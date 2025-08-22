https://ukraina.ru/20250822/kak-sderzhivat-kitay-ne-privlekaya-vnimaniya-sanitarov-programma-ukrainskoy-vlasti-v-izlozhenii-1067453699.html

Как сдерживать Китай, не привлекая внимания санитаров. Программа украинской власти в изложении Подоляка

Как сдерживать Китай, не привлекая внимания санитаров. Программа украинской власти в изложении Подоляка - 22.08.2025 Украина.ру

Как сдерживать Китай, не привлекая внимания санитаров. Программа украинской власти в изложении Подоляка

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк – один из самых ярких и бессовестных украинских ньюсмейкеров. На каком-то этапе он ушёл в тень (якобы – из-за банальной информационной ревности Владимира Зеленского), но сейчас, на фоне дефицита относительно вменяемых спикеров, опять появился, дав интервью газете La Repubblica

2025-08-22T16:01

2025-08-22T16:01

2025-08-22T16:01

мнения

украина

россия

китай

михаил подоляк

владимир зеленский

владимир путин

нато

переговоры

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103043/91/1030439130_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4421a8e6f3c354a21b430b80b616a5ea.jpg

Подоляк, вообще-то говоря, является пропагандистом — то есть он не столько выражает мнение (или комплексы) украинского руководства, сколько конструирует в головах слушателей/читателей картину мира, которая была бы выгодна Банковой.Итак, в чем же "голос Саурона" хочет убедить мир?Во-первых, в том, что "Москва ни в коем случае не готова закончить боевые действия. Очевидно, что стратегия Путина заключается в том, чтобы вести длительные переговоры, не соглашаясь на перемирие".Тут вообще интереснейший случай — Подоляк говорит правду!Это последовательная позиция России, которая была реализована и во время стамбульских переговоров. Суть ее в том, что мы не доверяем украинской стороне и считаем, что прекращение огня будет использовано для перегруппировки сил, а договариваться Украина все равно ни о чем не будет.Но! Задача Киева как раз показать, что Россия не хочет мира, и Подоляк именно в этом хочет убедить читателя, подменяя "мир" "перемирием" и рассчитывая, что этого никто не заметит.Корреспондент издания, которое во времена оны кто-то язвительно назвал "ла совьетика социалистика репубблика", таки действительно не заметил. Это и правильно — иначе придется задавать неудобные вопросы, типа того, а как там с выборами…Во-вторых, "Россия очень зависима от Китая, причем не только в экономическом смысле. Я думаю, что Россия сейчас обладает минимумом суверенитета и независимости".Тут вообще странно — казалось бы, это сигнал Западу: что вы в бирюльки играетесь с этой Россией? Китай — вот кто страшен! Ну и ожидаешь, понятно, увидеть сообщение о том, что ЧВК УГИЛ готовит экспедиционный корпус для защиты истинно американской территории на Тайване…Но, как мы понимаем, это программа будущего. А в настоящем сигнал другой: Россия слаба, но ее надо сдерживать, чтобы связать тем самым Китай. То есть Украина, даже не отправляя войска на Тайвань, уже занимается сдерживанием Китая!Из забавного: тема несамостоятельности противника — важная и в российском, и в украинском пропагандистском дискурсе. Подтверждением его служит то, что в современном мире нет абсолютно независимых государств (какими были Римская империя в I веке или Британская империя в XVIII веке). Все связаны не только торговыми связями, но и глобальными механизмами, вроде транснациональных платежных систем.Тем не менее, даже слабая и зависимая Украина уверенно и эффективно играет на противоречиях среди своих "союзников" и имеет гораздо больше степеней свободы, чем может показаться. Нынешняя программа — программа именно нынешней украинской власти, сформулированная в соответствии с ее непосредственными интересами, а вовсе не внешних игроков. С точки зрения Владимира Зеленского именно Борис Джонсон — полезный идиот, хотя Джонсон, со своей точки зрения, может так же думать о Зеленском.В-третьих, "единственное, что придает Путину силы, — это боевые действия на Украине".Подоляку важно объяснить, что война продолжается не потому, что ее продолжает украинская сторона (которая могла до нее дело вообще не доводить или закончить дело еще весной 2022 года), а потому что в ней заинтересована Россия.На самом деле Путин и без этого оставил себе место в истории, а вот у нынешнего украинского режима проблема — его существование с точки зрения населения Украины оправдывает только продолжение войны. Как только война окончится — придется проводить выборы, и уже есть готовый сменщик для Зеленского (и для Подоляка тоже — уже и фамилии названы).В-четвертых, Подоляк говорит о будущем и объясняет, почему Европа должна содержать Украину:"в отношении гарантий безопасности для Украины ключевым фактором является украинская армия. (…) Это должна быть сильная и многочисленная армия, поэтому важны гарантии снабжения и финансового обеспечения". Причем армия эта нужна не для Украины, а, типа, для Европы — меняется вся европейская архитектура безопасности, в которой уже не НАТО будет защищать страны ЕС от "российской агрессии", а Украина."Агрессия" же никуда не денется — сам же Подоляк предлагает разместить на территории Украины ракеты средней и большей дальности*, то есть превратить Украину в непосредственную угрозу для России, над ликвидацией которой ей так или иначе придется работать.Объяснение, кстати, самое логичное и, главное, соответствующее объективным интересам украинского государства — сейчас оно существует за счет иностранных вливаний. А если война прекратится, то придется зарабатывать самим… причем тут Украина попадет в классическую ловушку бедности — перейдя с условного "вэлфера" на условно честный заработок, Украина существенно теряет в качестве жизни.В-пятых, Подоляк, повозмущавшись "уступками агрессору", все же указывает уступки, на которые готова пойти Украина. Их, собственно, две:Интересно, что общее резюме Подоляк выражает в середине интервью и, переваливая с больной головы на здоровую, — России, якобы, "необходимо иметь хотя бы один замороженный конфликт", и она "все равно останется милитаризованной и авторитарной страной".Но если не бросаться лозунгами, то это и есть программа нынешнего украинского режима: зафиксировать замороженный конфликт и жить на ренту с этого конфликта. Немного непонятно, как сохранить власть, но это дело такое — раз есть конфликт, значит, найдутся и основания для отказа от выборов.Другое мнение относительно места Украины в мире ближайшего будущего – в статье Михаила Павлива "Кнут и пряник для Зеленского. Как Белый дом будет заставлять Киев выполнять договоренности, и будет ли"

украина

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, китай, михаил подоляк, владимир зеленский, владимир путин, нато, переговоры, конфликт, переговоры по украине 2025, территориальные уступки