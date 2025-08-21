https://ukraina.ru/20250821/nuzhno-li-rossii-bit-po-aes-ukrainy-i-poedet-li-putin-na-vstrechu-s-zelenskim-v-vengriyu--dudchak-1067422153.html
Нужно ли России бить по АЭС Украины и поедет ли Путин на встречу с Зеленским в Венгрию — Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для энергетики Украины от ударов ВКС России, а также о больших потерях в рядах ВСУ и о сомнительных гарантиях безопасности: 00:24 – Удары ВКС РФ по энергетике Украины; 07:43 – Украинские потери в ходе СВО; 10:19 – О гарантиях безопасности; 14:35 – О послевоенном лидерстве в Европе; 18:04 – Прогнозы на трёхстороннюю встречу.ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
