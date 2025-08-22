Секретный человек. Сеяр Куршутов - 22.08.2025 Украина.ру
Секретный человек. Сеяр Куршутов
22.08.2025
Секретный человек. Сеяр Куршутов
Имя Сеяра Куршутова сегодня стоит в одном ряду с самыми опасными фигурами восточноевропейской закулисы. Но, при этом, это имя широкому кругу обывателей, да и специалистов совершенно не знакомо.
Он мало мелькает в сводках официальных ведомств, его не вспоминают в медиа. Некоторые, помнят лишь что-то про контрабанду и серый импорт. На деле Куршутов выстроил сеть, которая соединяет Париж, Вену, Кишинёв, Бухарест и Киев в единый контур, а дальше выводит эту линию к Чёрному морю. Именно здесь сходятся три измерения его нынешней игры: фронт, где он спонсирует и направляет ресурсы на 3-ю штурмовую бригаду; политика, где деньги Куршутова питают такие разнонаправленные проекты Билецкого*, Разумкова и Арестовича*; и молдавско-румынский трек, где он финансирует разные программы и проекты среди которых, например Ренато Усатый, в интересах своей подруги и конфидентки, официальным советником которой он стал недавно, Майи Санду.Повторюсь, в публичной памяти он застрял как "король контрабанды" времён Порошенко* — человек, который держал кассу таможенных потоков и торговал неприкосновенностью. Но за восемь лет он превратился в фигуру другого масштаба: оператора, который умеет превращать логистику в политику, а контрабандные маршруты — в каналы давления на элиты. Теперь его имя возникает в разговорах про французскую разведку, румынский военный хаб НАТО, барьеры российского экспорта в Чёрном море и новые конфигурации украинской власти.Почему именно сейчас стоит внимательно рассматривать его маневры в тени большой политки? Потому что каждый шаг Куршутова оказывается точкой сборки более крупных процессов. Он вкладывает деньги в ультраправого Билецкого, но делает это в связке со Столаром и Лёвочкиным, а значит — это проект не уличной войны, а глобалистского "троянского коня". Он регулярно появляется в рядом с Санду, но это не просто дружба — это проверенная технология внедрения "своих" людей в пророссийские электоральные ниши, которая уже работала на выборах в Молдавии. "Троянский конь" но не на Хрещатик, а на бульвар Штефан чел Маре. Он аккуратно прописывается в Париже как "агент влияния" французской линии, а параллельно устраивается в Вене, где каждая неделя встреч — это новый виток его карты контактов.Именно поэтому его биография перестала быть просто биографией. Она превратилась в зеркало завтрашних раскладов. Если Париж усиливает внимание к Румынии, а Румыния и Молдавия становятся ключевыми звеньями в черноморской дуге НАТО, то Куршутов — тот самый человек, который "сшивает" эту дугу с украинской элитой.Биография Куршутова начинается в Кишинёве, где он родился в семье крымских татар (да, так бывает, татары в Молдавии). В начале девяностых они обосновались в Ялте, и уже там молодой да ранний Сеяр получил первые уроки того, как жить на стыке "юрисдикций", так сказать. В Крыму надо было уметь договариваться сразу с несколькими властями: местной администрацией, силовиками, криминалом и "старшими товарищами" в Киеве. Эта привычка к многоязычию власти стала его первой школой.Учёба в Крымском государственном университете имени Георгиевского (2005) открыла ему дорогу в локальную политику. Саки стали первым местом, где Куршутов попробовал себя в роли "молодого активиста" при мэрии. Но активизм был лишь фасадом. На деле это был ранний заход в систему теневых переговоров: помощь в оформлении грузов, посредничество в таможенных вопросах, связи с харьковскими и киевскими "старшими".Потом Куршутов надолго оказывается "ниже радаров". На людях он появляется уже только после переворота в Киеве 2014 года. В сети можно найти интереснейшие его фото на Афоне датированные 2015-м годом. На нем Куршутов по дружески обнимает Глеба Лобова — один из ключевых схематозников киевский таможни времен Ющенко и Януковича. Рядом — Анатолий Макаренко, ни много ни мало, а целый бывший глава Гостаможни (но ведь бывших в таком деле не бывает), а Лобов – его коммуникатор и партнер в бизнес-среде, и Владимир Скоробагач, харьковский решала из обоймы Геннадия Кернеса, а с 2014-го человек "теневого олигарха" Виталия Хомутынника (гостендеры, таможня, возмещение НДС, налоговые схемы). Куршутов там не случайный турист. Он — молодой переговорщик, которому позволили встать рядом и зафиксировать своё место в цепочке.К этому времени Куршутов уже отточил два главных навыка. Первый — способность быть "серой прокладкой" между интересами рынка и аппетитами начальства. Второй — умение работать сразу в нескольких политических языках. До 2014 года он не стеснялся русофильских жестов, после 2014-го резко сменил маску на ультрапатриотическую. Такой двойной словарь позволил ему выживать, адаптироваться и расширять сеть контактов. Но, как по мне, исчерпывающе характеризует его моральные качества.К расцвету времени Порошенко в его собственности уже были квартиры на Печерске (элитный район в Киеве), оформленные на супругу, белорусскую модель, Екатерину Любчик, и автопарк от G-Class до Bentley Bentayga. И это только то, что мелькало в социальных сетях супруги. Причина проста – Куршутов, на определенном этапе стал важным человеком в так называемом "офисе контрабанды" Порошенко, где он перестал быть переговорщиком и превратился в оператора.Когда Пётр Порошенко укрепился на Банковой, на украинский таможне появилась фигура нового "смотрящего" — Александр Грановский. Его задачей было построить устойчивую сеть обналичивания и серого транзита, которая давала бы ежемесячную кассу не только для партийных проектов, но и для личных нужд президента. Куршутов в эту сеть вошёл как оператор. Если Грановский был лицом и координатором, то Куршутов стал человеком (в узком кругу других доверенных лиц), который контролировал целые маршруты.Сеть работала как хорошо настроенный механизм. В ней были свои "замы" — Михаил Демчина, "силовое прикрытие" в СБУ; Коваленко и другие функционеры по линии таможни. Куршутов обеспечивал прохождение потоков: сигареты шли через Закарпатье и Одессу; ширпотреб — через Чернигов и Сумы; спирт и селитра — через киевскую таможню; авто и ГСМ — по южной линии (одесская и николаевская область). Каждый маршрут приносил в общую кассу десятки миллионов долларов в месяц. "Офис контрабанды" стал одним из самых прибыльных подразделений эпохи Порошенко.Формально у Куршутова была предпринимательская маска — спортивные и ресторанные проекты, участие в компаниях с громкими названиями. Но это был лишь фасад. Настоящая функция — сборщик и распределитель. Его роль заключалась в том, чтобы держать ключи от "зелёных коридоров" и закрывать их для тех, кто пытался пройти без уплаты. Так формировалась его репутация "оператора": не публичного, но опасного.Ставка на Куршутова объяснялась просто. Он был удобен. У него не было яркой политической биографии, не было собственного медиа. Его фамилия не бросалась в глаза широкой публике. Но внутри цеха все знали: это человек, который отвечает за работу коридоров. И именно поэтому его называли "королём контрабанды". Это прозвище не про внешнюю показуху, а про функцию.Внутри системы он балансировал между силовиками и бизнесом. Для Демчины он был надёжным партнёром, для Коваленко — оператором маршрутов, для Грановского — кассиром. Но в то же время Куршутов пытался строить свои параллельные линии. Он вкладывал деньги в проекты, которые выглядели как самостоятельные, и постепенно выстраивал автономную сеть. Это насторожило Банковую. Потому что слишком самостоятельный оператор в любой момент может превратиться в игрока.К концу каденции Порошенко стало ясно: система контрабанды работает, но она уже не централизована. Куршутов начал подбирать под себя целые сегменты. И именно это объясняет, почему после 2019 года он не исчез вместе с проигравшей командой, а наоборот — встроился в новый расклад. У него не было политического бренда, но была инфраструктура. А инфраструктура всегда переживает выборы.Но не навсегда и не надолго. Новые хозяева страны всегда берут по контроль самые "жирные" темы. Куда же тут без таможни. Так было и Куршутовым. У него выстроились рабочие отношения с первым главой офиса Зеленского Андреем Богданом. Еще одним из ближайших партнёров стал Андрей Смирнов, замглавы Офиса Президента. Их совместные перелёты в 2020–2021 годах отмечались в расследованиях журналистов. Но идиллия длилась недолго - сменивший Богдана Андрей Ермак сам был из таможенных схемщиков. Так сказать – "конкурирующая фирма". А потому прилетело Куршутову довольно быстро. Офис Зеленского Ермак возглавил в феврале 2020-го, а уже в марте первым замом СБУ стал "янтарный генерал" Вася Малюк, давний знакомец Ермака, с ключевой задачей, переподчинить потоки контрабанды и взять таможни под свой контроль. Куршутов не попал в первую волну контрабандистов которым влепили персональные санкции СНБО и чьи "темы" начали громить, он отчаянно пытался договориться, ведь он был спонсором компаний Зеленского, и его партии, "законопослушно" и по графику заносил чемоданы на Банковую, но это его не спасло. Договориться не получилось. И 2021 год стал поворотным для Куршутова. СНБО включил его в санкционный список — вместе с расширенным списком в несколько десятками "смотрящих" и операторов контрабанды. Формулировка была стандартной: угроза нацбезопасности, участие в серых схемах. Вскоре указом президента он был лишён украинского гражданства.Для многих это стало бы концом карьеры. Для Куршутова — наоборот. У него была подушка. Ещё раньше он оформил молдавское гражданство, а через него — и румынский паспорт. Параллельно он обустроил "венский уклад": недвижимость, банковские счета, круг общения. Вена стала его второй штаб-квартирой. Но при этом связь с Киевом он не терял. Сохранялись и развивались украинские его бизнесы оформленные на супругу — "Спорт-Сервис", "Бракераж", "Критикос Галери Бар Ресторантс", "Бенжаминс". Сохранял он и определённые возможности и в таможенном "бизнесе".Вообще, все у него получилось до странного просто. Эта модель — лишение украинского паспорта и уход в альтернативные гражданства — сделала его ещё более мобильным. Он оказался человеком без одного дома, но с несколькими юрисдикциями. В Молдавии он чувствует себя своим, в Румынии — партнёром, в Вене — респектабельным резидентом, в Париже — доверенным собеседником для военных и спецслужб. Для украинской власти это стало головной болью: человек, которого они вычеркнули из списка граждан, оказался не изгнанником, а оператором, чья инфраструктура растянулась на четыре столицы.В то же время санкции сыграли для него и положительную роль. Они сделали его менее заметным для широкой публики. В медиа остался ярлык "король контрабанды", но новые проекты уже шли в тени. Его фамилия перестала мелькать в украинских новостях, и это позволяло спокойнее собирать новую сеть.Так возникла парадоксальная ситуация: человек, которого официально лишили гражданства и внесли в санкционные списки, на практике сохранил контакты на Банковой и укрепил позиции за пределами Украины. Для него это стало своего рода апгрейдом. Из "оператора серых коридоров" он превратился в менеджера транзита между государствами, который работает одновременно в Киеве, Кишинёве, Бухаресте, Вене и Париже.Сегодняшний контур Куршутова складывается в трёх слоях — фронтовом, политическом и медийном. На фронте ключевой линией стало финансирование Белецкого и его 3-й штурмовой бригады. Деньги идут не напрямую, а через сложную конструкцию: часть поступает в кассу от бизнес партнера Куршутова, депутата и киевского застройщика Вадима Столара часть обналичивается через венские каналы как "гуманитарка", и в итоге формируется фонд, которым Белецкий распоряжается на вооружение и логистику. Именно поэтому в последние месяцы внутри украинской армии пошёл резонанс: появилось ощущение, что 3-я штурмовая может стать базой для будущих политических проектов — и военных, и уличных. Зашевелились и на Банковой, начался конфликт с другой частью "Азова", той что в Нацгвардии, под командой "Редиса" Прокопенко.Но политическая линия Куршутова очень многослойна. Еще одно ее ответвление — инвестиции в проект Разумкова: ставка на "системную оппозицию", которая могла бы получить голоса умеренной публики и электоральный кредит от западных кураторов. Не менее важной остаётся и ставка на Арестовича. Здесь нет партии, нет президентского проекта,хоть Алексей и очень хочет — но есть венский двухуровневый пентхаус, оплаченные перелёты, конференции и богатая жизнь, которая позволяет Арестовичу держать статус "вездесущего интеллектуала" и работать как уже почти пророссийский "рупор" в интересах Куршутова и тех кто за его спиной. Это не проект в привычном смысле, а скорее "содержание ресурса": он оплачивает жизнь Арестовича так же, как финансирует Белецкого на фронте — создавая разные уровни влияния, которые в будущем могут быть сшиты вместе, пусть и не прямым образом.Инвестиции в медиа дополняет картину. Контролируемые Куршутовым каналы и Telegram-сетка — от "Цензора" с Бутусовым и "Страны" (на пару с Левочкиным) до нишевых анонимных пабликов вроде "Тёмного рыцаря" и "Снека Химеры" — работают на расшатывание Ермака с Зеленским, и продвижение альтернативных фигур в украинском политикуме.Есть и еще одна важная часть его теневой "империи". Ещё при Порошенко, работая в "офисе контрабанды" с Грановским, Куршутов готовил себе отходные пути и запускал резервные бизнесы. Сейчас под зонтиком французской разведки он владеет множеством небольших производств вооружений в разных странах Восточной Европы и на ближнем Востоке. Покупатели? Любой на кого укажет управление внешней безопасности Министерства обороны Франции DGSE. Об этом чуть позже.Так складывается его операционная сеть: украинский фронт в лице Белецкого и 3-й штурмовой, парламентская политика через Разумкова и "пророссийские нарративы" Арестовича, медиа как усилитель, и рынок оружия как новая опора. Всё это вместе превращает Куршутова из "человека с контрабандной биографией" в архитектора, который строит сеть влияния сразу в четырёх измерениях: война, политика, медиа и оружейный бизнес.Если украинский вектор Сеяра Куршутова строится на фронте и политике, то молдавско-румынский – это уже уровень большой геополитической игры. Для Майи Санду он выступает в роли не только советника, но и кошелька: именно через него финансируются проекты Ренато Усатого, который ещё в 2020 году помог Санду выйти на президентскую траекторию, а в 2024-м подтвердил свою роль "контролируемого троянского коня".Эта линия имеет двойное дно. С одной стороны, Куршутов помогает Санду удерживать контроль над внутренним полем, создавая баланс между прозападной риторикой и "протестной улицей" в лице Усатого. С другой – он обеспечивает Парижу и Бухаресту инструмент влияния, который встроен сразу в обе стороны молдавского политического поля. В результате Молдавия оказывается "прошитой" в проект Румынии, а через Румынию – во французскую стратегию в Черноморском и вообще Восточноевропейском регионе.Французы давно искали способ расширить своё присутствие на восточном фланге НАТО, где доминировали американцы и британцы, и последние десятилетия выстраивали основу своего присутствия через Румынию (еще через Армению, но про это в другой раз). Выращивая ее военную и политическую элиту под себя. И именно на румынско-молдавском направлении, с учетом украинского кризиса и потенциального приднестровского, фигура Куршутова оказалась полезной. Его опыт в украинских схемах и способность оперировать с наличным потоком позволили безболезненно встроить его в агентурный контур.В этом контексте становится понятно, почему он так часто появляется рядом с Санду. Их встречи – это не "протокольные обеды", а ключевые точки, где обсуждаются легальные и нелегальные схемы, каналы финансирования управляемой молдавской оппозиции и сценарии "унионистских проектов". Все под зонтиком Бухареста и Парижа.Черноморский регион – это точка, где сходятся интересы Парижа, Бухареста и Киева. Если Прибалтика и Германия с британцами готовятся к прокси столкновению с Россией на Балтике, то румынско-молдавская линия встраивается в проект барьеров на Чёрном море. И здесь Куршутов – с его связями в Украине, деньгами в Молдавии и кураторами во Франции – становится одним из важных винтиков этой стратегии.Именно поэтому он опасен. Он плетёт сети, расставляет фигуры и создаёт параллельные центры силы. А такие игроки в итоге оказываются куда сильнее президентов и премьеров — потому что работают не на выборах, а на саму архитектуру власти. Власти построенной в тени хищной доктрины Drang nach Osten - "Натиска на восток!". Ну, или "Tout ou rien!" - "Все или ничего!". С вполне определенными хищными планами на жизненное пространство, причем, вполне определенное пространство…*Внесен в список экстремистов и террористов
Имя Сеяра Куршутова сегодня стоит в одном ряду с самыми опасными фигурами восточноевропейской закулисы. Но, при этом, это имя широкому кругу обывателей, да и специалистов совершенно не знакомо.
Он мало мелькает в сводках официальных ведомств, его не вспоминают в медиа. Некоторые, помнят лишь что-то про контрабанду и серый импорт. На деле Куршутов выстроил сеть, которая соединяет Париж, Вену, Кишинёв, Бухарест и Киев в единый контур, а дальше выводит эту линию к Чёрному морю. Именно здесь сходятся три измерения его нынешней игры: фронт, где он спонсирует и направляет ресурсы на 3-ю штурмовую бригаду; политика, где деньги Куршутова питают такие разнонаправленные проекты Билецкого*, Разумкова и Арестовича*; и молдавско-румынский трек, где он финансирует разные программы и проекты среди которых, например Ренато Усатый, в интересах своей подруги и конфидентки, официальным советником которой он стал недавно, Майи Санду.
Повторюсь, в публичной памяти он застрял как "король контрабанды" времён Порошенко* — человек, который держал кассу таможенных потоков и торговал неприкосновенностью. Но за восемь лет он превратился в фигуру другого масштаба: оператора, который умеет превращать логистику в политику, а контрабандные маршруты — в каналы давления на элиты. Теперь его имя возникает в разговорах про французскую разведку, румынский военный хаб НАТО, барьеры российского экспорта в Чёрном море и новые конфигурации украинской власти.
Почему именно сейчас стоит внимательно рассматривать его маневры в тени большой политки? Потому что каждый шаг Куршутова оказывается точкой сборки более крупных процессов. Он вкладывает деньги в ультраправого Билецкого, но делает это в связке со Столаром и Лёвочкиным, а значит — это проект не уличной войны, а глобалистского "троянского коня". Он регулярно появляется в рядом с Санду, но это не просто дружба — это проверенная технология внедрения "своих" людей в пророссийские электоральные ниши, которая уже работала на выборах в Молдавии. "Троянский конь" но не на Хрещатик, а на бульвар Штефан чел Маре. Он аккуратно прописывается в Париже как "агент влияния" французской линии, а параллельно устраивается в Вене, где каждая неделя встреч — это новый виток его карты контактов.
Именно поэтому его биография перестала быть просто биографией. Она превратилась в зеркало завтрашних раскладов. Если Париж усиливает внимание к Румынии, а Румыния и Молдавия становятся ключевыми звеньями в черноморской дуге НАТО, то Куршутов — тот самый человек, который "сшивает" эту дугу с украинской элитой.
Биография Куршутова начинается в Кишинёве, где он родился в семье крымских татар (да, так бывает, татары в Молдавии). В начале девяностых они обосновались в Ялте, и уже там молодой да ранний Сеяр получил первые уроки того, как жить на стыке "юрисдикций", так сказать. В Крыму надо было уметь договариваться сразу с несколькими властями: местной администрацией, силовиками, криминалом и "старшими товарищами" в Киеве. Эта привычка к многоязычию власти стала его первой школой.
Учёба в Крымском государственном университете имени Георгиевского (2005) открыла ему дорогу в локальную политику. Саки стали первым местом, где Куршутов попробовал себя в роли "молодого активиста" при мэрии. Но активизм был лишь фасадом. На деле это был ранний заход в систему теневых переговоров: помощь в оформлении грузов, посредничество в таможенных вопросах, связи с харьковскими и киевскими "старшими".
Потом Куршутов надолго оказывается "ниже радаров". На людях он появляется уже только после переворота в Киеве 2014 года. В сети можно найти интереснейшие его фото на Афоне датированные 2015-м годом. На нем Куршутов по дружески обнимает Глеба Лобова — один из ключевых схематозников киевский таможни времен Ющенко и Януковича. Рядом — Анатолий Макаренко, ни много ни мало, а целый бывший глава Гостаможни (но ведь бывших в таком деле не бывает), а Лобов – его коммуникатор и партнер в бизнес-среде, и Владимир Скоробагач, харьковский решала из обоймы Геннадия Кернеса, а с 2014-го человек "теневого олигарха" Виталия Хомутынника (гостендеры, таможня, возмещение НДС, налоговые схемы). Куршутов там не случайный турист. Он — молодой переговорщик, которому позволили встать рядом и зафиксировать своё место в цепочке.
К этому времени Куршутов уже отточил два главных навыка. Первый — способность быть "серой прокладкой" между интересами рынка и аппетитами начальства. Второй — умение работать сразу в нескольких политических языках. До 2014 года он не стеснялся русофильских жестов, после 2014-го резко сменил маску на ультрапатриотическую. Такой двойной словарь позволил ему выживать, адаптироваться и расширять сеть контактов. Но, как по мне, исчерпывающе характеризует его моральные качества.
К расцвету времени Порошенко в его собственности уже были квартиры на Печерске (элитный район в Киеве), оформленные на супругу, белорусскую модель, Екатерину Любчик, и автопарк от G-Class до Bentley Bentayga. И это только то, что мелькало в социальных сетях супруги. Причина проста – Куршутов, на определенном этапе стал важным человеком в так называемом "офисе контрабанды" Порошенко, где он перестал быть переговорщиком и превратился в оператора.
Когда Пётр Порошенко укрепился на Банковой, на украинский таможне появилась фигура нового "смотрящего" — Александр Грановский. Его задачей было построить устойчивую сеть обналичивания и серого транзита, которая давала бы ежемесячную кассу не только для партийных проектов, но и для личных нужд президента. Куршутов в эту сеть вошёл как оператор. Если Грановский был лицом и координатором, то Куршутов стал человеком (в узком кругу других доверенных лиц), который контролировал целые маршруты.
Сеть работала как хорошо настроенный механизм. В ней были свои "замы" — Михаил Демчина, "силовое прикрытие" в СБУ; Коваленко и другие функционеры по линии таможни. Куршутов обеспечивал прохождение потоков: сигареты шли через Закарпатье и Одессу; ширпотреб — через Чернигов и Сумы; спирт и селитра — через киевскую таможню; авто и ГСМ — по южной линии (одесская и николаевская область). Каждый маршрут приносил в общую кассу десятки миллионов долларов в месяц. "Офис контрабанды" стал одним из самых прибыльных подразделений эпохи Порошенко.
Формально у Куршутова была предпринимательская маска — спортивные и ресторанные проекты, участие в компаниях с громкими названиями. Но это был лишь фасад. Настоящая функция — сборщик и распределитель. Его роль заключалась в том, чтобы держать ключи от "зелёных коридоров" и закрывать их для тех, кто пытался пройти без уплаты. Так формировалась его репутация "оператора": не публичного, но опасного.
Ставка на Куршутова объяснялась просто. Он был удобен. У него не было яркой политической биографии, не было собственного медиа. Его фамилия не бросалась в глаза широкой публике. Но внутри цеха все знали: это человек, который отвечает за работу коридоров. И именно поэтому его называли "королём контрабанды". Это прозвище не про внешнюю показуху, а про функцию.
Внутри системы он балансировал между силовиками и бизнесом. Для Демчины он был надёжным партнёром, для Коваленко — оператором маршрутов, для Грановского — кассиром. Но в то же время Куршутов пытался строить свои параллельные линии. Он вкладывал деньги в проекты, которые выглядели как самостоятельные, и постепенно выстраивал автономную сеть. Это насторожило Банковую. Потому что слишком самостоятельный оператор в любой момент может превратиться в игрока.
К концу каденции Порошенко стало ясно: система контрабанды работает, но она уже не централизована. Куршутов начал подбирать под себя целые сегменты. И именно это объясняет, почему после 2019 года он не исчез вместе с проигравшей командой, а наоборот — встроился в новый расклад. У него не было политического бренда, но была инфраструктура. А инфраструктура всегда переживает выборы.
Но не навсегда и не надолго. Новые хозяева страны всегда берут по контроль самые "жирные" темы. Куда же тут без таможни. Так было и Куршутовым. У него выстроились рабочие отношения с первым главой офиса Зеленского Андреем Богданом. Еще одним из ближайших партнёров стал Андрей Смирнов, замглавы Офиса Президента. Их совместные перелёты в 2020–2021 годах отмечались в расследованиях журналистов.
Но идиллия длилась недолго - сменивший Богдана Андрей Ермак сам был из таможенных схемщиков. Так сказать – "конкурирующая фирма". А потому прилетело Куршутову довольно быстро. Офис Зеленского Ермак возглавил в феврале 2020-го, а уже в марте первым замом СБУ стал "янтарный генерал" Вася Малюк, давний знакомец Ермака, с ключевой задачей, переподчинить потоки контрабанды и взять таможни под свой контроль. Куршутов не попал в первую волну контрабандистов которым влепили персональные санкции СНБО и чьи "темы" начали громить, он отчаянно пытался договориться, ведь он был спонсором компаний Зеленского, и его партии, "законопослушно" и по графику заносил чемоданы на Банковую, но это его не спасло. Договориться не получилось. И 2021 год стал поворотным для Куршутова. СНБО включил его в санкционный список — вместе с расширенным списком в несколько десятками "смотрящих" и операторов контрабанды. Формулировка была стандартной: угроза нацбезопасности, участие в серых схемах. Вскоре указом президента он был лишён украинского гражданства.
Для многих это стало бы концом карьеры. Для Куршутова — наоборот. У него была подушка. Ещё раньше он оформил молдавское гражданство, а через него — и румынский паспорт. Параллельно он обустроил "венский уклад": недвижимость, банковские счета, круг общения. Вена стала его второй штаб-квартирой. Но при этом связь с Киевом он не терял. Сохранялись и развивались украинские его бизнесы оформленные на супругу — "Спорт-Сервис", "Бракераж", "Критикос Галери Бар Ресторантс", "Бенжаминс". Сохранял он и определённые возможности и в таможенном "бизнесе".
Вообще, все у него получилось до странного просто. Эта модель — лишение украинского паспорта и уход в альтернативные гражданства — сделала его ещё более мобильным. Он оказался человеком без одного дома, но с несколькими юрисдикциями. В Молдавии он чувствует себя своим, в Румынии — партнёром, в Вене — респектабельным резидентом, в Париже — доверенным собеседником для военных и спецслужб. Для украинской власти это стало головной болью: человек, которого они вычеркнули из списка граждан, оказался не изгнанником, а оператором, чья инфраструктура растянулась на четыре столицы.
В то же время санкции сыграли для него и положительную роль. Они сделали его менее заметным для широкой публики. В медиа остался ярлык "король контрабанды", но новые проекты уже шли в тени. Его фамилия перестала мелькать в украинских новостях, и это позволяло спокойнее собирать новую сеть.
Так возникла парадоксальная ситуация: человек, которого официально лишили гражданства и внесли в санкционные списки, на практике сохранил контакты на Банковой и укрепил позиции за пределами Украины. Для него это стало своего рода апгрейдом. Из "оператора серых коридоров" он превратился в менеджера транзита между государствами, который работает одновременно в Киеве, Кишинёве, Бухаресте, Вене и Париже.
Сегодняшний контур Куршутова складывается в трёх слоях — фронтовом, политическом и медийном. На фронте ключевой линией стало финансирование Белецкого и его 3-й штурмовой бригады. Деньги идут не напрямую, а через сложную конструкцию: часть поступает в кассу от бизнес партнера Куршутова, депутата и киевского застройщика Вадима Столара часть обналичивается через венские каналы как "гуманитарка", и в итоге формируется фонд, которым Белецкий распоряжается на вооружение и логистику. Именно поэтому в последние месяцы внутри украинской армии пошёл резонанс: появилось ощущение, что 3-я штурмовая может стать базой для будущих политических проектов — и военных, и уличных. Зашевелились и на Банковой, начался конфликт с другой частью "Азова", той что в Нацгвардии, под командой "Редиса" Прокопенко.
Но политическая линия Куршутова очень многослойна. Еще одно ее ответвление — инвестиции в проект Разумкова: ставка на "системную оппозицию", которая могла бы получить голоса умеренной публики и электоральный кредит от западных кураторов. Не менее важной остаётся и ставка на Арестовича. Здесь нет партии, нет президентского проекта,хоть Алексей и очень хочет — но есть венский двухуровневый пентхаус, оплаченные перелёты, конференции и богатая жизнь, которая позволяет Арестовичу держать статус "вездесущего интеллектуала" и работать как уже почти пророссийский "рупор" в интересах Куршутова и тех кто за его спиной. Это не проект в привычном смысле, а скорее "содержание ресурса": он оплачивает жизнь Арестовича так же, как финансирует Белецкого на фронте — создавая разные уровни влияния, которые в будущем могут быть сшиты вместе, пусть и не прямым образом.
Инвестиции в медиа дополняет картину. Контролируемые Куршутовым каналы и Telegram-сетка — от "Цензора" с Бутусовым и "Страны" (на пару с Левочкиным) до нишевых анонимных пабликов вроде "Тёмного рыцаря" и "Снека Химеры" — работают на расшатывание Ермака с Зеленским, и продвижение альтернативных фигур в украинском политикуме.
Есть и еще одна важная часть его теневой "империи". Ещё при Порошенко, работая в "офисе контрабанды" с Грановским, Куршутов готовил себе отходные пути и запускал резервные бизнесы. Сейчас под зонтиком французской разведки он владеет множеством небольших производств вооружений в разных странах Восточной Европы и на ближнем Востоке. Покупатели? Любой на кого укажет управление внешней безопасности Министерства обороны Франции DGSE. Об этом чуть позже.

Так складывается его операционная сеть: украинский фронт в лице Белецкого и 3-й штурмовой, парламентская политика через Разумкова и "пророссийские нарративы" Арестовича, медиа как усилитель, и рынок оружия как новая опора. Всё это вместе превращает Куршутова из "человека с контрабандной биографией" в архитектора, который строит сеть влияния сразу в четырёх измерениях: война, политика, медиа и оружейный бизнес.
Если украинский вектор Сеяра Куршутова строится на фронте и политике, то молдавско-румынский – это уже уровень большой геополитической игры. Для Майи Санду он выступает в роли не только советника, но и кошелька: именно через него финансируются проекты Ренато Усатого, который ещё в 2020 году помог Санду выйти на президентскую траекторию, а в 2024-м подтвердил свою роль "контролируемого троянского коня".
Эта линия имеет двойное дно. С одной стороны, Куршутов помогает Санду удерживать контроль над внутренним полем, создавая баланс между прозападной риторикой и "протестной улицей" в лице Усатого. С другой – он обеспечивает Парижу и Бухаресту инструмент влияния, который встроен сразу в обе стороны молдавского политического поля. В результате Молдавия оказывается "прошитой" в проект Румынии, а через Румынию – во французскую стратегию в Черноморском и вообще Восточноевропейском регионе.
Французы давно искали способ расширить своё присутствие на восточном фланге НАТО, где доминировали американцы и британцы, и последние десятилетия выстраивали основу своего присутствия через Румынию (еще через Армению, но про это в другой раз). Выращивая ее военную и политическую элиту под себя. И именно на румынско-молдавском направлении, с учетом украинского кризиса и потенциального приднестровского, фигура Куршутова оказалась полезной. Его опыт в украинских схемах и способность оперировать с наличным потоком позволили безболезненно встроить его в агентурный контур.
В этом контексте становится понятно, почему он так часто появляется рядом с Санду. Их встречи – это не "протокольные обеды", а ключевые точки, где обсуждаются легальные и нелегальные схемы, каналы финансирования управляемой молдавской оппозиции и сценарии "унионистских проектов". Все под зонтиком Бухареста и Парижа.
Черноморский регион – это точка, где сходятся интересы Парижа, Бухареста и Киева. Если Прибалтика и Германия с британцами готовятся к прокси столкновению с Россией на Балтике, то румынско-молдавская линия встраивается в проект барьеров на Чёрном море. И здесь Куршутов – с его связями в Украине, деньгами в Молдавии и кураторами во Франции – становится одним из важных винтиков этой стратегии.
Именно поэтому он опасен. Он плетёт сети, расставляет фигуры и создаёт параллельные центры силы. А такие игроки в итоге оказываются куда сильнее президентов и премьеров — потому что работают не на выборах, а на саму архитектуру власти. Власти построенной в тени хищной доктрины Drang nach Osten - "Натиска на восток!". Ну, или "Tout ou rien!" - "Все или ничего!". С вполне определенными хищными планами на жизненное пространство, причем, вполне определенное пространство…
*Внесен в список экстремистов и террористов
