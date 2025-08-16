https://ukraina.ru/20250816/nerazoblachnnye-agenty-kak-kompartiya-zapadnoy-ukrainy-stala-zhertvoy-polskoy-operatsii-nkvd-1066974991.html

"Неразоблачённые агенты". Как Компартия Западной Украины стала жертвой "польской операции" НКВД

16 августа 1938 года Коминтерн распустил Коммунистическую партию Западной Украины как подконтрольную "вражеской агентуре". Вместе с Компартиями Польши и Западной Белоруссии, КПЗУ попала под каток "польской операции" НКВД

Левое движение имело глубокие традиции среди русинов-украинцев Восточной Галичины, сформировавшись ещё в 1870-х годах. На общественно-политическую жизнь края оказали большое влияние идеи "общественного социализма" Михаила Драгоманова и австрийской социал-демократической мысли, которые значительное внимание уделяли национальному вопросу и концепции национально-культурной автономии ("австромарксизм"). По мнению Драгоманова, в украинском случае задачи национального и социального освобождения совпадают, поскольку господствующие слои чужеродны по происхождениюС началом Первой мировой войны подавляющее большинство русинско-украинских партий и организаций перешли на правые рельсы, однако левые идеи сохраняли свою популярность в молодёжной среде. В 1915 году в Восточной Галичине на базе нелегальных молодёжных кружков возникла немногочисленная группа левых социал-демократов. Ее соучредителями стали Иосиф Крилык (Васылькив), Роман Роздольский и Роман Турянский (Кузьма).В 1918 году группа назвала себя "Интернациональная революционная социал-демократия" (ИРСД). Её члены обсуждали идею превращения организации в коммунистическую партию, оппозиционную к правительству Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), однако решили, что нецелесообразно делать это во время польско-украинской войны.В феврале 1919 года в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) на конференции коммунистических групп Галичины на основе ИРСД была создана Коммунистическая партия Восточной Галичины (КПВГ). В её основании также приняли участие представители партии "боротьбистов" с центральной Украины, а первым секретарём Центрального комитета КПВГ был избран бывший "боротьбист" Карл Саврич (Максимович). Он был уроженцем Восточной Галичины, приобщившимся к коммунистическим идеям в русском плену, куда попал в 1916 году как военнослужащий легиона Украинских сечевых стрельцов.Поначалу партия имела статус областной организации Коммунистической партии (большевиков) Украины и подчинялась Галицкому организационному комитету КП(б)У, но одновременно имела своё представительство в Коминтерне. Во время кратковременного существования Галицкой Социалистической Советской Республики летом 1920 года КПВГ вышла из подполья и действовала как Коммунистическая партия Галичины.В 1921 году по решению Коминтерна Коммунистическая рабочая партия Польши взяла на себя руководство КПВГ, что привело к расколу этой партии. Меньшинство членов КПВГ согласилось, а большинство во главе с Васылькивым отстаивало организационную самостоятельность партии. В 1922-м эти партийцы, вопреки указаниям польской компартии, вместе с другими украинскими партиями бойкотировали выборы в Сейм Польши на территории Восточной Галичины.Только в 1923 году, после решения Совета послов Антанты о передаче Восточной Галичины Польше, они согласились на присоединение к польской компартии на условиях автономии. В том же году КПВГ распространила свою деятельность на Волынь, Подляшье, Холмщину и Полесье и была переименована в Коммунистическую партию Западной Украины (КПЗУ).Партия действовала в подполье, но имела влияние на легальные организации – Украинскую социал-демократическую партию и Украинское селянско-рабочее объединение ("Сельроб"), через которые принимала участие в выборах и даже имела депутатов в Сейме. Коммунисты также руководили деятельностью подпольного Коммунистического союза молодежи Западной Украины и филиала Международной организации помощи революционерам, выпускали журналы "Наша правда", "Нове життя", "Світло", "Сельроб", "Вікна", "Культура", "Нові шляхи".Номинально КПЗУ имела широкую автономию в составе Компартии Польши, у неё был собственный Центральный комитет, она проводила свои съезды. Но реальное руководство партией осуществляли специально уполномоченные члены Политбюро ЦК КП(б)У, хотя об этом нигде не сообщалось.Никита Хрущев так писал об этом в своих воспоминаниях:"Руководство коммунистическими организациями Западной Украины практически было возложено на КП(б)У. Когда я еще в 1928-1929 годах работал в Киеве на должности заведующего организационным отделом окружного комитета, секретарём Киевского окружкома был Демченко. Именно он по решению ЦК КП(б)У отвечал за связь с КПЗУ и за руководство её деятельностью. Демченко встречал людей "оттуда", они приезжали нелегально, получали от него указания и уезжали".Временем заметного влияния КПЗУ стали 1920-е годы, этому способствовали как успехи НЭПа и украинизации в УССР, так и материальная поддержка из Москвы. Но в 1927 году большинство членов ЦК КПЗУ поддержало "национальный уклон" Александра Шумского. Тогдашний генсек ЦК КП(б)У Лазарь Каганович обвинил руководство КПЗУ в измене коммунистическим идеям.В апреле 1927 года на пленуме ЦК КПЗУ Николай Скрыпник, приехавший из Харькова, убеждал членов ЦК осудить "национальный уклон". Однако обсуждение этого вопроса привело к окончательному расколу КПЗУ: большинство во главе с Крилыком (Васылькивым) и Турянским поддержало "шумскизм" и получило название "васылькивцев", меньшинство поддержало Кагановича.В феврале 1928 года "васылькивская" часть КПЗУ была исключена из Коминтерна, что в те времена означало отлучение от коммунистического движения. А пленум ЦК КП(б)У в марте 1928 вынес фактически приговор КПЗУ: "ЦК КП(б)У с возмущением констатирует факт измены группы Васылькива-Турянского, совершивших разлом КПЗУ в пользу фашистской диктатуры Пилсудского". Вся предыдущая деятельность руководства КПЗУ была пересмотрена с точки зрения перманентной измены и украинского буржуазного национализма. Крилык, Турянский и Саврич публично покаялись в своих "ошибках" и выехали в УССР, где позже в разное время были репрессированы.На III съезде КПЗУ в июле 1928 года партию возглавил Мирон Заячкивский (Косарь), присланный для этого из Харькова. Заячкивский, уроженец Коломыи и один из основателей группы "Интернациональная революционная социал-демократия", в 1918-19 годах служил в Украинской галицкой армии (УГА, вооружённые силы ЗУНР), а в 1920-м вместе с частью сослуживцев перешёл на сторону Красной Армии. Он вступил в ряды КП(б)У, с 1922 года находился на партийной работе в УССР, дослужившись до поста начальника отдела агитации ЦК КП(б)У.Однако агитировать жителей Западной Украины за советский образ жизни в условиях насильственной коллективизации в Советском Союзе, а затем и голода в УССР, было нереально. В СМИ Польши, особенно в украиноязычных, начался шквал публикаций о реалиях Советской Украины, и виновным в этом было назначено руководство КПЗУ. Заячкивского и ряд других руководителей партии обвинили в предательстве и национализме. Их объявили замаскированными агентами Организации украинских националистов*, в конце 1933 года вызвали в Харьков, где позже осудили по делу так называемой "Украинской военной организации".Тогдашний председатель ГПУ УССР Всеволод Балицкий в подготовленной им справке "О связи “УВО” с Польшей и Германией" утверждал, что костяком УВО, "которая путем провокационной работы внутри КПЗУ по заданию Польши проводила борьбу с революционным движением", были бывшие офицеры УСС и УГА.В декабре 1933 года XIII Пленум Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ) назначил фактическим руководителем КПЗУ уроженца Черниговской губернии Павла Залесского (Берга). Он начал чистку в партии и приведение её деятельности к нормам Коминтерна. Берг участвовал в принятии большинства кадровых решений и выработке новой политики КПЗУ, и подготовил IV съезд партии, состоявшийся в октябре-ноябре 1934 года."Западная Украина стала в 1933 году полем безумной антисоветской травли, начатой с помощью польского и немецкого фашизма всеми партиями украинской буржуазии – от крайне фашистской ОУН-УВО*, через УНДО и клерикалов, до УСРП и УСДП. Эта травля не встретила немедленного решительного отпора со стороны КПЗУ" – было сказано в резолюции съезда.В июле 1936 года Берг переехал в Вену, где работал в Заграничном Бюро КПЗУ. В декабре того же года он был арестован вместе с партийным архивом. На основании материалов этого архива в Польше была арестована большая часть актива КПЗУ.К середине 1930-х в руководстве КПЗУ коммунистов-украинцев, имевших опыт службы в УСС и УГА, сменили евреи и поляки, а также молодые украинцы, которые в силу возраста не могли участвовать в военных кампаниях 1914-20 годов. Новое руководство партии было не связано с предыдущим, лидеры КПЗУ зачастую даже не были знакомы с прежней партийной элитой.После смены руководства КПЗУ изменилась и политика партии. До осени 1933 года главным врагом для неё была польская оккупация, однако новое руководство КПЗУ провозгласило, что "не может быть борьбы с польским империализмом без борьбы с украинским национализмом". Изменился также характер взаимоотношений КПЗУ и Компартии Польши (КПП) – при новом руководстве времена политического противостояния КПЗУ и КПП навсегда ушли в прошлое."Воссоединение" с КПП сыграло с КПЗУ злую шутку. НКВД с начала 1937 года готовил "польскую операцию". Она формально началась 11 августа 1937-го, но ещё весной того же года начались аресты польских партийных лидеров, проживавших в Москве. С середины лета связь КПП и КПЗУ с ИККИ прекратилась, как и финансирование из Москвы. В 1937-38 годах большинство членов Политбюро и Секретариата КПЗУ были вызваны в СССР, где почти все они погибли или пропали без вести. Лишь отдельным людям удалось позже продолжить политическую карьеру в СССР и коммунистической Польше.А 13 августа 1938 года Исполком Коминтерна объявил о роспуске Компартии Польши, а вместе с ней – КПЗУ и Компартии Западной Белоруссии, – под предлогом того, что руководство там захватила "вражеская агентура".Никита Хрущёв так вспоминал об этом:"Вообще там (на Западной Украине в сентябре 1939 года – Авт.) нас встречало немало хороших ребят, только я забыл их фамилии. Это были люди, прошедшие польские тюрьмы, это были коммунисты, проверенные самой жизнью. Однако их партия была по нашему же решению распущена, и Коммунистическая партия Польши, и КПЗУ.Почему? Они, согласно нашему пониманию, требовали проверки, хотя их члены были коммунистами и завоевали это звание в классовой борьбе. Немало из них имели за плечами польские тюрьмы, какая еще нужная проверка? Но тогда у нас были другие понятия. Мы смотрели на них, как на неразоблачённых агентов"**.* Террористическая организация, запрещённая в России.** От редактора: вспомнился современный термин "криптобандеровцы"…

