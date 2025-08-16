Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке - 16.08.2025 Украина.ру
Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке
Добыча полезных ископаемых растет на Чукотке, кроме того, в регионе растет количество субъектов МСП, сообщил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
2025-08-16T12:10
2025-08-16T12:11
После визита в США президент России прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона."У нас по промышленному производству второе место в ДФО, по инвестициям в основной капитал четвертое место в ДФО. У нас растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По розничной торговле мы занимаем первое место в ДФО… Добыча полезных ископаемых у нас тоже растет — четвертое место в ДФО", — доложил Кузнецов Путину.Аэролодки, закупленные по поручению президента для переправы через Анадырский лиман на Чукотке, также успешно себя зарекомендовали, добавил губернатор."Аэролодки, которые в прошлом году для обеспечения нашей транспортной доступности вы распорядились, чтобы они у нас появились, успешно работают. Большое спасибо. Владимир Владимирович, мы купили еще две такие же, чтобы увеличить поток. Они себя очень хорошо зарекомендовали. Это работает", — сказал Кузнецов на встрече с Путиным.Переговоры России и США прошли в формате "три на три", Москву представлял лидер страны Владимир Путин, глава МИД Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую сторону — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.Беседа длилась два часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами. По данным Bloomberg, встреча стала самой продолжительной за все время. Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили много направлений для совместной работы.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, москва, владимир путин, главные новости, чукотка
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Главные новости, Чукотка

12:10 16.08.2025 (обновлено: 12:11 16.08.2025)
 
После визита в США президент России прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона.
"У нас по промышленному производству второе место в ДФО, по инвестициям в основной капитал четвертое место в ДФО. У нас растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По розничной торговле мы занимаем первое место в ДФО… Добыча полезных ископаемых у нас тоже растет — четвертое место в ДФО", — доложил Кузнецов Путину.
Аэролодки, закупленные по поручению президента для переправы через Анадырский лиман на Чукотке, также успешно себя зарекомендовали, добавил губернатор.
"Аэролодки, которые в прошлом году для обеспечения нашей транспортной доступности вы распорядились, чтобы они у нас появились, успешно работают. Большое спасибо. Владимир Владимирович, мы купили еще две такие же, чтобы увеличить поток. Они себя очень хорошо зарекомендовали. Это работает", — сказал Кузнецов на встрече с Путиным.
Переговоры России и США прошли в формате "три на три", Москву представлял лидер страны Владимир Путин, глава МИД Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую сторону — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
Беседа длилась два часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами. По данным Bloomberg, встреча стала самой продолжительной за все время. Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили много направлений для совместной работы.
Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
