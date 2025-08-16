https://ukraina.ru/20250816/ukraine-pridtsya-brat-novyy-kredit-chtoby-pokryt-proshluyu-zadolzhennost--getmantsev-1067121335.html
Украине придётся брать новый кредит, чтобы покрыть прошлую задолженность — Гетманцев
Чтобы покрыть прошлую невыплаченную задолженность, киевскому режиму придётся брать ещё один кредит. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает телеграм-канал Украина.ру
Глава финансового комитета ВР заявил, что на Украине "существует финансовая неопределённость относительно следующих лет". "Всё из-за того, что "программа финансирования МВФ", которая является просто кредитом, уже неактуальна. А всё потому что кто-то в МВФ или в Киеве писал себе сценарий, что конфликт должен был закончиться в 2024-м году", - говорится в публикации. "Теперь же непонятно откуда взять денег на 2026 и 2027 года. Поэтому Гетманцев говорит, что "лучше заключить новую программу". То есть, тупо взять ещё один кредит, когда условия по прошлому ещё не выполнены и их удовлетворения не предвидится", - отмечают авторы Украина.ру. На бытовом уровне идея закрывать кредит другим кредитом звучит ужасающе. Чего уж говорить об уровне целой страны, констатируют журналисты Украина.ру.Еще больше новостей дня в публикации: "Исторический" саммит, Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции, атака на Белгород. Главное на 20:00.О чем же договорились Путин и Трамп в Анкоридже — в статье Владимира Видеманна "Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске" на сайте УКраина.ру.
