Украине придётся брать новый кредит, чтобы покрыть прошлую задолженность — Гетманцев

Чтобы покрыть прошлую невыплаченную задолженность, киевскому режиму придётся брать ещё один кредит. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-08-16T20:57

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103036/58/1030365804_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_ded9f1f2c4e0799099c95418cf5b7fd2.jpg

Глава финансового комитета ВР заявил, что на Украине "существует финансовая неопределённость относительно следующих лет". "Всё из-за того, что "программа финансирования МВФ", которая является просто кредитом, уже неактуальна. А всё потому что кто-то в МВФ или в Киеве писал себе сценарий, что конфликт должен был закончиться в 2024-м году", - говорится в публикации. "Теперь же непонятно откуда взять денег на 2026 и 2027 года. Поэтому Гетманцев говорит, что "лучше заключить новую программу". То есть, тупо взять ещё один кредит, когда условия по прошлому ещё не выполнены и их удовлетворения не предвидится", - отмечают авторы Украина.ру. На бытовом уровне идея закрывать кредит другим кредитом звучит ужасающе. Чего уж говорить об уровне целой страны, констатируют журналисты Украина.ру.Еще больше новостей дня в публикации: "Исторический" саммит, Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции, атака на Белгород. Главное на 20:00.О чем же договорились Путин и Трамп в Анкоридже — в статье Владимира Видеманна "Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске" на сайте УКраина.ру.

