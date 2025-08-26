https://ukraina.ru/20250826/politicheskie-karliki-evropy-sideli-v-koridore-mikhaylov-pro-sekretnost-peregovorov-rossii-i-ssha-1067640183.html

"Политические карлики" Европы сидели в коридоре: Михайлов про секретность переговоров России и США

Решение разведки США ограничить доступ союзников к информации о контактах с Россией является стандартной практикой в дипломатии и разведке, особенно когда речь идет о вопросах глобальной важности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

Комментируя директиву США о неразглашении информации даже партнерам по "Пяти глазам" ("Пять глаз" — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США), эксперт заявил: "Во-первых, это нормальная практика. Зачем американцам и нам "чужие уши"?". По его мнению, переговоры между такими державами, как Россия и США, естественно, охватывают широкий круг тем, выходящих далеко за рамки украинского кризиса. Он также жестко высказался о роли европейских союзников в этом процессе, сравнив их позицию с ожиданием приема у врача. "Во-вторых, эти вопросы не касаются европейских политических карликов. Пусть сидят в своей песочнице. Кстати, участие Европы в переговорах в США тому свидетельство. Сидели в коридоре, как у терапевта на приеме", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.О том, какое влияние удары по нефтяной инфраструктуре оказывают на российский экспорт — в материале Дениса Рудометова "Игорь Юшков: Удары по нефтепроводу "Дружба" напрягают экономику Словакии, которая поставляет оружие ВСУ" на сайте Украина.ру.

