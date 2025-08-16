Украине придётся брать новый кредит, чтобы покрыть прошлую задолженность — Гетманцев - 16.08.2025 Украина.ру
Украине придётся брать новый кредит, чтобы покрыть прошлую задолженность — Гетманцев
Украине придётся брать новый кредит, чтобы покрыть прошлую задолженность — Гетманцев
Чтобы покрыть прошлую невыплаченную задолженность, киевскому режиму придётся брать ещё один кредит. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T20:57
2025-08-16T20:57
новости
киев
украина.ру
мвф
верховная рада
финансы
финансирование
кредит
деньги
главные новости
Глава финансового комитета ВР заявил, что на Украине "существует финансовая неопределённость относительно следующих лет". "Всё из-за того, что "программа финансирования МВФ", которая является просто кредитом, уже неактуальна. А всё потому что кто-то в МВФ или в Киеве писал себе сценарий, что конфликт должен был закончиться в 2024-м году", - говорится в публикации. "Теперь же непонятно откуда взять денег на 2026 и 2027 года. Поэтому Гетманцев говорит, что "лучше заключить новую программу". То есть, тупо взять ещё один кредит, когда условия по прошлому ещё не выполнены и их удовлетворения не предвидится", - отмечают авторы Украина.ру. На бытовом уровне идея закрывать кредит другим кредитом звучит ужасающе. Чего уж говорить об уровне целой страны, констатируют журналисты Украина.ру.Еще больше новостей дня в публикации: "Исторический" саммит, Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции, атака на Белгород. Главное на 20:00.О чем же договорились Путин и Трамп в Анкоридже — в статье Владимира Видеманна "Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске" на сайте УКраина.ру.
киев
новости, киев, украина.ру, мвф, верховная рада, финансы, финансирование, кредит, деньги, главные новости
Новости, Киев, Украина.ру, МВФ, Верховная Рада, финансы, финансирование, кредит, деньги, Главные новости

Украине придётся брать новый кредит, чтобы покрыть прошлую задолженность — Гетманцев

20:57 16.08.2025
 
Чтобы покрыть прошлую невыплаченную задолженность, киевскому режиму придётся брать ещё один кредит. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает телеграм-канал Украина.ру
Глава финансового комитета ВР заявил, что на Украине "существует финансовая неопределённость относительно следующих лет".
"Всё из-за того, что "программа финансирования МВФ", которая является просто кредитом, уже неактуальна. А всё потому что кто-то в МВФ или в Киеве писал себе сценарий, что конфликт должен был закончиться в 2024-м году", - говорится в публикации.
"Теперь же непонятно откуда взять денег на 2026 и 2027 года. Поэтому Гетманцев говорит, что "лучше заключить новую программу". То есть, тупо взять ещё один кредит, когда условия по прошлому ещё не выполнены и их удовлетворения не предвидится", - отмечают авторы Украина.ру.
На бытовом уровне идея закрывать кредит другим кредитом звучит ужасающе. Чего уж говорить об уровне целой страны, констатируют журналисты Украина.ру.
Еще больше новостей дня в публикации: "Исторический" саммит, Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции, атака на Белгород. Главное на 20:00.
О чем же договорились Путин и Трамп в Анкоридже — в статье Владимира Видеманна "Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске" на сайте УКраина.ру.
19:10
Европа вложилась в войну, а теперь лицемерит и гадает, как быть. Итоги 16 августаЛидеры ЕС выступили с заявлением по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
