Меценат Семён Могилевцев – благотворитель Брянска и Киева

Рубеж XIX-XX веков – время бурного экономического роста Россия, время большого строительства, время сверхдоходов и невероятной по масштабам благотворительности. Одной из ярких фигур, оставивших свой след на облике Киева, был Семён Семёнович Могилевцев, благодаря которому в городе появились Педагогический музей (Дом учителя) и "Шоколадный домик"

2025-08-23T16:00

Родился Семён Могилевцев в 1842 году в Брянске. Отцом его был купец второй гильдии Семён Васильевич Могилевцев (интересно, что Василий Могилевцев был купцом третьей гильдии, а Семён Семёнович – первой). Семья в городе известная – Николай Васильевич Могилевцев был бургомистром, а потом городским головой Брянска.В семье было пятеро сыновей и четыре дочери, помимо Семёна добрую память о себе, преимущественно в Брянске, оставили его братья Павел и Николай.Семён закончил гимназию в Новгород-Северском и юридический факультет Петербургского университета.С 1872 по 1877 год работал нотариусом в Брянске. В 1876 году стал мировым судьёй.В 1879 году он перебрался в Киев. Повели его туда дела семейного бизнеса – Могилевцевы занимались торговлей лесом. Ещё в 1860-х годах братья построили в окрестностях Брянска несколько лесопилок. Всего у них было четыре паровых лесопилки и два лесопильных завода. Первый в Киеве лесопильный завод основал именно Семён Могилевцев.В Киеве же, на волне общего экономического бума и, в особенности, фантастических доходов "сахарных королей", шло масштабное строительство – как жилищное, так и общественное.Строительство было, конечно, кирпичным, но:- крыши и перекрытия домов делались из дерева;- подъёмных кранов не было, и укладка стен осуществлялась с деревянных лесов;- литьё уже активно использовавшегося бетона требовало деревянной опалубки.Так что строительства без дерева быть не могло, а Украина – край не лишком лесистый, в отличие от заповедной Брянщины. Естественно, хозяйственная и благотворительная деятельность Могилевцева охватывала оба города.В 1882 году Могилевцев был избран гласным городской думы (депутатом горсовета на наши деньги) и занимал этот пост по 1893 год. Также он был гласным думы и в Брянске.Входил в огромное количество общественных организаций, почти всюду участвуя финансово. В 1909 году возглавил Киевское общество опеки о высшем коммерческое образование, был членом совета попечителей Киевского политехнического института, почётным членом комитета Киевского художественно-промышленного музея, казначеем Общества древностей и искусства (в этом качестве он в 1914 году подарил Городскому музею две средневековые золотые подвески).В 1885 году, после смерти Семёна Васильевича Могилевцева, в Брянске было учреждено "Товарищество Николая Семёновича Могилевцева с братьями", в которое вошли Семён и Павел.В 1886 году Могилевцев был избран казначеем и директором Киевского Городского Кредитного общества. Оставался на этом посту до 1897 года. В 1887 году стал членом учётного комитета Киевской конторы Государственного банка.В 1899 году на киевских Липках по проекту Владимира Николаева для Могилевцева был построен особняк, получивший в городе название "Шоколадный домик" из-за цвета стен. В советские времена там находился городской ЗАГС, сейчас – филиал Музея истории Киева.Количество реализованных Могилевцевым благотворительных проектов трудно подсчитать. Среди наиболее заметных – участие в создании Женской торговой школы, перестройка домов на Бибиковском (ныне – Шевченко) бульваре, в которых сейчас находится Педагогический университет им. Драгоманова, больницы на Большой Васильковской и в Никольской слободке (тогда в состав города не входила), рентгеновский кабинет для детской больницы (второй в городе), приобретение помещения для станции скорой помощи на Владимирской (построенное позже на этом месте здание занимает СБУ) и многое другое.В 1913 году, в честь празднования 300-летия дома Романовых, в городе открыли Педагогический музей (позже – музей Ленина, а сейчас – Дом учителя на Владимирской, 57), построенный "на память 50-летия освобождения крестьян от крепостного права на хорошее образование российского народа". Все полмиллиона рублей на постройку выдели Могилевский.В 1895 году на деньги Могилевского была установлена электрическая иллюминация на кресте святого Владимира в Киеве:"Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в чёрной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь в Город, к его пристаням" (М. Булгаков, "Белая гвардия").Не забывал он и родной Брянск – совместно с братом Павлом финансировал строительство водопровода (1905), больниц (1890, 1911), построил и подарил городу здания женской (1907) и мужской (1913) гимназий, ремесленной (1908) и торговой (1909) школ, родильного приюта (1910). Настоящим украшением Брянска стал построенный в 1904 году краснокирпичный Спасо-Гробовский храм в неорусском стиле. В 1909 году Брянская городская управа подсчитала, что общая сумма пожертвований братьев Могилевцевых городу составила 1 028 тыс. рублей.Деятельность Могилевцев неоднократно отмечалась различными наградами: в 1893, 1896 и 1901 годах он награждался золотыми медалями "За усердие", в 1901 году получил звание Коммерции советника, а в 1903 году был награждён орденом Св. Станислава III за пожертвования городу Брянску. В 1906 году стал потомственным Почётным гражданином Брянска. В конечном итоге Николай II пожаловал ему чин статского советника, дававший личное дворянство (приравнивался к чину полковника), с формулировкой – "вне правил, за выдающиеся достижения на службе Родине".Умер Семён Семёнович после длительной болезни 23 августа 1917 года. Семьи он не создал, детей у него не было. Всё огромное состояние разделили между собой многочисленные племянники.Среди киевлян ходила легенда о том, что долгие годы Могилевцев был влюблён в замужнюю женщину дворянского происхождения…С декабря 2007 года в Брянске действует Брянский региональный общественный благотворительный Фонд имени братьев Могилевцевых. Фондом издано 8 книг в серии "Историко-культурное наследие Брянщины".

