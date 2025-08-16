https://ukraina.ru/20250816/gubernator-kuznetsov-soobschil-putinu-o-roste-dobychi-poleznykh-iskopaemykh-na-chukotke-1067103866.html

Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке

Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке - 16.08.2025 Украина.ру

Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке

Добыча полезных ископаемых растет на Чукотке, кроме того, в регионе растет количество субъектов МСП, сообщил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

2025-08-16T12:10

2025-08-16T12:10

2025-08-16T12:11

новости

россия

сша

москва

владимир путин

главные новости

чукотка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067103719_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_ab1185f5078cdd881836b310b3c5b51e.jpg

После визита в США президент России прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона."У нас по промышленному производству второе место в ДФО, по инвестициям в основной капитал четвертое место в ДФО. У нас растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По розничной торговле мы занимаем первое место в ДФО… Добыча полезных ископаемых у нас тоже растет — четвертое место в ДФО", — доложил Кузнецов Путину.Аэролодки, закупленные по поручению президента для переправы через Анадырский лиман на Чукотке, также успешно себя зарекомендовали, добавил губернатор."Аэролодки, которые в прошлом году для обеспечения нашей транспортной доступности вы распорядились, чтобы они у нас появились, успешно работают. Большое спасибо. Владимир Владимирович, мы купили еще две такие же, чтобы увеличить поток. Они себя очень хорошо зарекомендовали. Это работает", — сказал Кузнецов на встрече с Путиным.Переговоры России и США прошли в формате "три на три", Москву представлял лидер страны Владимир Путин, глава МИД Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую сторону — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.Беседа длилась два часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами. По данным Bloomberg, встреча стала самой продолжительной за все время. Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили много направлений для совместной работы.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250816/vladimir-bruter-beseda-putina-i-trampa-byla-nedolgoy-potomu-chto-im-bolshe-nechego-skazat-drug-drugu-1067103376.html

россия

сша

москва

чукотка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, владимир путин, главные новости, чукотка