"Цыганка Аза": драма про цыган, написанная поляком, переработанная малороссом и снятая евреем

В СССР тема цыган была, может, и не очень широко представлена в кино, но фильмы с ними и о них, как правило, получались настолько яркими, что так, или иначе, откладывались в зрительской памяти: "Неуловимые мстители", "Табор уходит в небо", "Цыган", "Возвращение Будулая"... Закончила этот перечень "Цыганка Аза", снятая на Украине в 1988 году

История появления этого фильма началась ещё в XIX веке. В 1834 году в местечко Городец, что неподалёку от Сарн, на Ровенщине, приехал молодой 22-летний польский писатель, дворянин, являвшийся при этом российским верноподданным – Юзеф Игнацы Крашевский. Он входит в книгу Гиннеса, как "чемпион эпохи гусиного пера" по числу написанных произведений.Только его изданный в 1966 году в виде книги список (!) произведений вмещает 277 страниц. Общая же библиография насчитывает 600 томов произведений: 232 романа, 150 повестей и новелл, 25 пьес, более 20 томов научных трудов по истории Литвы и Польши, истории литературы и культуры, языкознанию и этнографии, около 20 поэтических томов, в том числе 3 объёмные тома эпоса "Анафеляс" об истории Литвы, 21 перевод с 5 иностранных языков: английского, французского, немецкого, итальянского, латыни, 42 редакторские и редакционные работы, около 30 тысяч писем.Но тогда он был только в начале своего творческого пути и приехал в Городец в гости к местному пану Антонию Урбановскому, слывшему заядлым библиофилом. Изначально целью поездки было ознакомление с его обширной библиотекой. Однако тут выяснилось, что чета Урбановских воспитывает трёх племянниц из семьи Вороничей, так как собственных детей у неё не было. Юзефу приглянулась Софья, чей отец Войцех Воронич был предводителем местного дворянства.Поездка из библиографической превратилась в 2-годичное пребывание в Городце, где Юзеф активно писал и вдобавок обучался у Урбановского живописи и музицированию. В результате впоследствии из-под его кисти вышли несколько картин, достойных экспонирования в любом музее живописи. Также он является автором нескольких музыкальных произведений для фортепиано. На Софье Воронич он, в конце концов, женился – она подарила ему четверых детей: двух сыновей и двух дочерей.Одновременно Крашевский знакомился с местным фольклором, собирал народные песни, сказки, истории. Некоторые дали сюжеты его произведениям, в том числе и история о том, как цыган-кузнец Тумрий уходит из табора, чтобы осесть на земле со своей малороссийской возлюбленной Мотрей. Вопреки возражениям своих соплеменников и односельчан они хотят жить вместе, однако оказываются изгоями и для одних, и для других, и вынуждены жить на отшибе в нищете, так как им некому помочь. Поэтому Крашевский и назвал свой написанный в 1854 году роман "Хата за селом" (пол. "Chata za wsią").Цыгане третируют и презирают своего соплеменника-отступника, который пошёл вопреки воле матери и пренебрёг любовью красавицы Азы. Аза, несмотря на то, что в неё влюблён другой цыган – глава табора Апраш, и даже хозяин этих краёв пан Адам Хоинский, ждёт и любит своего Тумрия. Но тот, тоскуя по старой вольной жизни, по Азе, но не в силах бросить Мотрю и маленькую дочку Марысю, кончает жизнь самоубийством. Мотря, всеми презираемая цыганчиха, живёт с дочкой в страшной нищете, пока та не достигает подросткового возраста. Тогда Мотря, вконец истощённая тяжёлой жизнью, умирает, договорившись перед смертью, что Марысю возьмёт в услужение престарелая бездетная пара.Когда Марыся становится красивой девушкой, в неё влюбляется молодой паныч Томко. Вопреки воле отца, он хочет жениться на бедной девушке-сироте. Опозоренная панычом, Марыся уходит вместе с цыганским табором в Венгрию, к чему её подговаривает постаревшая цыганка Аза. Однако паныч убегает из дома, чтобы уйти вместе с ней. Но старый пан догоняет табор и соглашается с условиями сына. Аза, для которой главное в жизни – свобода, которая презирает оседлую жизнь, вместе с табором направляется в Венгрию, а Томко и Марыся строят себе неподалёку от полуразвалившейся хаты её умерших родителей добротный дом.Когда Крашевский гостил в Городце, он встречал потомков реальных людей, которые стали прообразами Томко и Марыси. Утверждают, что судьба Мотри списана с биографии местной жительницы Галины Нестерчук.Роман понравился выдающемуся малороссийскому драматургу Михаилу Петровичу Старицкому. Его, круглого сироту, воспитал дядя – Виталий Романович Лысенко, отец будущего композитора Николая Лысенко. Старицкий является одним из основателей украинского театра. В 1882 году он организовал вместе с Марком Лукичом Кропивницким первую украинскую профессиональную театральную труппу.В 1888 году, взяв за основу канву повести Крашевского, Старицкий написал пьесу "Цыганка Аза", однако сюжет он немного переиначил. Во-первых, он взял только первую часть романа "Хата за селом", назвав своих главных героев Васыль и Галя. Остались неизменными имена практически всех остальных героев, в том числе и Азы. Полностью стал другим финал. В пьесе возлюбленная цыгана погибает первой, после того как Аза огорошивает её новостью, что Василь вернулся к ней – Галя умирает от преждевременных родов. За это Василь сталкивает Азу с высокого обрыва, и она разбивается насмерть. По законам табора за совершенное убийство соплеменницы его закапывают живым в землю. В живых остаётся только новорожденный сын (не дочка) Василя.Пьеса шла в украинских театрах с немалым успехом и до революции, и после. Правда, украинские культурные деятели утверждают, что до 1956 года её постановка была запрещена. Проверить правдивость этой информации у автора нет никакой возможности. Но, как бы там ни было, точно известно, что во времена "Хрущёвской оттепели" пьесу активно ставили в различных украинских театрах, а в 1987 году было решено её экранизировать на Киевской киностудии им. Довженко.Снимать фильм доверили одному из самых успешных и талантливых украинских кинорежиссёров Григорию Романовичу Кохану, которые получил всесоюзное признание после выхода на телеэкраны его масштабного телесериала о советской милиции "Рождённая революцией" (1974-77). Были на то время в его "копилке" и другие успешные работы, например, "Ярослав Мудрый" (1981) и "Кармелюк" (1985). Сценарий писали сам Кохан и сын известного украинского писателя Михаила Стельмаха – Ярослав. Особо от содержания пьесы они не отошли.В съёмках Кохан задействовал малоизвестных актёров, из которых наиболее известной является только сногсшибательная красавица Ляля Жемчужная, сыгравшая цыганку Азу. У неё до этого были две небольшие роли в кино, но только после "Цыганки Азы" она проснулась знаменитой. С 16 лет Ляля работала в театре "Ромэн", поэтому в том, что выбор режиссёра пал именно на её кандидатуру, нет ничего удивительного.Фильм дал Жемчужной путёвку в большое кино. В 1993 году она окончила актёрский факультет ГИТИСа (мастерская Галины Волчек), потом училась там же на режиссёрском факультете у своего отца – Георгия Николаевича Жемчужного. На сегодня у неё более 12-ти ролей в кино, в том числе в популярном сериале "Кармелита" (2005) и его продолжении "Кармелита. Цыганская страсть" (2009-10)."Цыганку Азу" снимали в Хмельницкой области в селе Притуловка Дунаевецкого района. Снимали на украинском и цыганском языках, после чего был подготовлен русский дубляж.В прокат "Цыганка Аза" вышла 15 августа 1988 года. Сколько она собрала зрителей, автору неизвестно, но, так или иначе, как минимум название этого фильма было известно практически всем жителям Советского Союза. Современные поколения его, конечно, практически не знают. Но его, возможно, стоило бы посмотреть молодым людям из разных народов, культур и вер, которые готовы связать вместе свои судьбы, чтобы лучше понимать, перед какими испытаниями их в будущем может поставить судьба.

