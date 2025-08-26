https://ukraina.ru/20250826/khersonskaya-oblast-aktivno-stroit-dorogi-i-obekty-energetiki---saldo-1067670899.html

Херсонская область активно строит дороги и объекты энергетики - Сальдо

Подконтрольная российской армии южная часть Херсонской области собрала хороший урожай, активно строит дороги и обеспечена газоснабжением из нового газопровода. Об этом 26 августа доложил президенту России губернатор региона Владимир Сальдо.

Губернатор российского региона сообщил Владимиру Путину о нормализации жизни региона и успехах в реализации инфраструктурных проектов."Что касается дорог, такого объёма и такого масштаба дорожного строительства и восстановительных работ Херсонская область, я думаю, не видела даже со времен Советского Союза. И, Вы знаете, на первом месте по потребности у людей, все говорят, на первом месте, по всем соцопросам: "Что вас больше всего беспокоити что нужно в первую очередь делать?" – говорят: "Дороги". Уже потом идёт здравоохранение, потом образование, потом жилищно-коммунальное [хозяйство], и даже цены потом идут. Дороги делаются", - сказал Сальдо.Он поблагодарил правительство России за помощь в дорожном строительстве. По словам губернатора, объёмы таких работ колоссальные."За 2023–2024 годы и 2025 год мы освоили по дорогам уже 28 миллиардов. Огромная сумма для Херсонской области", - уточнил он.Сальдо сообщил также, что в августе начали ремонтировать магистральную дорогу федерального значения М-17, которая идёт со стороны Крыма. До этого были сделаны две дороги - на Чонгар и на Красноперекопск. Сейчас начали делать дорогу, которая идёт на Херсон.В этом году уже и в прошлом году в области выделили 44 участка для строительства общей площадью почти 600 гектаров. Это большие объёмы – 5,7 миллиона квадратных метров.Началось строительство в двух опорных населённых пунктах – в Геническе на Азовском море и в Скадовске на Чёрном море."Ещё я думаю, что сейчас только всё разворачивается. Дорогу уже сделали, до Скадовска тоже сделали, там детский курорт всероссийского масштаба. Поэтому, я думаю, там людей будет много, приезжают. Покупают квартиры, в общем, из разных уголков России. Узнали, увидели информацию, и покупают",- рассказал он президенту.Сальдо сообщил также, что в области масштабная работа ведется по восстановлению и по строительству систем жизнеобеспечения. На первом месте - энергообеспечение. ПАО "Россети" построили недавно совершенно новую подстанцию на 150 киловольт, потратили на это почти 6 миллиардов рублей. Станция компенсирует и выравнивает всё электроснабжение Херсонской области и Левобережья."Потому что у нас те подстанции, которые балансировали и выравнивали энергоснабжение, были связаны с Каховской плотиной, с Каховской гидроэлектростанцией. Естественно, они сейчас в нерабочем состоянии", - пояснил Сальдо.По его словам, новая станция обеспечила стабильное энергоснабжение."Неплохо работает тоже и Черноморнефтегаз. Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учётом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 миллиарда, но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идёт работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы", - добавил губернатор.Он также сообщил, что лесом засажено более 180 000 гектаров."Экономический у нас сильный потенциал Херсонской области, Левобережья в особенности, – это почти два миллиона гектар пахотной земли. И даже в условиях отсутствия мелиорации всё равно собрали урожай более 1,3 миллиона тонн. Хотя это мало, это в два раза меньше, если бы работала система мелиорации, конечно же, было бы намного больше", - рассказал Сальдо.Он посетовал на дефицит воды при жаре, которая наблюдается второй год и тоже сокращает урожайность.

