"Если договоримся на севере — будет мир и на юге": Доронин про скрытый смысл переговоров в Арктике

Выбор Аляски для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом содержит глубокий исторический символизм, который может задать тон будущим отношениям двух стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Николай Доронин

"Есть две полярные точки зрения на этот полярный регион. Первая — России нельзя соглашаться на встречу на Аляске, потому что это напоминание о том, что Россия уступила территорию США. Вторая, которая импонирует мне, — в данном месте есть явный символизм, связанный с тем, что, договорившись тогда, мы можем договориться и сейчас", — поясняет Николай Доронин.Эксперт напоминает исторический контекст: во времена Екатерины II русские первопроходцы открыли и начали осваивать Аляску. Однако, как отмечает Доронин, удержание этой территории было крайне сложной задачей. "Самонадеянно говорить о том, что Россия могла бы удержать территорию Аляски, потому что на тот момент это был другой континент, находящийся отдаленно от центров принятия решений, от Петербурга", — подчеркивает он.Особое внимание Доронин уделяет экономической составляющей той сделки: "Сегодня называют цифру покупки США Аляски в 7 миллионов долларов. Тогда это была огромная цифра по деньгам". По его мнению, решение о продаже было прагматичным: "Победил рациональный смысл: не стоит удерживать то, что потом может быть утеряно, а проще улучшить дипломатические отношения с рождающейся новой империей и пополнить казну".Полный текст материала Анны Черкасовой "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.Также на тему предстоящего саммита России и США: "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск".

