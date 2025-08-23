Меценат Семён Могилевцев – благотворитель Брянска и Киева
Семён Могилевцев
Рубеж XIX-XX веков – время бурного экономического роста Россия, время большого строительства, время сверхдоходов и невероятной по масштабам благотворительности. Одной из ярких фигур, оставивших свой след на облике Киева, был Семён Семёнович Могилевцев, благодаря которому в городе появились Педагогический музей (Дом учителя) и "Шоколадный домик"
Родился Семён Могилевцев в 1842 году в Брянске. Отцом его был купец второй гильдии Семён Васильевич Могилевцев (интересно, что Василий Могилевцев был купцом третьей гильдии, а Семён Семёнович – первой). Семья в городе известная – Николай Васильевич Могилевцев был бургомистром, а потом городским головой Брянска.
В семье было пятеро сыновей и четыре дочери, помимо Семёна добрую память о себе, преимущественно в Брянске, оставили его братья Павел и Николай.
Семён закончил гимназию в Новгород-Северском и юридический факультет Петербургского университета.
С 1872 по 1877 год работал нотариусом в Брянске. В 1876 году стал мировым судьёй.
В 1879 году он перебрался в Киев. Повели его туда дела семейного бизнеса – Могилевцевы занимались торговлей лесом. Ещё в 1860-х годах братья построили в окрестностях Брянска несколько лесопилок. Всего у них было четыре паровых лесопилки и два лесопильных завода. Первый в Киеве лесопильный завод основал именно Семён Могилевцев.
20 октября 2019, 01:00Музей Ленина, в котором заседал ПетлюраЗдание с куполом и длиннейшим лепным фризом, изображающим античных героев, всегда привлекает внимание посетителей столицы Украины. Тем более что находится оно в самом центре города — неподалёку от пересечения Владимирской и бульвара Тараса Шевченко — и примыкает к зданию Первой киевской гимназии (жёлтый корпус университета)
В Киеве же, на волне общего экономического бума и, в особенности, фантастических доходов "сахарных королей", шло масштабное строительство – как жилищное, так и общественное.
Строительство было, конечно, кирпичным, но:
- крыши и перекрытия домов делались из дерева;
- подъёмных кранов не было, и укладка стен осуществлялась с деревянных лесов;
- литьё уже активно использовавшегося бетона требовало деревянной опалубки.
Так что строительства без дерева быть не могло, а Украина – край не лишком лесистый, в отличие от заповедной Брянщины. Естественно, хозяйственная и благотворительная деятельность Могилевцева охватывала оба города.
4 марта 2023, 08:00ИсторияСамый продуктивный киевский зодчий – Владимир Николаев
В 1882 году Могилевцев был избран гласным городской думы (депутатом горсовета на наши деньги) и занимал этот пост по 1893 год. Также он был гласным думы и в Брянске.
Входил в огромное количество общественных организаций, почти всюду участвуя финансово. В 1909 году возглавил Киевское общество опеки о высшем коммерческое образование, был членом совета попечителей Киевского политехнического института, почётным членом комитета Киевского художественно-промышленного музея, казначеем Общества древностей и искусства (в этом качестве он в 1914 году подарил Городскому музею две средневековые золотые подвески).
В 1885 году, после смерти Семёна Васильевича Могилевцева, в Брянске было учреждено "Товарищество Николая Семёновича Могилевцева с братьями", в которое вошли Семён и Павел.
В 1886 году Могилевцев был избран казначеем и директором Киевского Городского Кредитного общества. Оставался на этом посту до 1897 года. В 1887 году стал членом учётного комитета Киевской конторы Государственного банка.
"Шоколадный домик" (особняк С. Могилевцева) в Киеве
"Шоколадный домик" (особняк С. Могилевцева) в Киеве
В 1899 году на киевских Липках по проекту Владимира Николаева для Могилевцева был построен особняк, получивший в городе название "Шоколадный домик" из-за цвета стен. В советские времена там находился городской ЗАГС, сейчас – филиал Музея истории Киева.
Количество реализованных Могилевцевым благотворительных проектов трудно подсчитать. Среди наиболее заметных – участие в создании Женской торговой школы, перестройка домов на Бибиковском (ныне – Шевченко) бульваре, в которых сейчас находится Педагогический университет им. Драгоманова, больницы на Большой Васильковской и в Никольской слободке (тогда в состав города не входила), рентгеновский кабинет для детской больницы (второй в городе), приобретение помещения для станции скорой помощи на Владимирской (построенное позже на этом месте здание занимает СБУ) и многое другое.
4 марта 2024, 07:05ИсторияПавел Алёшин: от неоклассики до ампира Направляясь на демонстрации колонны студентов-архитекторов Киевского политеха всегда останавливались перед единственным на Большой Житомирской конструктивистским домом и скандировали: "да здравствует академик советской архитектуры Павел Алёшин!" Тогда на балкон выходил немолодой, старорежимного вида человек и приветствовал студентов сняв шляпу
В 1913 году, в честь празднования 300-летия дома Романовых, в городе открыли Педагогический музей (позже – музей Ленина, а сейчас – Дом учителя на Владимирской, 57), построенный "на память 50-летия освобождения крестьян от крепостного права на хорошее образование российского народа". Все полмиллиона рублей на постройку выдели Могилевский.
В 1895 году на деньги Могилевского была установлена электрическая иллюминация на кресте святого Владимира в Киеве:
"Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в чёрной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь в Город, к его пристаням" (М. Булгаков, "Белая гвардия").
Не забывал он и родной Брянск – совместно с братом Павлом финансировал строительство водопровода (1905), больниц (1890, 1911), построил и подарил городу здания женской (1907) и мужской (1913) гимназий, ремесленной (1908) и торговой (1909) школ, родильного приюта (1910). Настоящим украшением Брянска стал построенный в 1904 году краснокирпичный Спасо-Гробовский храм в неорусском стиле. В 1909 году Брянская городская управа подсчитала, что общая сумма пожертвований братьев Могилевцевых городу составила 1 028 тыс. рублей.
Спасо-Гробовская церковь в Брянске
Спасо-Гробовская церковь в Брянске
Деятельность Могилевцев неоднократно отмечалась различными наградами: в 1893, 1896 и 1901 годах он награждался золотыми медалями "За усердие", в 1901 году получил звание Коммерции советника, а в 1903 году был награждён орденом Св. Станислава III за пожертвования городу Брянску. В 1906 году стал потомственным Почётным гражданином Брянска. В конечном итоге Николай II пожаловал ему чин статского советника, дававший личное дворянство (приравнивался к чину полковника), с формулировкой – "вне правил, за выдающиеся достижения на службе Родине".
25 июля 2021, 09:09Поднявший Киев русский олигарх и его «Шоколадный дом»Этот киевский дом построен на стыке XIX и XX веков брянским потомственным купцом, много сделавшим для того, чтобы Киев стал по-настоящему современным городом. Это здание — один из немногих киевских памятников архитектуры, что еще поддерживается в неплохом состоянии
Умер Семён Семёнович после длительной болезни 23 августа 1917 года. Семьи он не создал, детей у него не было. Всё огромное состояние разделили между собой многочисленные племянники.
Среди киевлян ходила легенда о том, что долгие годы Могилевцев был влюблён в замужнюю женщину дворянского происхождения…
С декабря 2007 года в Брянске действует Брянский региональный общественный благотворительный Фонд имени братьев Могилевцевых. Фондом издано 8 книг в серии "Историко-культурное наследие Брянщины".
Подписывайся на