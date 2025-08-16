https://ukraina.ru/20250816/dvoe-podrostkov-zaderzhany-za-popytku-terakta-v-novosibirskoy-oblasti--transportnaya-politsiya-1067111368.html
Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области — транспортная полиция
Двое подростков были задержаны за попытку теракта на железной дороге в Новосибирской области. Ранее они подожгли вышку сотовой связи, сообщают в транспортной полиции Сибири, передает 16 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T14:04
Школьники в возрасте 14 и 15 лет выполняли инструкцию неизвестного заказчика: приобрели горючее вещество, экипировку и попытались поджечь релейные шкафы на перегоне Каргат - Убинское, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции региона."Вместо обещанного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей куратор перестал выходить на связь с подростками", — говорится в публикации Украина.ру.Больше важных новостей в обзоре: "Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа".
