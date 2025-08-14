Покровский аргумент - 14.08.2025 Украина.ру
Покровский аргумент
Покровский аргумент - 14.08.2025 Украина.ру
Покровский аргумент
Теоретически, Покровск уже минимум неделю, как должен был бы стать (по законам ДНР) Красноармейском. Группировка в городе обречена и Киев, чьи резервы практически исчерпаны, должен был бы вывести её, прикрывая дорогу на Павлоград, которую, в случае окружения и уничтожения покровской группировки, держать будет нечем.
Тем не менее признаки организованного вывода ВСУ из города отсутствуют и думаю, что мы их не увидим.Покровская группировка (гарнизоны Покровска и Мирнограда) стала заложницей политической игры Зеленского.Многие могут сказать, что ничего нового в этом нет. Были уже и Бахмут, и Часов Яр, и Торецк, и Авдеевка. На самом деле новое есть. И существенно новое.До сих пор стратегия удержания позиций любой ценой, принятая киевским режимом, базировалась на трёх "китах": осознании факта превосходства ВС РФ в манёвренности и ударной мощи, возведённых с 2014 года укреплённых линиях, а также на наличии у ВСУ достаточного количества человеческого расходного материала.Слабая манёвренность не позволяла надеяться на организованный отход в более-менее крупных масштабах. Покинувшие укреплённые позиции войска попав под удары обходящих их с флангов ВС РФ должны были быстро терять боеспособность, бросать технику, а отступление на стратегическую или даже оперативную глубину в таких условиях грозило стать фатальным: перейти в бегство и сдачу в плен.С другой стороны, занимая отстроенные за десять лет укреплённые рубежи, ВСУ нуждались лишь в постоянном притоке пополнений взамен выбитого личного состава. Пока ТЦК были способны обеспечить адекватную компенсацию потерь – система работала и каждый метр продвижения давался ВС РФ с огромным трудом.С начала 2024 года способность ТЦК компенсировать потери резко упала. Сразу на ситуации на фронте это не сказалось, так как Украина обладала достаточным количеством полнокровных соединений и подготовленных резервов. Однако, чем дальше, тем больше, людей на передовой стало не хватать, а продвижение ВС РФ стало ускоряться. Прорывы под Авдеевкой, Очеретиным, Угледаром, поначалу бывшие приятными неожиданностями, стали восприниматься как норма и перестали кого-либо удивлять.Под Покровском ситуация стала переходить в новое качество. Прорыв фронта в данном месте должен иметь оперативное, а то и стратегическое значение. Речь идёт, как минимум, об обрушении всего фронта от Гуляйполя, до Константиновки, а как максимум от Запорожья до Лимана.Резервов у ВСУ нет, компенсировать потери нечем, продлить агонию левобережной группировки Киев может только медленно отводя разгромленные соединения к Днепру, стараясь вывести из-под удара сохранившие боеспособность бригады и батальоны и пытаясь выстроить новый фронт по Днепру, куда и должны были бы стягиваться остатки его резервов. Вместо этого недоформированный, слабо оснащённый, только по названию корпус национальной гвардии бросается в покровскую мясорубку, где он прекратит своё существование за неделю, никак не повлияв на общую обстановку.Как видим, с потерей основных укреплённых позиций на юге ДНР и с исчерпанием резервов, механизмы оборонительной стратегии Киева, работавшие первые два-три года СВО, перестали действовать. Тем не менее, под Покровском ВСУ придерживаются тех же принципов, что и ранее.И это не просчёт их командования и не глупость. Украина не в состоянии избежать начавшегося фатального развала фронта при помощи военных усилий. Поэтому Киев делает ставку на политику, на дипломатию.После сеанса видеосвязи Трамп-Зеленский, американские СМИ в один голос заговорили о том, что Трамп будет требовать прекращения огня, как предварительного условия для начала переговоров, зазвучали знакомы слова о необходимости "жеста доброй воли", разумеется со стороны России, а не киевского режима, который ничего не собирается уступать.В этих условиях Киеву кровь из носу надо прийти к встрече Путина и Трампа в Анкоридже хотя бы с видимостью контроля ситуации и удержания линии фронта. Падение Покровска мало того, что открывает дорогу на Павлоград. На этом направлении у ВСУ есть надежда зацепиться за какие-то населённые пункты. Падение Покровска ведёт к неизбежному падению Доброполья, что, в с вою очередь обеспечит глубокий левый фланг прорвавшимся в тыл Константиновке российским войскам и позволит им без серьёзных проблем наступать до Александровки (крупного логистического узла ВСУ в тылу Краматорска и даже создать угрозу Барвенково, что (с выходом осколькой группировки ВС РФ к Лиману) приведёт к перерезанию основных коммуникаций всей донбасской группировки ВСУ и схлопыванию центральной и южной частей украинского фронта на левобережье.Все эти события могут произойти с невиданной доселе быстротой. Понятно, что переговоры на Аляске в условиях развала украинского фронта и стратегического наступления ВС РФ – это одно, а в условиях, когда фронт вроде бы как держится – совсем другое. Надежда Зеленского заключается в том, что Трамп сумеет убедить Путина совершить очередной "жест доброй воли" и объявить перемирие. Хоть ненадолго.Дело в том, что образовавшийся прорыв на Доброполье требует закрепления. Сейчас в зоне прорыва сборная солянка из перемешанных между собой российских и украинских подразделений. России необходимо ввести в прорыв резервы, окончательно зачистить зону прорыва, обеспечить фланги и двинуться дальше. Если объявить перемирие в нынешнем состоянии, войскам придётся существенно отойти, пусть даже не на исходные позиции, но на такие, которые обеспечат нормальную связь с тылом и контроль занимаемой территории. То есть на данном этапе перемирие для Украины – способ локализовать стратегический прорыв ВС РФ и остановить начавшийся развал фронта.Именно ради этого Киев и готов оставить гарнизон Покровска на верную гибель. Ведь если Россия не пойдёт на уступки на Аляске, то речь о возможности спасения Киевом покровской группировки вообще не будет идти. Тогда ВСУ надо будет решать три задачи:· удержание правого берега Днепра на пространстве от Чёрного моря до Днепропетровска;· отвод славянско-краматорской группировки к Изюму и выстраивание на севере новой оборонительной линии (от Чернигова до Харькова вдоль границы и далее от Харькова до Днепропетровска (имея в тылу в качестве рокадной дороги трассу Харьков-Днепропетровск), а если не выйдет, то по более длинной линии Харьков-Полтава-Кременчуг, с соответствующей рокадной дорогой в тылу;· установление прочной связи между северной (правобережной) и южной (левобережной) группировками ВСУ.Любую из этих задач ВСУ (в том состоянии, в котором они находятся) решить крайне сложно, а все три одновременно, да ещё и под усиливающимся давлением ВС РФ, практически невозможно.Так что Покровск для Киева не просто очередной "фестунг". Сейчас под этим городком в южной степи, без преувеличения, решается судьба Украины. Пройдёт план Зеленского с перемирием – появляется шанс сохранить нацистскую государственность, пусть и в усечённом виде. Продолжит Россия наступление – от Украины останется только короткий абзац в учебниках истории. И то ненадолго: зачем нашим внукам портить себе настроение воспоминаниями об этом геополитическом недоразумении?О других событиях на фронтах СВО - в обзоре Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик"
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Теоретически, Покровск уже минимум неделю, как должен был бы стать (по законам ДНР) Красноармейском. Группировка в городе обречена и Киев, чьи резервы практически исчерпаны, должен был бы вывести её, прикрывая дорогу на Павлоград, которую, в случае окружения и уничтожения покровской группировки, держать будет нечем.
Тем не менее признаки организованного вывода ВСУ из города отсутствуют и думаю, что мы их не увидим.
Покровская группировка (гарнизоны Покровска и Мирнограда) стала заложницей политической игры Зеленского.
Многие могут сказать, что ничего нового в этом нет. Были уже и Бахмут, и Часов Яр, и Торецк, и Авдеевка. На самом деле новое есть. И существенно новое.
До сих пор стратегия удержания позиций любой ценой, принятая киевским режимом, базировалась на трёх "китах": осознании факта превосходства ВС РФ в манёвренности и ударной мощи, возведённых с 2014 года укреплённых линиях, а также на наличии у ВСУ достаточного количества человеческого расходного материала.
Слабая манёвренность не позволяла надеяться на организованный отход в более-менее крупных масштабах. Покинувшие укреплённые позиции войска попав под удары обходящих их с флангов ВС РФ должны были быстро терять боеспособность, бросать технику, а отступление на стратегическую или даже оперативную глубину в таких условиях грозило стать фатальным: перейти в бегство и сдачу в плен.
С другой стороны, занимая отстроенные за десять лет укреплённые рубежи, ВСУ нуждались лишь в постоянном притоке пополнений взамен выбитого личного состава. Пока ТЦК были способны обеспечить адекватную компенсацию потерь – система работала и каждый метр продвижения давался ВС РФ с огромным трудом.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
С начала 2024 года способность ТЦК компенсировать потери резко упала. Сразу на ситуации на фронте это не сказалось, так как Украина обладала достаточным количеством полнокровных соединений и подготовленных резервов. Однако, чем дальше, тем больше, людей на передовой стало не хватать, а продвижение ВС РФ стало ускоряться. Прорывы под Авдеевкой, Очеретиным, Угледаром, поначалу бывшие приятными неожиданностями, стали восприниматься как норма и перестали кого-либо удивлять.
Под Покровском ситуация стала переходить в новое качество. Прорыв фронта в данном месте должен иметь оперативное, а то и стратегическое значение. Речь идёт, как минимум, об обрушении всего фронта от Гуляйполя, до Константиновки, а как максимум от Запорожья до Лимана.
Резервов у ВСУ нет, компенсировать потери нечем, продлить агонию левобережной группировки Киев может только медленно отводя разгромленные соединения к Днепру, стараясь вывести из-под удара сохранившие боеспособность бригады и батальоны и пытаясь выстроить новый фронт по Днепру, куда и должны были бы стягиваться остатки его резервов. Вместо этого недоформированный, слабо оснащённый, только по названию корпус национальной гвардии бросается в покровскую мясорубку, где он прекратит своё существование за неделю, никак не повлияв на общую обстановку.
Как видим, с потерей основных укреплённых позиций на юге ДНР и с исчерпанием резервов, механизмы оборонительной стратегии Киева, работавшие первые два-три года СВО, перестали действовать. Тем не менее, под Покровском ВСУ придерживаются тех же принципов, что и ранее.
И это не просчёт их командования и не глупость. Украина не в состоянии избежать начавшегося фатального развала фронта при помощи военных усилий. Поэтому Киев делает ставку на политику, на дипломатию.
После сеанса видеосвязи Трамп-Зеленский, американские СМИ в один голос заговорили о том, что Трамп будет требовать прекращения огня, как предварительного условия для начала переговоров, зазвучали знакомы слова о необходимости "жеста доброй воли", разумеется со стороны России, а не киевского режима, который ничего не собирается уступать.
В этих условиях Киеву кровь из носу надо прийти к встрече Путина и Трампа в Анкоридже хотя бы с видимостью контроля ситуации и удержания линии фронта. Падение Покровска мало того, что открывает дорогу на Павлоград. На этом направлении у ВСУ есть надежда зацепиться за какие-то населённые пункты. Падение Покровска ведёт к неизбежному падению Доброполья, что, в с вою очередь обеспечит глубокий левый фланг прорвавшимся в тыл Константиновке российским войскам и позволит им без серьёзных проблем наступать до Александровки (крупного логистического узла ВСУ в тылу Краматорска и даже создать угрозу Барвенково, что (с выходом осколькой группировки ВС РФ к Лиману) приведёт к перерезанию основных коммуникаций всей донбасской группировки ВСУ и схлопыванию центральной и южной частей украинского фронта на левобережье.
Все эти события могут произойти с невиданной доселе быстротой. Понятно, что переговоры на Аляске в условиях развала украинского фронта и стратегического наступления ВС РФ – это одно, а в условиях, когда фронт вроде бы как держится – совсем другое. Надежда Зеленского заключается в том, что Трамп сумеет убедить Путина совершить очередной "жест доброй воли" и объявить перемирие. Хоть ненадолго.
Дело в том, что образовавшийся прорыв на Доброполье требует закрепления. Сейчас в зоне прорыва сборная солянка из перемешанных между собой российских и украинских подразделений. России необходимо ввести в прорыв резервы, окончательно зачистить зону прорыва, обеспечить фланги и двинуться дальше. Если объявить перемирие в нынешнем состоянии, войскам придётся существенно отойти, пусть даже не на исходные позиции, но на такие, которые обеспечат нормальную связь с тылом и контроль занимаемой территории. То есть на данном этапе перемирие для Украины – способ локализовать стратегический прорыв ВС РФ и остановить начавшийся развал фронта.
Именно ради этого Киев и готов оставить гарнизон Покровска на верную гибель. Ведь если Россия не пойдёт на уступки на Аляске, то речь о возможности спасения Киевом покровской группировки вообще не будет идти. Тогда ВСУ надо будет решать три задачи:
· удержание правого берега Днепра на пространстве от Чёрного моря до Днепропетровска;
· отвод славянско-краматорской группировки к Изюму и выстраивание на севере новой оборонительной линии (от Чернигова до Харькова вдоль границы и далее от Харькова до Днепропетровска (имея в тылу в качестве рокадной дороги трассу Харьков-Днепропетровск), а если не выйдет, то по более длинной линии Харьков-Полтава-Кременчуг, с соответствующей рокадной дорогой в тылу;
· установление прочной связи между северной (правобережной) и южной (левобережной) группировками ВСУ.
Любую из этих задач ВСУ (в том состоянии, в котором они находятся) решить крайне сложно, а все три одновременно, да ещё и под усиливающимся давлением ВС РФ, практически невозможно.
Так что Покровск для Киева не просто очередной "фестунг". Сейчас под этим городком в южной степи, без преувеличения, решается судьба Украины. Пройдёт план Зеленского с перемирием – появляется шанс сохранить нацистскую государственность, пусть и в усечённом виде. Продолжит Россия наступление – от Украины останется только короткий абзац в учебниках истории. И то ненадолго: зачем нашим внукам портить себе настроение воспоминаниями об этом геополитическом недоразумении?
О других событиях на фронтах СВО - в обзоре Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик"
