной Украины было важнейшей миссией, которая ставилась Портой перед Дукой. Поручая её решение молдавскому господарю, султан решал сразу три задачи.Во-первых, Молдавия не была обременена условиями Бахчисарайского договора (1681 года), который запрещал воссоздавать на Правобережье Украины разрушенные города.Во-вторых, в Днестровско-Днепровское междуречье можно было с минимальными издержками переместить (с предоставлением земли) излишнее христианское население из создаваемого Ясского пашалыка.В-третьих, Украина, пополненная молдавскими обывателями и элитариями, жившими под турецким владычеством уже больше столетия, становилась более подконтрольной частью Османской империи.Переселенческая политика Дуки-Драгинича обеспечивалась полным освобождением эмигрантов от прямых налогов на 5-15 лет, свободой винокурения. Местные администрации предоставляли новосёлам право безвозмездно пользоваться полями, лесами, сенокосами.Доходная часть бюджета правобережной администрации формировалась за счет косвенных налогов. К примеру, в местечке Богуслав у Днепра гетманский чиновник под охраной 10 казаков взимал мостовщину (налог за проезд через мост).Переселенцам из Молдавского княжества предоставлялось дополнительное материальное стимулирование.Казак Микитин сообщал российским властям, как "турский султан прислал в Чигирин волохов с женами и с детьми на вечное житье человек с двести и город де Чигирин велел строить…" По его сведениям, эти поселяне получали денежное жалование от господаря. Уже упоминавшийся полковник Уманец был назначен по предложению тех самых переселенцев.Тем не менее, главным источником населения для Правобережной Украины рассматривались области к востоку от Днепра. Ведь во время недавних военных действий основная масса жителей Правобережья мигрировала именно туда. Для их репатриации правобережные полковники активно направляли эмиссаров через Днепр.Однако гетман Левобережной Украины Самойлович явно не собирался безучастно наблюдать за оттоком подвластного населения.Столкнувшись с административным противодействием соседей, главы местных администраций Правобережья шли по пути организации поджогов за Днепром. Расчет делался на то, что если переселенцы лишатся на новой родине жилья, то ничего их не будет сдерживать от возвращения на прежнее место жительства. Властям Левобережья удалось изловить несколько групп таких поджигателей, что вызвало дипломатический скандал.Ещё более наступательную политику администрация Дуки-Драгинича проводила в отношении украинских владений Польши.Так, в числе прочих был назначен полковник Белой Церкви, которая по польско-турецким договорам оставалась за Речью Посполитой. Стамбул реагировал на данный демарш господаря с молчаливым одобрением.Польская корона же в своих реваншистских планах по отношению к Правобережной Украине активно использовала факт политического господства молдаван и переселенческого движения из-за Днестра. Так, король Собеский в переписке со своими сторонниками по этому поводу писал о существовании угрозы "искоренения "казацкого народа".Очевидно, что такая угроза являлась преувеличенной, поскольку в XVII в. Молдавское княжество обладало немногочисленным населением.Скорее напротив, учитывая начавшиеся процессы массового переселения в Бессарабию крымцами ногайских орд, серьёзная угроза нависла над молдавской государственностью. Оторванные от привычной среды проживания молдаване рано или поздно растворились бы в славянском массиве, как это произошло двумя столетиями позже с их соотечественниками в бывшей Новосербской провинции (на территории современной Кировоградской области).Тем не менее, время правления Дуки на Правобережной Украине стало временем мирной стабилизации региона.Судя по обеспокоенности Самойловича и Собеского переселенческой деятельностью господаря, его политика репатриации населения из других украинских земель не была провальной. В резиденции "молдавского" гетмана Украины за относительно короткий срок удалось накопить существенные материальные ценности, что может свидетельствовать об определённом хозяйственном оживлении.Падение молдавско-украинской унии произошло под влиянием поражения османской армии под стенами Вены в сентябре 1683 году. Главным героем той битвы стал Собеский. Антитурецкая коалиция у столицы Австрии действовала под его командованием, а польские войска внесли решающий вклад в победу над турками.Дука также был непосредственным участником тех событий, поскольку султан привлёк его к австрийскому походу. Однако воевал господарь без особого рвения. Современники язвили, что молдавские пушки стреляли по Вене "соломенными ядрами".Покинувший свои владения господарь лишился власти в обеих частях "объединённых княжеств". Восстание на Правобережье Днепра возглавил полковник Корсуни Степан Куницкий. Гетман Драгинич бежал в Молдову. По возвращению из австрийского похода господарь был схвачен молдавскими боярами и выдан Польше. Жизнь бывшего князя Молдавии и Правобережной Украины завершилась в 1685 году в польском плену.Окрылённый успехом под Веной, Собеский в составе Священной лиги развернул активные военные действия против Османской империи, шедшие несколько лет. Его притязания распространялись как на Украину, так и на Молдову. Ведь вытеснение турок с Дуная разрывало пути снабжения гарнизонов османских крепостей в Подолии. Кроме того, это ослабляло зависимость от Стамбула Крымского ханства.Король не скрывал, что желает возвести на молдавский престол своего сына Якуба. Это существенно повышало шансы последнего на избрание польско-литовским монархом.Однако планы великого польского короля реализовались лишь частично.По Карловицкому миру (1699 год) Речь Посполитая восстанавливала суверенитет над Правобережной Украиной, но вывела свои войска из Молдавии и обязалась больше не вмешиваться в дела этого княжества. Нахождение Молдавии и Украины в разных державах исключало возможность их интеграции в XVIII веке.Военные успехи Российской империи в войнах с Турцией и Польшей вновь создали условия для интеграции.Так, в 1816 году полномочным наместником императора Всероссийского в Бессарабии стал военный губернатор Подолии Алексей Бахметев. Вплоть до начала 1820-х годов высшее должностное лицо Бессарабской области находилось преимущественно в Каменец-Подольском.В 1822-74 годах существовало Новороссийско-Бессарабское генерал-губернаторство с административным центром в Одессе. В качестве наместников того периода себя наиболее ярко проявили князь Михаил Воронцов и Граф Александр Строганов.На новом "витке истории" идея интеграции Молдавии и Украины проявилась в фактическом подчинении Молдавской ССР Киеву в 1940 году. И выражалось оно не только во включении в состав Украинской ССР Измаильской (Аккерманской) и Черновицкой областей.До 60-х годов XX века центральная часть Бессарабии со столицей в Кишинёве жила по украинским законам и управлялась чиновниками, присылаемыми из УССР. Одним из таких представителей украинской партноменклатуры во главе Молдавской ССР являлся бывший первый секретарь Запорожского и Днепропетровского обкомов КП(б)У Леонид Брежнев.Таким образом, идея "молдавско-украинской" интеграции имеет давнюю историю, а значит, имеет объективные причины и может иметь дальнейшее продолжение.

https://ukraina.ru/20240607/1046928827.html

https://ukraina.ru/20210118/1030269379.html

https://ukraina.ru/20240626/1055849302.html

https://ukraina.ru/20230208/1043353542.html

https://ukraina.ru/20250524/1046424920.html

https://ukraina.ru/20250530/1046023205.html

польша

молдавия

подолия

украина

османская империя

речь посполитая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, польша, молдавия, xvii век, подолия, украина, казаки, миграция, гетман, османская империя, речь посполитая