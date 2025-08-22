https://ukraina.ru/20250822/khitryy-plan-ukrainy-zachem-zelenskiy-menyaet-granitsy-oblastey-i-chego-boyatsya-lyudi-v-ssha--ischenko-1067434418.html
Хитрый план Украины? Зачем Зеленский меняет границы областей и чего боятся люди в США — Ищенко
Хитрый план Украины? Зачем Зеленский меняет границы областей и чего боятся люди в США — Ищенко - 22.08.2025 Украина.ру
Хитрый план Украины? Зачем Зеленский меняет границы областей и чего боятся люди в США — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как сведения об огромных потерях ВСУ повлияют на украинское общество и кого можно считать союзником Трампа внутри США и в других странах
2025-08-22T08:59
2025-08-22T08:59
2025-08-22T08:59
видео
украина
сша
европа
дональд трамп
ростислав ищенко
игорь коломойский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067434294_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d020d908e5655c263dbace33b30504ae.jpg
Также эксперт объяснил, для чего на Украине хотят изменить границы областей. 00:22 – Потери ВСУ и их влияние на украинское общество.22:51 – Зачем на Украине меняют границы областей? 31:28 – Кого можно считать союзником Трампа? 40:47 – Что сближает США и Европу? * В материале говорится об Игоре Коломойском, внесённым Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением.
украина
сша
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067434294_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00989163c0b8de76b627242aa511b8db.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, сша, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, игорь коломойский, вооруженные силы украины, видео
Видео, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Игорь Коломойский, Вооруженные силы Украины
Хитрый план Украины? Зачем Зеленский меняет границы областей и чего боятся люди в США — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как сведения об огромных потерях ВСУ повлияют на украинское общество и кого можно считать союзником Трампа внутри США и в других странах
Также эксперт объяснил, для чего на Украине хотят изменить границы областей.
00:22 – Потери ВСУ и их влияние на украинское общество.
22:51 – Зачем на Украине меняют границы областей?
31:28 – Кого можно считать союзником Трампа?
40:47 – Что сближает США и Европу?
* В материале говорится об Игоре Коломойском, внесённым Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Упоминание сервисов VPN не является рекламным сообщением.