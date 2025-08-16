Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области — транспортная полиция - 16.08.2025 Украина.ру
Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области — транспортная полиция
Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области — транспортная полиция
Двое подростков были задержаны за попытку теракта на железной дороге в Новосибирской области. Ранее они подожгли вышку сотовой связи, сообщают в транспортной полиции Сибири, передает 16 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T14:04
2025-08-16T14:04
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1f/1054219112_15:0:3656:2048_1920x0_80_0_0_cf44fe2e8a5e32f28b1d85545505abfd.jpg
Школьники в возрасте 14 и 15 лет выполняли инструкцию неизвестного заказчика: приобрели горючее вещество, экипировку и попытались поджечь релейные шкафы на перегоне Каргат - Убинское, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции региона."Вместо обещанного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей куратор перестал выходить на связь с подростками", — говорится в публикации Украина.ру.Больше важных новостей в обзоре: "Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа".
Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области — транспортная полиция

14:04 16.08.2025
 
Двое подростков были задержаны за попытку теракта на железной дороге в Новосибирской области. Ранее они подожгли вышку сотовой связи, сообщают в транспортной полиции Сибири, передает 16 августа телеграм-канал Украина.ру
Школьники в возрасте 14 и 15 лет выполняли инструкцию неизвестного заказчика: приобрели горючее вещество, экипировку и попытались поджечь релейные шкафы на перегоне Каргат - Убинское, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции региона.
"Вместо обещанного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей куратор перестал выходить на связь с подростками", — говорится в публикации Украина.ру.
Больше важных новостей в обзоре: "Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа".
12 августа, 13:03
В Орле задержаны двое подростков, подозреваемых в поджоге тепловоза В Орле сотрудники полиции задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге тепловоза на территории локомотивного депо. Об этом 12 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
