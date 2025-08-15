Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов - 15.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250815/chto-budet-esli-tramp-ne-smozhet-zastavit-zelenskogo-vypolnit-dogovor-rossii-s-ssha--semibratov--1067039492.html
Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов
Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов - 15.08.2025 Украина.ру
Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру объяснил, чем могут закончиться переговоры президентов России и США на Аляске
2025-08-15T12:08
2025-08-15T12:08
видео
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067038891_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_b9f0c5996ac8be87a0e1f477f008686d.jpg
Также он рассказал, выйдет ли "украинский вопрос" из повестки российско-американских отношений.
россия
сша
аляска
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067038891_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_2c9f35d7f11c3ec12aeb22e0cfff28d5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, видео
Видео, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов

12:08 15.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру объяснил, чем могут закончиться переговоры президентов России и США на Аляске
Также он рассказал, выйдет ли "украинский вопрос" из повестки российско-американских отношений.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Во временно оккупированном Доброполье местные власти в срочном порядке объявили тендер на ремонт дорог
14:07Прояснилась причина взрыва на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области
13:57Белгородскую область атаковало почти 200 беспилотников - Гладков
13:49Украинский боевик расстрелял мирную жительницу на дороге возле Родинского
13:33Зеленский не хочет мира - Марджори Тейлор Грин
13:23Целенаправленные атаки на гражданских. Главное на 13:00 15 августа
13:20Трамп лично с наивысшими почестями встретит Путина на Аляске — NBC News
13:06Беженцы в США теряют правовую защиту
12:55Появились кадры мощного пожара на пороховом заводе в Рязанской области
12:55Для Зеленского наступает самый опасный момент за все время конфликта — Telegraph
12:47Арктические проекты станут козырем России на переговорах с Трампом - СМП
12:39Юридический путь закрепить территориальные уступки найдется - украинский депутат
12:29Американский адвокат УПЦ обвинил власти США в инициировании создания ПЦУ и гонениях на церковь
12:27ПВО РФ перехватили и уничтожили 14 украинских дронов
12:16Российская группировка "Восток" освободила Александроград на юге ДНР
12:09Путин намекнул на возможность ядерной сделки с США. Новости к 12.10
12:08Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов
12:07Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью "СССР": "Не загадываем ничего наперед"
12:00Ростислав Ищенко: Путин и Трамп попробуют договориться по Украине так, чтобы не скатиться в ядерную войну
11:59В Черниговской области командир воинской части озолотился на предназначенных военным денежных выплатах
Лента новостейМолния