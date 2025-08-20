https://ukraina.ru/20250820/1048731162.html

Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами

Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами

Относительно будущего устройства оккупированный немецкими войсками Украины существовало две точки зрения. Одна принадлежала Альфреду Розенбергу, который предполагал создание украинского государства. Второй – Адольфу Гитлеру, который никакого государства не предполагал. Победила точка зрения фюрера

20 августа 1941 года был создан рейхскомиссариат Украина. Один из двух реально действовавших и достаточно долго просуществовавших немецких рейхскомиссариатов на востоке (второй – Остланд). Многие порядки, воцарившиеся в нацистской версии Украины, удивительно напоминают современность.В состав рейхскомиссариата Украина вошла большая часть УССР, за исключением некоторых регионов. Юг Советской Украины вместе с Одессой был передан для управления румынам, создавшим губернаторство Транснистрия. Западноукраинские области, до 1939 года входившие в состав Польши, также не были включены в состав рейхскомиссариата. Их передали в генерал-губернаторство (так называлась территория оккупированной Польши), объединив в дистрикт Галиция.Во всех трёх частях бывшей УССР были заведены различные порядки.В дистрикте Галиция действовали немецкие законы. В Транснистрии — румынские. А рейхскомиссариат считался временным административным формированием на период войны, его дальнейшая судьба была неясна.В первое время власть на оккупированной территории принадлежала военным.Но осенью 1941 года она была передана гражданской администрации во главе с рейхскомиссаром Эрихом Кохом. Эта рокировка привела к значительному ухудшению жизни населения, оставшегося на территории рейхскомиссариата. Если военные в большинстве случаев руководили весьма прагматично, без оглядок на идеологию, то теперь всё решали чиновники ведомства Розенберга — идейные нацисты.Их первыми шагами было преследование торговли на базарах, а также ограничение передвижений крестьян, вновь привязанных к колхозам, которые переименовали в общинные хозяйства, но их суть оставили без изменений.Столица рейхскомиссариата разместилась в Ровно. Территория комиссариата была дополнительно разделена на несколько генеральных округов, во главе которых стояли генеральные комиссары.Немецкая политика на оккупированных территориях отличалась абсолютной невразумительностью. По сути, у нацистов не было какого-то единого плана или программы управления ими, они весьма смутно представляли себе их будущее. Никто не мог сказать точно, что будет после войны. Каждый нацистский функционер имел свой взгляд на будущие восточные территории.На местах власть между собой делили гражданская оккупационная администрация, военные и спецслужбы. Все они зачастую находились во враждебных отношениях друг с другом и действовали в духе героев басни про лебедя, рака и щуку.Поначалу немцы планировали сделать ставку на украинских националистов, целый десант которых прибыл из Галиции и занял ряд руководящих должностей. Однако вскоре между пришлыми националистами и местным населением возник антагонизм.Эразм Штеппа (сын известного коллаборациониста Константина Штеппы) вспоминал:"Приехавшие из Западной Украины политики усложняли проблемы. Они, будучи в Киеве чужаками, не ориентировались в местных условиях, отношениях между людьми и в их жизненных ценностях. Взаимопонимания с местными людьми у них не было.Трудности возникали даже в языке, так как население Киева в большинстве своем говорило по-русски, а галичане — на диалекте, создавшемся на Западной Украине под влиянием государственного польского языка. Эта конфронтация и непримиримость "западников" ко всему русскому осложняли положение".Другой видный коллаборационист Лев Дудин (в конце войны ушедший к Власову) вспоминал о первом впечатлении, которое этот десант произвел на него при появлении в Киеве:"На стенах домов развешаны большие обращения к населению на украинском языке. Возле них толпы людей. Под обращениями подпись: Бендера (Дудин сознательно искажает фамилию в мемуарах. — Авт.) — глава объединения украинских националистов или что-то в этом роде. Обращения написаны на каком-то странном и малопонятном для местного населения наречии украинского языка.Содержание их заключается в том, что евреи, поляки и русские являются смертельными врагами украинского народа и должны быть уничтожены или немедленно изгнаны из пределов Украины. (…)Впечатление от этой бумаги ужасное: ведь более половины населения Киева и других городов Украины составляют люди, русские по месту рождения и по документам, и почти все 100% населения являются русскими по языку, образованию, культуре, привычкам и симпатиям. Ближайшие родственники очень многих проживают за пределами Украины, и им при чтении этого обращения уже мерещится отрыв от их близких.Другие с ужасом думают, что их постигнет такая же судьба, как и евреев. Ведь обращение развешано по городу с согласия немецких властей, и кто знает, какие полномочия дали немцы этому Бендере? (…) Реакция населения видна только по одному — подходя к плакату, люди говорят на русском языке; уходя, после прочтения, на украинском".В первые месяцы оккупации главной местной газетой стало "Украинское слово", имевшее поддержку немцев. Ее главным редактором стал член мельниковской фракции ОУН Рогач, приехавший из Закарпатья, где ранее был секретарём премьера Августина Волошина.Под прикрытием газетной деятельности Рогач и его коллеги начали работу над формированием Украинской народной Рады — будущего правительства. Немцы узнали об этом и арестовали всех. Рогач и вся редколлегия были расстреляны в Бабьем Яре, а газета переименована в "Новое украинское слово" и стала печатать только одобренные немцами материалы.Доверие к националистам было утеряно, и дальше немцы решили справляться своими силами. Украинский национальный совет — политическое объединение мельниковцев — был разогнан Кохом в начале 1942 года (интересно, что аналогичный совет в дистрикте Галиция легально просуществовал до 1944 года).После прибытия Коха в рейхскомиссариате было практически упразднено образование. Все вузы были закрыты под предлогом отсутствия идеологически правильных учебников для обучения. Работу в оккупированном Киеве продолжали только консерватория (готовила артистов для развлекательных мероприятий, популярных у немцев) и мединститут (по причине нехватки медперсонала). Но и они в конце концов были закрыты. Мединститут осенью 1942 года, консерватория — весной 1943-го. Школы также не работали, лишь в отдельных регионах было налажено четырёхлетнее обучение в начальной школе.С 1942 года в рейхскомиссариате стал практиковаться набор добровольцев для работы в Германии. Постепенно добровольный набор превратился в принудительный угон, с облавами в городах и селах, что немало поспособствовало разворачиванию партизанского движения, в первые месяцы войны не пользовавшегося особой популярностью. Беглецы от немецких наборов пополняли ряды партизан, которых становилось все больше.Гитлер при создании рейхскомиссариатов решил оставить контроль за собой и назначал рейхскомиссаров лично, без консультаций с Розенбергом. В итоге главой Украины стал Кох, которого Розенберг ненавидел и презирал, называя его не иначе, как "одичавшим филистером". По его мнению, Кох был "хорош, чтобы разводить свиней в Восточной Пруссии", а никак не для руководства такими обширными территориями.Кох в свою очередь плевать хотел на "многоходовочки" Розенберга, который желал привлечь население на свою сторону путем роспуска колхозов. Рейхскомиссар выжимал из оккупированной территории все соки, чтобы произвести впечатление на Гитлера.Даже убежденный антисоветчик Дудин в конце концов вынужден был признать в мемуарах:"За все время пребывания немцев в Советском Союзе им так и не удалось убить базарную торговлю и прекратить спекуляцию. Их запреты приводили только к тому, что торговля переносилась с базаров на улицы и в дома, цены при этом каждый раз поднимались, а голодные жители терпели еще большую нужду и проклинали немцев и их распоряжения.Эти меры только восстановили против них все городское население, а такие, как оставление колхозов и принудительный набор в Германию, восстановили все сельское население. Немцы оказались на практике еще хуже советской власти. В результате, вчерашние враги советской власти стали вспоминать о ней с сожалением".Розенберг, выросший в России и получивший диплом Бауманки, считал себя специалистом по России, но все его планы по привлечению населения на свою сторону Гитлер отклонял, и Розенберг в конце концов погряз в кабинетных интригах и умыл руки, записав в дневнике фразу, характеризующую нацистскую восточную политику: "Теперь я могу понять Ницше, сошедшего с ума".Рейхскомиссариат Украина просуществовал 3 года. Он был упразднён в ноябре 1944 года в связи с освобождением Украины советскими войсками. По сути рейхскомиссариат, несмотря на громкое название, практически не отличался от других оккупированных территорий.Отличие заключалось разве что в том, что там ходила в обращении особая валюта — карбованец. В остальном порядки там были такие же, как и на других захваченных советских территориях.Нацисты сохранили все советские практики, вызывавшие крайне раздражение у населения (ограничение торговли и частной инициативы, существование колхозов) и прибавили к ним принудительные угоны на работу в Германии, массовые казни заложников, упразднение образования и сокращение культурных мероприятий. Из льгот и послаблений появилась разве что свобода религиозной жизни.Бессменный рейхскомиссар Украины Эрих Кох не был обнаружен сразу после войны. До 1948 года он мирно работал у себя в саду, пахал землю, но не удержался и начал участвовать в публичных мероприятиях. Вскоре он был опознан и схвачен англичанами.Его передали Польше (Кох по совместительству был еще и начальником округа Белосток). Советская власть Коха неожиданно пощадила и не стала казнить. Но остаток дней он провел в тюрьме. Кох умер в 1986 году в возрасте 90 лет.

