Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВС РФ отбили "Шквал" ВСУ под Волчанском и наступают под Купянском - 14.08.2025
Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВС РФ отбили "Шквал" ВСУ под Волчанском и наступают под Купянском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-14T17:50
эксклюзив
сво
россия
сумы
харьковская область
вооруженные силы украины
генштаб
После стремительных действий российской армии на Покровском направлении у командования ВСУ возникли серьезные проблемы с обороной на Сумском и Харьковском участках фронта. Под Сумами интенсивность и накал боев значительно уменьшился. Только в районе населенного пункта Юнаковка продолжаются бои. Противник попытался контратаковать в направлении Яблоновки, но попал под перекрестный шквальный огонь нашей артиллерии и ударных дронов.Несмотря на проблемы обороны ВСУ севернее Покровска, основные боеспособные части украинской армии все еще пребывают под Сумы, но, по сведениям нашей разведки, довольно в ограниченном составе. Например, подразделения 225-го штурмового полка ВСУ формировались в основном из жителей Харьковской области. Их бросили на штурм во время вторжения украинской армии в Курскую область, а затем, после разгрома, вывели в Сумскую область, где боевики также несут большие потери. Их морально-психологическое состояние оценивается как крайне низкое, в том числе из-за неадекватного командования.Также российские военные отмечают, что удары по скоплениям сил ВСУ заметно снизили активность украинских штурмовых групп. Наступательный порыв боевиков на сумском направлении заметно сократился, в том числе из-за отсутствия резервов. При этом на сумском и харьковском направлениях задействовано более 40 бригад и полков ВСУ, правда, они не имеют полного состава и несут большие потери.Под Харьковом ВСУ продолжают бросать штурмовиков из подразделения "Шквал", состоящее из бывших заключенных, в атаки на плацдарм российской армии в лесах западнее Синельниково (под Волчанском). Однако продвижение наших войск это не останавливает. Штурмовики в последние сутки снова продвинулись и добились тактических успехов. В районе Липцев ВСУ, практически отказавшись от контрнаступательных действий, перешли к забрасыванию позиций ВС РФ минами с помощью беспилотников "Баба Яга", но большая часть дронов была поражена нашими силами.Есть и другие успехи — в районе Амбарного наши штурмовики разнесли опорник 143-й бригады ВСУ. Под Купянском основные события сейчас разворачиваются в районах Соболевки, Нечволодовки и Московки. Продвижение наших войск замедляет плотность лесов, где довольно много позиций ВСУ, однако мобильные штурмовые группы северян просачиваются и уничтожают опорники противника. Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком вскрыли систему обороны ВСУ в районе н.п. Боровая, после чего нанесли комбинированный удар БпЛА по укреплённому опорному пункту 3-й отдельно-штурмовой бригады ВСУ. В результате скоординированных действий ВС РФ опорник был взят. Противник понёс значительные потери в живой силе и технике, остатки подразделений ВСУ отошли к переправе через реку Оскол.Исходя из ситуации на фронте, позволю заметить, что ключ к полному освобождению Донбасса находится именно на территории Харьковской области. В данной конфигурации с точки зрения логистики, рубеж Барвенково-Изюм играет ключевую роль в снабжении Славянско-Краматорской группировки ВСУ. На мой взгляд, это только начало осуществления замыслов и планов Генштаба ВС РФ по прорыву обороны ВСУ на севере ДНР. Поэтому шансы порезать логистику и зайти в тылы их гарнизонов у нас есть и немалые.
17:50 14.08.2025
 
Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После стремительных действий российской армии на Покровском направлении у командования ВСУ возникли серьезные проблемы с обороной на Сумском и Харьковском участках фронта. Под Сумами интенсивность и накал боев значительно уменьшился. Только в районе населенного пункта Юнаковка продолжаются бои. Противник попытался контратаковать в направлении Яблоновки, но попал под перекрестный шквальный огонь нашей артиллерии и ударных дронов.
Несмотря на проблемы обороны ВСУ севернее Покровска, основные боеспособные части украинской армии все еще пребывают под Сумы, но, по сведениям нашей разведки, довольно в ограниченном составе. Например, подразделения 225-го штурмового полка ВСУ формировались в основном из жителей Харьковской области. Их бросили на штурм во время вторжения украинской армии в Курскую область, а затем, после разгрома, вывели в Сумскую область, где боевики также несут большие потери. Их морально-психологическое состояние оценивается как крайне низкое, в том числе из-за неадекватного командования.
Также российские военные отмечают, что удары по скоплениям сил ВСУ заметно снизили активность украинских штурмовых групп. Наступательный порыв боевиков на сумском направлении заметно сократился, в том числе из-за отсутствия резервов. При этом на сумском и харьковском направлениях задействовано более 40 бригад и полков ВСУ, правда, они не имеют полного состава и несут большие потери.
Под Харьковом ВСУ продолжают бросать штурмовиков из подразделения "Шквал", состоящее из бывших заключенных, в атаки на плацдарм российской армии в лесах западнее Синельниково (под Волчанском). Однако продвижение наших войск это не останавливает. Штурмовики в последние сутки снова продвинулись и добились тактических успехов. В районе Липцев ВСУ, практически отказавшись от контрнаступательных действий, перешли к забрасыванию позиций ВС РФ минами с помощью беспилотников "Баба Яга", но большая часть дронов была поражена нашими силами.
Есть и другие успехи — в районе Амбарного наши штурмовики разнесли опорник 143-й бригады ВСУ. Под Купянском основные события сейчас разворачиваются в районах Соболевки, Нечволодовки и Московки. Продвижение наших войск замедляет плотность лесов, где довольно много позиций ВСУ, однако мобильные штурмовые группы северян просачиваются и уничтожают опорники противника.
Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком вскрыли систему обороны ВСУ в районе н.п. Боровая, после чего нанесли комбинированный удар БпЛА по укреплённому опорному пункту 3-й отдельно-штурмовой бригады ВСУ. В результате скоординированных действий ВС РФ опорник был взят. Противник понёс значительные потери в живой силе и технике, остатки подразделений ВСУ отошли к переправе через реку Оскол.
Исходя из ситуации на фронте, позволю заметить, что ключ к полному освобождению Донбасса находится именно на территории Харьковской области. В данной конфигурации с точки зрения логистики, рубеж Барвенково-Изюм играет ключевую роль в снабжении Славянско-Краматорской группировки ВСУ. На мой взгляд, это только начало осуществления замыслов и планов Генштаба ВС РФ по прорыву обороны ВСУ на севере ДНР. Поэтому шансы порезать логистику и зайти в тылы их гарнизонов у нас есть и немалые.
