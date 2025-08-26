Херсон в "дроновом полуокружении", Польша не пустит Украину в ЕС. Главное на вечер 26 августа - 26.08.2025 Украина.ру
Херсон в "дроновом полуокружении", Польша не пустит Украину в ЕС. Главное на вечер 26 августа
Херсон в "дроновом полуокружении", Польша не пустит Украину в ЕС. Главное на вечер 26 августа - 26.08.2025 Украина.ру
Херсон в "дроновом полуокружении", Польша не пустит Украину в ЕС. Главное на вечер 26 августа
Трасса "Херсон - Николаев" под "дроновым контролем" ВС РФ, Польша требует от Украины признания Волынской резни, в Москве останутся "украинские" названия.
Глава украинской так называемой Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о том, что трасса "Херсон - Николаев" на текущий момент находится под огневым контролем ВС РФ и призвал жителей Херсона не пользоваться ей. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко подтвердил его слова и отметил, что данная трасса являлась "ключевой артерией, питавшей город". По словам экс-депутата, который на данный момент служит в ВСУ, "Херсон официально находится в дроновом полуокружении". Луценко отмечает, что единственная альтернативная автодорога, по которой можно попасть в Херсон, находится в 8 километрах от трассы "Херсон - Николаев".В районе Доброполья в ДНР ВКС России ударом авиабомб серьезно повредили железнодорожный мост. Кроме того, российская авиация нанесла целый ряд ударов по целям в самом городе, которые использовались боевиками ВСУ - под удар попали украинские рембазы, стоянки техники и склады с вооружением ВСУ.На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в сторону населенного пункта Благодатовка - об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Об обстановке, которая сложилась в районе Купянска, рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий АлехинПольша не пускает Украину в ЕвросоюзМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока не будет улажен спор касательно Волынской трагедии.Кроме того, польский министр заявил, что польская сторона будет твердо выражать протест любым попыткам очернить Польшу или же прославлять Степана Бандеру.Ранее президент Польши Кароль Навроцкий призвал приравнять символику ОУН-УПА* к нацистской, введя тем самым в польское законодательство уголовную ответственность за ее демонстрацию. Это вызвало негативную реакцию в Киеве - в МИД Украины заявили, что Украина "будет реагировать" в том случае, если инициатива президента Польши будет принята сеймом. Об основных тенденция в отношениях между Польшей и Украиной изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей КочетковМэрия Москвы не будет переименовывать "украинские" топонимы Градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что в планах мэрии Москвы нет переименования улиц, так или иначе связанных с Украиной. Он подчеркнул, что несмотря на все происходящее, украинский народ является братским для граждан России, процитировав президента России Владимира Путина.Мэр Москвы также отметил, что разрывать связи с украинским народом было бы безответственным шагом. О том, как на Украине принимаются решения по переименованию топонимов, связанных с Россией читайте в материале Павла Волкова Изобретая национальную память. Почему "рашизм" — это политика постмайданной Украины.* запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация
Херсон в "дроновом полуокружении", Польша не пустит Украину в ЕС. Главное на вечер 26 августа

18:00 26.08.2025 (обновлено: 18:03 26.08.2025)
 
Фёдор Громов
Трасса "Херсон - Николаев" под "дроновым контролем" ВС РФ, Польша требует от Украины признания Волынской резни, в Москве останутся "украинские" названия.
Глава украинской так называемой Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о том, что трасса "Херсон - Николаев" на текущий момент находится под огневым контролем ВС РФ и призвал жителей Херсона не пользоваться ей.
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко подтвердил его слова и отметил, что данная трасса являлась "ключевой артерией, питавшей город". По словам экс-депутата, который на данный момент служит в ВСУ, "Херсон официально находится в дроновом полуокружении". Луценко отмечает, что единственная альтернативная автодорога, по которой можно попасть в Херсон, находится в 8 километрах от трассы "Херсон - Николаев".
В районе Доброполья в ДНР ВКС России ударом авиабомб серьезно повредили железнодорожный мост. Кроме того, российская авиация нанесла целый ряд ударов по целям в самом городе, которые использовались боевиками ВСУ - под удар попали украинские рембазы, стоянки техники и склады с вооружением ВСУ.
На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в сторону населенного пункта Благодатовка - об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.
Об обстановке, которая сложилась в районе Купянска, рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алехин
Польша не пускает Украину в Евросоюз
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока не будет улажен спор касательно Волынской трагедии.
Если Украина не разберётся с вопросом Волынской резни, геноцида на Волыни, не проведёт эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Европейский Союз не будет.
Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши
Кроме того, польский министр заявил, что польская сторона будет твердо выражать протест любым попыткам очернить Польшу или же прославлять Степана Бандеру.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий призвал приравнять символику ОУН-УПА* к нацистской, введя тем самым в польское законодательство уголовную ответственность за ее демонстрацию. Это вызвало негативную реакцию в Киеве - в МИД Украины заявили, что Украина "будет реагировать" в том случае, если инициатива президента Польши будет принята сеймом.
Об основных тенденция в отношениях между Польшей и Украиной изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков
Мэрия Москвы не будет переименовывать "украинские" топонимы
Градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что в планах мэрии Москвы нет переименования улиц, так или иначе связанных с Украиной. Он подчеркнул, что несмотря на все происходящее, украинский народ является братским для граждан России, процитировав президента России Владимира Путина.
Мэр Москвы также отметил, что разрывать связи с украинским народом было бы безответственным шагом.
Что касается меня, ну, когда мне совсем делать нечего будет, я начну топить за переименования. А пока мне без этого хватает проблем и задач
Сергей Собянин
Мэр Москвы
О том, как на Украине принимаются решения по переименованию топонимов, связанных с Россией читайте в материале Павла Волкова Изобретая национальную память. Почему "рашизм" — это политика постмайданной Украины.
* запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация
