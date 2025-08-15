https://ukraina.ru/20250815/lavrov-pribyl-na-alyasku-v-svitere--s-nadpisyu-sssr-ne-zagadyvaem-nichego-napered-1067039366.html

Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью "СССР": "Не загадываем ничего наперед"

Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью "СССР": "Не загадываем ничего наперед"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл 15 августа в отель на Аляске в свитере с надписью "СССР". Видеозапись опубликовали журналисты газеты "Известия". В соцсетях определили, что такие свитеры производит фирма из Челябинска

Лавров приехал в отель на тонированной машине и в сопровождении охраны направился внутрь здания. Журналисты успели заснять министра, одетого в черную жилетку и белый свитер с надписью "СССР".В отеле Сергей Лавров дал эксклюзивный комментарий журналистам телеканала "Россия-24" о будущих переговорах Путина и Трампа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске."Мы никогда не загадываем ничего наперёд. Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция, понятная, чёткая. Мы будет её излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов [спецпосланник президента США] Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал, и Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы завтра продолжим этот полезный разговор", - заявил Лавров.15 августа в 22:00 по московскому времени состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине, а также дальнейшее сотрудничество Москвы и Вашингтона.В саммите будут участвовать представители российской делегации. Среди них: глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Для Трампа важны не территории. Ему все равно, на каких рубежах будет заморожен конфликт — Ростислав Ищенко: Путин и Трамп попробуют договориться по Украине так, чтобы не скатиться в ядерную войну.

