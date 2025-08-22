https://ukraina.ru/20250822/vsu-ispolzuyut-shrapnel-iz-artsnaryadov-v-boepripasakh-dlya-bpla--miroshnik-1067431459.html

ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник

ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник - 22.08.2025 Украина.ру

ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник

ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к БПЛА, используемым для атак по мирным жителям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2025-08-22T04:01

2025-08-22T04:01

2025-08-22T04:01

украина.ру

новости

родион мирошник

вооруженные силы украины

бпла

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_fb29f4c84647d819143dbc33db927d60.jpg

ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по мирным жителям, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Есть такие средства, которые ранее использовались в виде РСЗО [в снарядах реактивных систем залпового огня], и к примеру, несли тысячи этих шариков, которые являются шрапнелью, точно так же сейчас мы уже видим — в уменьшенном варианте такой боеприпас подвешивается под дрон и направляется в погоню за гражданским автомобилем, либо гражданским человеком, либо наносит удар по гражданскому объекту, засыпая все этими шариками. К примеру, в Сватово на нескольких объектах я находил эти шарики в огромном количестве", — цитирует РИА Новости Мирошника.Он также рассказал, что ВСУ используют заряды, которые начинены мелкими пластиковыми элементами и создают болезненные последствия, если при ударе такие осколки попадают под кожу.Как следует из ежедневных сводок Минобороны РФ, средства ПВО России только в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа.С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских ударных беспилотников над территорией России. В том числе 808 было сбито в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, родион мирошник, вооруженные силы украины, бпла, военные преступления