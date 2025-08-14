https://ukraina.ru/20250814/polkovnik-gennadiy-alekhin-shturmoviki-vs-rf-otbili-shkval-vsu-pod-volchanskom-i-nastupayut-pod-1067005104.html

Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВС РФ отбили "Шквал" ВСУ под Волчанском и наступают под Купянском

Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВС РФ отбили "Шквал" ВСУ под Волчанском и наступают под Купянском - 14.08.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВС РФ отбили "Шквал" ВСУ под Волчанском и наступают под Купянском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

После стремительных действий российской армии на Покровском направлении у командования ВСУ возникли серьезные проблемы с обороной на Сумском и Харьковском участках фронта. Под Сумами интенсивность и накал боев значительно уменьшился. Только в районе населенного пункта Юнаковка продолжаются бои. Противник попытался контратаковать в направлении Яблоновки, но попал под перекрестный шквальный огонь нашей артиллерии и ударных дронов.Несмотря на проблемы обороны ВСУ севернее Покровска, основные боеспособные части украинской армии все еще пребывают под Сумы, но, по сведениям нашей разведки, довольно в ограниченном составе. Например, подразделения 225-го штурмового полка ВСУ формировались в основном из жителей Харьковской области. Их бросили на штурм во время вторжения украинской армии в Курскую область, а затем, после разгрома, вывели в Сумскую область, где боевики также несут большие потери. Их морально-психологическое состояние оценивается как крайне низкое, в том числе из-за неадекватного командования.Также российские военные отмечают, что удары по скоплениям сил ВСУ заметно снизили активность украинских штурмовых групп. Наступательный порыв боевиков на сумском направлении заметно сократился, в том числе из-за отсутствия резервов. При этом на сумском и харьковском направлениях задействовано более 40 бригад и полков ВСУ, правда, они не имеют полного состава и несут большие потери.Под Харьковом ВСУ продолжают бросать штурмовиков из подразделения "Шквал", состоящее из бывших заключенных, в атаки на плацдарм российской армии в лесах западнее Синельниково (под Волчанском). Однако продвижение наших войск это не останавливает. Штурмовики в последние сутки снова продвинулись и добились тактических успехов. В районе Липцев ВСУ, практически отказавшись от контрнаступательных действий, перешли к забрасыванию позиций ВС РФ минами с помощью беспилотников "Баба Яга", но большая часть дронов была поражена нашими силами.Есть и другие успехи — в районе Амбарного наши штурмовики разнесли опорник 143-й бригады ВСУ. Под Купянском основные события сейчас разворачиваются в районах Соболевки, Нечволодовки и Московки. Продвижение наших войск замедляет плотность лесов, где довольно много позиций ВСУ, однако мобильные штурмовые группы северян просачиваются и уничтожают опорники противника. Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком вскрыли систему обороны ВСУ в районе н.п. Боровая, после чего нанесли комбинированный удар БпЛА по укреплённому опорному пункту 3-й отдельно-штурмовой бригады ВСУ. В результате скоординированных действий ВС РФ опорник был взят. Противник понёс значительные потери в живой силе и технике, остатки подразделений ВСУ отошли к переправе через реку Оскол.Исходя из ситуации на фронте, позволю заметить, что ключ к полному освобождению Донбасса находится именно на территории Харьковской области. В данной конфигурации с точки зрения логистики, рубеж Барвенково-Изюм играет ключевую роль в снабжении Славянско-Краматорской группировки ВСУ. На мой взгляд, это только начало осуществления замыслов и планов Генштаба ВС РФ по прорыву обороны ВСУ на севере ДНР. Поэтому шансы порезать логистику и зайти в тылы их гарнизонов у нас есть и немалые.

