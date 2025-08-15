https://ukraina.ru/20250815/chto-budet-esli-tramp-ne-smozhet-zastavit-zelenskogo-vypolnit-dogovor-rossii-s-ssha--semibratov--1067039492.html
Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов
Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов - 15.08.2025 Украина.ру
Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру объяснил, чем могут закончиться переговоры президентов России и США на Аляске
2025-08-15T12:08
2025-08-15T12:08
2025-08-15T12:08
видео
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067038891_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_b9f0c5996ac8be87a0e1f477f008686d.jpg
Также он рассказал, выйдет ли "украинский вопрос" из повестки российско-американских отношений.
россия
сша
аляска
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067038891_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_2c9f35d7f11c3ec12aeb22e0cfff28d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, видео
Видео, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру объяснил, чем могут закончиться переговоры президентов России и США на Аляске
Также он рассказал, выйдет ли "украинский вопрос" из повестки российско-американских отношений.