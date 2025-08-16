https://ukraina.ru/20250816/otvetstvennost--na-kieve-i-evrope-medvedev-nazval-glavnyy-itog-dialoga-putina-i-trampa-po-ukraine--1067109730.html

Ответственность — на Киеве и Европе: Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине

О первых результатах встречи на Аляске зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в соцсетях. Его слова 16 августа публикует телеграм-канал Украина.ру

"1. Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз.2. Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине. 3. По итогам почти что трёхчасового разговора глава Белого дома отказался от экскалации давления на Россию. Во всяком случае пока. 4. Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО.5. Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", — цитируют Медведева авторы телеграм-канала.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.Про реакцию на переговоры России и США со стороны ЕС: "Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров" на сайте Украина.ру.

