Владимир Орлов: Россия накрыла важный завод в Мукачево, но до прорыва фронта ВСУ в Донбассе еще далеко

Мы на СВО пока не видели ни одной оперативно-тактической операции, которая была бы проведена силами нескольких бригад и продвинула бы линию фронта на 25-30 километров. Такого еще не делали ни мы, ни противник. Пока на бои по-прежнему идут в тактической полосе

Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.руРанее ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу электроники американской компании Flex в Мукачево. Несмотря на заявления киевского режима, что предприятие якобы выпускало кофемашины, прилет вызвал масштабное возгорание. Ранее Закарпатье называли одним из тех регионов, где немецкий концерн Rheinmetall планировал организовать производство бронетехники. Кроме того, власти Украины объявляли, что в "защищённом месте" в Карпатах начато производство украинской баллистической ракеты "Фламинго" с дальностью до 3000 км, которая на деле является британской ракетой FP-5.- Владимир Петрович, на ваш взгляд, какая из этих двух версий ближе к правде?- Пока сложно сказать, что именно находилось на этом заводе. Об этом мы узнаем чуть позже. Просто наша разведка выявила, что на этом предприятии осуществляется военное производство, а потом мы нанесли по нему удары, поразив производственные мощности и складские помещения. Наша разведка в таких вопросах не ошибается. Если у нас нет четкого подтверждения, что какой-то объект используется в интересах обороноспособности киевского режима, никто по нему бить не будет.- Как раз была новость, что Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома "Плесецк" и вывели на орбиту несколько спутников. Как это может усилить нашу разведку прямо сейчас?- С космодрома "Плесецк" регулярно запускаются спутники военного назначения. Информация об их технических возможностях и функциях засекречена. При этом даже западные аналитики отмечают, что с 2022 года Россия существенно улучшила свое положение в космическом пространстве, за счет чего получила интересные возможности по выявлению объектов на земной поверхности и подтверждению необходимости эти объекты уничтожить.А вообще спутники бывают разные. Есть спутники дистанционного зондирования земли в различных спектральных диапазонах. Есть спутники связи, которые дополнительно обеспечивают координацию наших подразделений на земле. Есть спутники радиолокационной разведки, которые выявляют различные источники связи и излучающие объекты. В 2022 году у нас таких возможностей было мало. А сейчас запуски с "Плесецка" осуществляются практически ежемесячно (обычно раз в квартал).Это говорит о том, что ведется системная работа по наращиванию нашей космической группировки. Мы получаем больше возможностей.- Какие у нас перспективы по микроспутникам, которые, как говорят, могут и наш военный интернет "Рассвет" установить, и американский "Старлинк" заглушить?- Насчет заглушить "Старлинк" — это слишком громко сказано. Компания Маска – это глобальная система, которая установлена вокруг планеты Земля. Чтобы ее заглушить, нужно очень много энергии и излучателей. То есть пока это из области фантастики.Что касается наших возможностей по передаче данных, то у нас есть компания "Бюро 1440", которая занимается разработкой более скромного аналога "Старлинка" и британской OneWeb. Они уже запустили несколько спутников-демонстраторов, которые эффективно обеспечили каналы связи. Сейчас это предприятие включено в программу государственного финансирования. И где-то через два-три года мы получим национальную низкоорбитальную спутниковую систему связи, которая сможет закрывать потребности России в вопросах безопасности на всей планете и которую можно будет поставить на коммерческую основу.Мы сможем оказывать дружественным странам услуги связи и передачи данных, которые не будут зависеть от американских систем.То есть у нас появится собственная глобальная система обеспечения интернета, которая не будет зависеть от недружественных стран. Трафик с этих спутников будет идти через нас.- В продолжении темы "звездных войн". Поступают сообщения, что ВС РФ все же стали применять лазерные установки для борьбы с дронами. На ваш взгляд, сколько должно пройти времени, чтобы оценить их эффективность? А то у нас в свое время много хвалили "Пересвет", но на СВО с ним почему-то не заладилось.- "Пересвет" — это система обороны позиционных районов пуска стратегических ракет. У нее совершенно другой функционал. Если кто-то из экспертов предлагал использовать ее на СВО, то он глубоко заблуждался.Что касается остальных лазерных установок, применение которых мы сейчас видим на видеокадрах в интернете, то это малогабаритные системы. В них используются лазеры гражданского назначения, которые, например, применяются в металлургии. Их переделывают, ставят им другие оптические системы фокусировки лазерного луча. За счет этого они воздействуют излучателем на вражеские БПЛА на дальности в 5 километров.Насколько я знаю, их испытание проводилось на полигоне в Кубинке. Туда привозили несколько образцов подобных систем от различных организаций. Они показали, что могут воздействовать лазерным лучом на подобные объекты.Кроме того, в ЛНР их сейчас применяют для дистанционного разминирования местности, чтобы лишний раз не подвергать риску жизнь сапера. Лазером разрезали мину, она взорвалась.Правда, с этими лазерами есть одна нерешенная проблема. Чтобы наводиться на беспилотники, которые летят достаточно быстро, нужны малогабаритные фазированные антенные решетки, а они у нас пока только в стадии разработки. Первые их версии должны появиться где-то в январе 2026 года. И когда лазерные установки ПВО получат эти радары, эта система получит законченный вид.У нее будет радар, оптическая система наведения и лазерная установка, которой можно воздействовать на вражеские БПЛА.Это будет не самое дешевое устройство. Эта платформа будет стоить в районе 30-40 миллионов рублей. Но свои задачи в части обороны нефтебаз, складов и командных пунктов она сможет выполнять, высвобождая нужные ресурсы, чтобы использовать их на других направлениях.- А более дешевые способы борьбы с БПЛА – это зенитные пулеметы и дроны - перехватчики?- Да. Это группы людей с зенитными установками, которые на земле должны перехватывать дроны. Но они все равно должны получать информацию, откуда летит дрон. То есть радар им в любом случае нужен. Защита от оружия сейчас дороже самого оружия. "Щит" всегда дороже "меча". Это непреклонная правда войны, которая переходит из века в век. Технологии совершенствуются и становятся дороже. Нельзя все проблемы заткнуть увеличением численности личного состава и советским наследием. Приходится раскошеливаться на современные технологии.- Насчет личного состава и технологий. Когда хакеры обнародовали данные о потерях ВСУ, взломав серверы украинского Генштаба, оказалось, что в 2022 году противник потерял гораздо меньше, чем сейчас. Хотя сейчас обе стороны воюют малыми группами. С чем это может быть связано?- В 2022 году боевые действия велись на локальных направлениях удара. Например, наша киевская операция или украинская харьковская операция. А сейчас наш разведывательно-ударный комплекс непрерывно бьет по всей линии соприкосновения. Это и дает статистику потерь, которую накопали хакеры в украинском генштабе.- Как оцениваете перспективы нашего прорыва к Золотому Колодезю? Правду ли говорят, что именно от исхода этого сражения будет зависеть исход войны?- Нет, это не так. Это локальное сражение. Было бы неправильно думать, что если мы где-то прорвались на 3-5 километров, то от этого будет зависеть исход войны. Это – операция в тактической полосе. Согласно боевым уставам, такие задачи должны решать батальоны, а не полки, бригады или дивизии.Мы на СВО пока не видели ни одной оперативно-тактической операции, которая была бы проведена силами нескольких бригад и продвинула бы линию фронта на 25-30 километров. Такого еще не делали ни мы, ни противник. Пока на бои по-прежнему идут в тактической полосе.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне

2025

