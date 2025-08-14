https://ukraina.ru/20250814/schitaem-do-pyati-ultimatum-ukrainy-i-rokovaya-oshibka-trampa--1066994223.html

Считаем до пяти. Ультиматум Украины и роковая ошибка Трампа

Считаем до пяти. Ультиматум Украины и роковая ошибка Трампа - 14.08.2025 Украина.ру

Считаем до пяти. Ультиматум Украины и роковая ошибка Трампа

13 августа Украина, совместно с лидерами стран ЕС, сформулировала пять принципов достижения мира, которые Трамп должен учитывать перед переговорами с Россией на Аляске. Ещё раньше издание Politico изложило пять требований Украины к мирному соглашению. Адресовано это всё, конечно, вовсе не России, точнее – России не в первую очередь

2025-08-14T16:31

2025-08-14T16:31

2025-08-14T16:31

мнения

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

ес

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066990170_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb80eb855f32934e5a0756514923f605.jpg

С принципами всё вроде бы понятно, но только на первый взгляд. По поводу каждого из них требуется небольшое уточнение, которое вполне может поменять смысл на противоположный…1. Украина должна участвовать в любых будущих встречах с Путиным, касающихся темы УкраиныСама идея в общем-то понятная – "решения по Украине должны приниматься с участием Украины". Ну, если это, конечно, не статус и полномочия НАБУ – тут мнение Украины никого не интересует.Однако уже заранее сделана существенная уступка объективной реальности – речь идёт только о будущих встречах. На этой представителей Украины не будет.Впрочем, в этом пункте отсутствует самое главное – статус представителя Украины. Потому что в переговорах должно участвовать официально уполномоченное лицо, а не уборщица тётя Яся из коломыйского политехнического профессионального колледжа. Статус же Зеленского сейчас как у тёти Яси.Впрочем, было бы странно, если бы европейские лидеры обсуждали этот вопрос – они-то Зеленского признали, не задумываясь в принципе, что им, возможно, придётся подписывать с ним какие-то соглашения, которые Украина потом откажется исполнять, исходя из того, что подписывал их невесть кто.Это, кстати, само по себе очень многое говорит о глубочайшем кризисе всей системы международных отношений.2. Прекращение огня должно стать первым шагом перед началом любых переговоровМожно подумать, что украинская сторона как-то учитывает опыт переговоров перед вторыми Минскими и Стамбульскими соглашениями, когда прекращения огня не было, но… Отсутствие прекращения огня в 2015 году не помешало соглашения подписать, а в 2022 году – не помешало Украине отказаться от их подписания.Можно, разумеется, счесть, что украинская сторона опасается изменения линии соприкосновения, но она ведь меняется в обе стороны – сейчас, например, ВСУ ведут наступательные действия в Сумской и Запорожской областях (во всяком случае – публично отчитываются об успехах).Скорее всего, просто предлагается пункт, который не будет воспринят российской стороной – Россия уже заявляла, что готова пойти на перемирие после отвода украинских войск с территории ДНР и ЛНР, на что Украина не идёт.Воспринят он не будет Россией, но договариваться-то по этому поводу придётся президенту США… Это у него будет меньше степеней свободы в случае принятия украинской точки зрения.3. Признание территорий, оккупированных Россией, не рассматриваетсяСобственно, на это никто не рассчитывает. Мы так и вовсе не можем представить себе украинское правительство, которое согласится забыть о Крыме.Вопрос исключительно в том, насколько далеко будет заходить непризнание объективной реальности. Грузия, например, считая Осетию и Абхазию "оккупированными территориями", всё равно планирует восстановление нормальных отношений с Россией.Сейчас на Западе уже звучат сигналы относительно возможности воспользоваться практикой 1940–91 годов, когда США не признавали "оккупации Прибалтики", но это совершенно не мешало дипломатическим отношениям и взаимной торговле с СССР.Но есть основания полагать, что Украина на этом не остановится и будет готовить военную операцию по возвращению "оккупированных территорий".4. Украинские вооружённые силы должны иметь возможность защищать суверенитет страны при поддержке Европы. "Россия не может иметь права вето относительно европейской и натовской перспективы Украины"Тут интересно, что против членства Украины в НАТО выступали ведь и страны ЕС, в частности – Германия. Правда, при новом канцлере позиция Германии поменялась. Но вряд ли столь уж радикально. Так что тут, скорее всего, речь идёт о повторении старой риторики – мы Украину не примем, но двери для неё должны быть широко открыты.5. Мирные переговоры следует сочетать с надлежащим давлением на Россию. "Санкции должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске"На Аляске, вообще-то, огонь не ведётся, во всяком случае – Россией. За Украину мы поручиться не можем. Впрочем, дело не в этом, конечно, а в том, что Трамп как раз хотел бы снять санкции с России, хотя у него и есть план их усиления.Разумеется, все эти пять пунктов выглядят как антироссийская инициатива, направленная на то, чтобы сорвать переговоры, сразу же выдвинув неприемлемые условия. Но, как нам представляется, как раз давление на Россию является второстепенной целью. Главное – оказать влияние на Трампа и принудить его к тому, чтобы выполнять повестку дня, навязанную Украиной.Мы, честно говоря, полагаем, что Трамп и так будет действовать в этом направлении – ему выгодно продолжать военную помощь Украине и невыгодно допускать результата переговоров, который будет воспринят на Западе как получение Россией односторонних преимуществ.Однако публичное озвучивание позиции ЕС и Украины должно создать впечатление, что Трамп проводит не свою политическую линию, а согласованную с Украиной и ЕС (или навязанную ими).Есть там и ловушки – например, пункт 4 фактически подталкивает Трампа к тому, что он, как глава ключевого государства НАТО, должен будет поддержать Европу в случае направления на Украину своих войск. И поддержать стремление Украины в НАТО, что предельно затрудняет нормальный диалог с Россией.Тут, правда, случился облом.С одной стороны, Трамп прямо заявил, что НАТО не должно являться частью гарантий Украине (понял, к чему его подталкивают).С другой, британский премьер Стармер на встрече с Зеленским 14 августа отказался от своей идеи отправки воинского контингента на Украину (понял, что толку от этого не будет – так же, как поляки в 2022 году поняли, что ввод войск на Западную Украину не будет поддержан союзниками).В общем, Трамп, подписав экономические соглашения с Украиной и ЕС, рано решил, что он их контролирует, но это не так – политически они вполне автономны и полны решимости показать, что в состоянии заставить американского президента следовать продиктованной в Брюсселе, Лондоне и Киеве линии.Трампу ещё предстоит осознать, что согласие иметь дело с Зеленским было его ошибкой… Возможно – самой серьёзной за оба президентских срока.Об актуальном состоянии мировой системы сдерживания и безопасности можно прочитать в статье Михаила Павлива "Мир без тормозов"

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, переговоры, дипломатия, переговоры по украине 2025