Хитрый план Украины? Зачем Зеленский меняет границы областей и чего боятся люди в США — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как сведения об огромных потерях ВСУ повлияют на украинское общество и кого можно считать союзником Трампа внутри США и в других странах

2025-08-22T08:59

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067434294_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d020d908e5655c263dbace33b30504ae.jpg

Также эксперт объяснил, для чего на Украине хотят изменить границы областей. 00:22 – Потери ВСУ и их влияние на украинское общество.22:51 – Зачем на Украине меняют границы областей? 31:28 – Кого можно считать союзником Трампа? 40:47 – Что сближает США и Европу? * В материале говорится об Игоре Коломойском, внесённым Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением.

2025

