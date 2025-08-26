"Политические карлики" Европы сидели в коридоре: Михайлов про секретность переговоров России и США - 26.08.2025 Украина.ру
"Политические карлики" Европы сидели в коридоре: Михайлов про секретность переговоров России и США
Решение разведки США ограничить доступ союзников к информации о контактах с Россией является стандартной практикой в дипломатии и разведке, особенно когда речь идет о вопросах глобальной важности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Комментируя директиву США о неразглашении информации даже партнерам по "Пяти глазам" ("Пять глаз" — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США), эксперт заявил: "Во-первых, это нормальная практика. Зачем американцам и нам "чужие уши"?". По его мнению, переговоры между такими державами, как Россия и США, естественно, охватывают широкий круг тем, выходящих далеко за рамки украинского кризиса. Он также жестко высказался о роли европейских союзников в этом процессе, сравнив их позицию с ожиданием приема у врача. "Во-вторых, эти вопросы не касаются европейских политических карликов. Пусть сидят в своей песочнице. Кстати, участие Европы в переговорах в США тому свидетельство. Сидели в коридоре, как у терапевта на приеме", — заключил собеседник издания.
"Политические карлики" Европы сидели в коридоре: Михайлов про секретность переговоров России и США

Решение разведки США ограничить доступ союзников к информации о контактах с Россией является стандартной практикой в дипломатии и разведке, особенно когда речь идет о вопросах глобальной важности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Комментируя директиву США о неразглашении информации даже партнерам по "Пяти глазам" ("Пять глаз" — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США), эксперт заявил: "Во-первых, это нормальная практика. Зачем американцам и нам "чужие уши"?".
По его мнению, переговоры между такими державами, как Россия и США, естественно, охватывают широкий круг тем, выходящих далеко за рамки украинского кризиса.
"Тем более, что наверняка тема Украины имела не главный, хоть и важный аспект в переговорах с Россией. Неужели президентам России и США нечего кроме Украины обсуждать?" — отметил Михайлов.
Он также жестко высказался о роли европейских союзников в этом процессе, сравнив их позицию с ожиданием приема у врача.
"Во-вторых, эти вопросы не касаются европейских политических карликов. Пусть сидят в своей песочнице. Кстати, участие Европы в переговорах в США тому свидетельство. Сидели в коридоре, как у терапевта на приеме", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
О том, какое влияние удары по нефтяной инфраструктуре оказывают на российский экспорт — в материале Дениса Рудометова "Игорь Юшков: Удары по нефтепроводу "Дружба" напрягают экономику Словакии, которая поставляет оружие ВСУ" на сайте Украина.ру.
