ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник
ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник
ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к БПЛА, используемым для атак по мирным жителям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2025-08-22T04:01
ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по мирным жителям, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Есть такие средства, которые ранее использовались в виде РСЗО [в снарядах реактивных систем залпового огня], и к примеру, несли тысячи этих шариков, которые являются шрапнелью, точно так же сейчас мы уже видим — в уменьшенном варианте такой боеприпас подвешивается под дрон и направляется в погоню за гражданским автомобилем, либо гражданским человеком, либо наносит удар по гражданскому объекту, засыпая все этими шариками. К примеру, в Сватово на нескольких объектах я находил эти шарики в огромном количестве", — цитирует РИА Новости Мирошника.Он также рассказал, что ВСУ используют заряды, которые начинены мелкими пластиковыми элементами и создают болезненные последствия, если при ударе такие осколки попадают под кожу.Как следует из ежедневных сводок Минобороны РФ, средства ПВО России только в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа.С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских ударных беспилотников над территорией России. В том числе 808 было сбито в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
украина.ру, новости, родион мирошник, вооруженные силы украины, бпла, военные преступления
Украина.ру, Новости, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, БПЛА, Военные преступления

ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник

04:01 22.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к БПЛА, используемым для атак по мирным жителям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
ВСУ используют поражающие элементы из снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) для изготовления боеприпасов к дронам, используемым для атак по мирным жителям, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть такие средства, которые ранее использовались в виде РСЗО [в снарядах реактивных систем залпового огня], и к примеру, несли тысячи этих шариков, которые являются шрапнелью, точно так же сейчас мы уже видим — в уменьшенном варианте такой боеприпас подвешивается под дрон и направляется в погоню за гражданским автомобилем, либо гражданским человеком, либо наносит удар по гражданскому объекту, засыпая все этими шариками. К примеру, в Сватово на нескольких объектах я находил эти шарики в огромном количестве", — цитирует РИА Новости Мирошника.
Он также рассказал, что ВСУ используют заряды, которые начинены мелкими пластиковыми элементами и создают болезненные последствия, если при ударе такие осколки попадают под кожу.
Как следует из ежедневных сводок Минобороны РФ, средства ПВО России только в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа.
С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских ударных беспилотников над территорией России. В том числе 808 было сбито в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния