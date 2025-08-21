Нужно ли России бить по АЭС Украины и поедет ли Путин на встречу с Зеленским в Венгрию — Дудчак - 21.08.2025 Украина.ру
Нужно ли России бить по АЭС Украины и поедет ли Путин на встречу с Зеленским в Венгрию — Дудчак
Нужно ли России бить по АЭС Украины и поедет ли Путин на встречу с Зеленским в Венгрию — Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для энергетики Украины от ударов ВКС России, а также о больших потерях в рядах ВСУ и о сомнительных гарантиях безопасности: 00:24 – Удары ВКС РФ по энергетике Украины; 07:43 – Украинские потери в ходе СВО; 10:19 – О гарантиях безопасности; 14:35 – О послевоенном лидерстве в Европе; 18:04 – Прогнозы на трёхстороннюю встречу.
Нужно ли России бить по АЭС Украины и поедет ли Путин на встречу с Зеленским в Венгрию — Дудчак

22:06 21.08.2025
 
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для энергетики Украины от ударов ВКС России, а также о больших потерях в рядах ВСУ и о сомнительных гарантиях безопасности:
00:24 – Удары ВКС РФ по энергетике Украины;
07:43 – Украинские потери в ходе СВО;
10:19 – О гарантиях безопасности;
14:35 – О послевоенном лидерстве в Европе;
18:04 – Прогнозы на трёхстороннюю встречу.
ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
