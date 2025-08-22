Хитрый план Украины? Зачем Зеленский меняет границы областей и чего боятся люди в США — Ищенко - 22.08.2025 Украина.ру
Хитрый план Украины? Зачем Зеленский меняет границы областей и чего боятся люди в США — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как сведения об огромных потерях ВСУ повлияют на украинское общество и кого можно считать союзником Трампа внутри США и в других странах
Также эксперт объяснил, для чего на Украине хотят изменить границы областей. 00:22 – Потери ВСУ и их влияние на украинское общество.22:51 – Зачем на Украине меняют границы областей? 31:28 – Кого можно считать союзником Трампа? 40:47 – Что сближает США и Европу? * В материале говорится об Игоре Коломойском, внесённым Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением.
Хитрый план Украины? Зачем Зеленский меняет границы областей и чего боятся люди в США — Ищенко

08:59 22.08.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как сведения об огромных потерях ВСУ повлияют на украинское общество и кого можно считать союзником Трампа внутри США и в других странах
Также эксперт объяснил, для чего на Украине хотят изменить границы областей.
00:22 – Потери ВСУ и их влияние на украинское общество.
22:51 – Зачем на Украине меняют границы областей?
31:28 – Кого можно считать союзником Трампа?
40:47 – Что сближает США и Европу?
* В материале говорится об Игоре Коломойском, внесённым Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением.
Лента новостейМолния