https://ukraina.ru/20250814/1048675563.html

Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву

Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву - 12.08.2025 Украина.ру

Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву

Начало разгрома советских войск 15 августа 1920 года считается в Польше днём победы в Варшавской битве, хотя сами бои под Варшавой происходили 13-25 августа. Но именно день 15 августа 1920-го, называемый также "Чудом на Висле", отмечается как День Войска польского. Однако в этот день полякам стоило бы вспомнить вклад в их победу Иосифа Сталина

2025-08-14T16:00

2025-08-14T16:00

2025-08-12T14:39

история

история

история украины

польша

большевики

ленин

иосиф сталин

юзеф пилсудский

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103186/73/1031867393_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_24ae39883d216c533f51aede46254ce2.jpg

В изданном в Варшаве к 100-летию советско-польской войны двухтомнике "Война за свободу" первый том называется "Поход на Киев", а второй — "Варшавская битва". При этом начатое в апреле 1920 года наступление польских войск против Красной армии в этой и многих других книгах названо превентивным: мол, большевики всё равно планировали удар по Польше летом 1920-го."Начальник Польского государства" весной 1920 года на самом деле хотел спровоцировать большевистскую Россию на активизацию боевых действий с Польшей. Он рассчитывал таким образом увеличить помощь Запада, который был недоволен действиями Варшавы на востоке, — к примеру, созданная во Франции и профинансированная Антантой армия генерала Галлера была использована не против большевиков, а для занятия Восточной Галичины."Большевиков нужно победить, и то очень скоро, пока они не окрепнут. Нужно заставить их пойти на решающую битву и уделать их так, чтобы они запомнили надолго. Но для этого им нужно наступить на такое болезненное место, чтобы они не смогли увернуться и убежать.Киев, Украина — это их чувствительная точка по двум причинам.Во-первых, Москве грозит голодная смерть без Украины. Во-вторых, если мы повесим над ними угрозу создания независимой Украины, они не смогут рисковать и должны будут пойти на решающую битву", — говорил Юзеф Пилсудский в начале 1920 года.Однако, когда после подписания пакта Пилсудского-Петлюры 21 апреля 1920 года польские войска начали наступление против Красной армии, большевики, вопреки ожиданиям польского лидера, в серьёзные битвы предпочли не ввязываться.Поляки 7-8 мая 1920-го без боёв заняли Киев и даже провели там 9 мая "парад победы", но уже через месяц вынуждены были из города уйти. В ходе Киевской операции Красной армии 26 мая – 16 июня 1920 года польские войска были отброшены за Житомир и Бердичев, а 4 июля началось успешное наступление большевистских войск в Белоруссии.Тремя днями ранее в Польше был создан Совет обороны государства во главе с Юзефом Пилсудским, этому органу на период войны была передана вся полнота власти в Польше.Успехи Красной армии убедили Ленина в близости установления советской власти в Европе. Ожидалась быстрая победа над Польшей и продвижение в Восточную Пруссию, Румынию и Венгрию.Ряд видных членов ЦК, в том числе Сталин и Троцкий, возражали против похода на исконно польские земли, считая, что это приведет к массовому сопротивлению поляков. Об этом же предупреждали большевики польского происхождения. Ленин же считал, что польские пролетарии радостно встретят Красную армию и выступят против своего правительства. В результате Красная армия получила приказ о движении на Варшаву и далее — на Берлин.Тем временем усиливалась международная изоляция Второй Речи Посполитой.Германия надеялась на новый раздел Польши в случае победы Советской России. Президент Чехословакии Томаш Масарик, опасаясь дальнейшего продвижения советских войск на Запад, не решился конфликтовать с РСФСР. Понимала всю опасность продвижения "мировой революции" на Запад Венгрия, где совсем недавно свергли Советскую власть. Она даже предложила Польше военную помощь в виде 30-тысячного корпуса добровольцев. Однако закрытие границы Масариком свело эту помощь на нет, хотя через Румынию венгры отправили в Польшу немало боеприпасов.Чем ближе продвигались советские войска, тем меньше иностранных дипломатов оставалось в Варшаве. К августу их уже насчитывалось лишь несколько человек. Среди них был и папский нунций Акилле Ратти — будущий папа Пий XI.Однако шеф франко-британской миссии в Польше генерал Максим Вейган Варшаву покидать не собирался. Он подготовил план контрнаступления польской армии, базируясь на достижениях современной военной науки: максимальное сокращение линии фронта и концентрация войск для контрудара на линии Висла — Сан.Его оппонентом был недавно назначенный начальником Генерального штаба генерал-полковник Тадеуш Розвадовский, бывший фельдмаршал-лейтенант австро-венгерской армии. Розвадовский разработал неожиданный план: концентрация крупных сил польской армии по линии рек Вепш, Нарев и Ожиц и внезапный удар в тыл войск Западного фронта под Вепшем.После нескольких дней напряжённых дискуссий в польском Генштабе Розвадовский сумел убедить Вейгана в своей правоте, а на совещании в ночь с 5 на 6 августа план Розвадовского был оформлен в виде оперативного приказа войскам №8358/III.12 августа Пилсудский покинул Варшаву и прибыл в Пулавы, где располагалась ставка Генштаба. Перед отъездом он передал премьеру Винценты Витосу своё прошение об отставке с постов начальника государства и главнокомандующего. Маршал объяснил своё решение тем, что сейчас Польша может рассчитывать только на помощь стран Антанты, требующей его ухода. Премьер-министр отставку Пилсудского не принял.В тот же день войска Западного фронта Михаила Тухачевского перешли в наступление на Варшаву.План Тухачевского предусматривал (как и во время подавления восстания 1831 года) переход Вислы в нижнем течении и атаку Варшавы с запада. 13 августа две стрелковые дивизии ударили под Радзымином (в 23 км от Варшавы), взломали оборону и овладели городом.Польские силы перешли на вторую линию обороны.Примечательно, что под Брестом в руки красноармейцев попал приказ №8358/III о контрударе под Вепшем с подробной картой. Однако советское командование посчитало найденный документ дезинформацией.В тот же день польская радиоразведка перехватила приказ по 16-й армии о наступлении на Варшаву 14 августа. Ещё в августе-сентябре 1919 года подразделение польских шифровальщиков отдела P-2 Главного штаба Войска польского (разведка и контрразведка) под руководством поручика Яна Ковалевского взломало шифры как Добровольческой армии, так и РККА, а в январе 1920 года ещё и немецкие. Именно на основании дешифровок командование польской армии смогло принять правильные стратегические решения в ходе Варшавского сражения.Чтобы опередить красных 5-я армия Владислава Сикорского ударила по растянувшемуся фронту Тухачевского на стыке 3-й и 15-й армий и вклинилась в него на несколько километров.В ночь на 15 августа две резервные польские дивизии (10-я генерала Люциана Желиговского и 1-я Литовско-Белорусская генерала Яна Жондковского) атаковали с тыла войска РККА под Радзымином, и вскоре город был взят.Но основной удар польской армии в тот же день произошёл в другом месте. 15 августа 1920 года части 203-й Калишского уланского полка 5-й армии Сикорского, ударом в стык 15-й и 4-й армии РККА захватили Цеханув, находившийся в тылу 4-й армии. Ранним утром командарм 4-й Красной армии Александр Шуваев, а также наштарм и член РВС покинули полевой штаб в Цехануве и направились во Млаву. Оставшиеся в Цехануве немногочисленные штабные работники организовали оборону силами личного состава из обоза, но при дальнейшем своём отступлении поторопились сжечь радиостанцию штаба 4-й армии.Таким образом, была нарушена радиосвязь со штабом Западного фронта, вызвав серьёзные проблемы в управлении войсками.По источникам польской стороны, когда в штаб 4-й армии поступил приказ Тухачевского наступать на 5-ю армию генерала Сикорского, после быстрой дешифровки радиограммы отдел Яна Ковалевского настроил передатчик на данную частоту и начал беспрерывно передавать с варшавской Цитадели библейские тексты. В результате вторая советская радиостанция уже не могла принять ни одной радиограммы из Минска.Фактически именно 15 августа началось беспорядочное отступление войск Западного фронта РККА под Варшавой.Тем временем Юго-Западный фронт продолжал бои под Львовом.Хотя ещё 2 августа Политбюро приняло решение о передаче 1-й Конной армии и 12-й армии из Юго-Западного фронта в состав Западного, а 11 августа приказ об этом подписал главком РККА Каменев, выполнение приказа под разными поводами затягивалось.Член Военного совета Юго-Западного фронта Сталин не был согласен с общей стратегией мировой революции, выдвинутой Лениным. Он считал, что вместо похода на Варшаву и Берлин следует присоединить к РСФСР Волынь и Галицию, населённые преимущественно украинцами. Он игнорировал приказы Каменева и Егорова и продолжал удерживать 1-ю Конную под Львовом.Лишь 17 августа 1920 года Сталина отозвали в Москву, после чего армия Будённого наконец отправилась под Варшаву — 21 августа, когда спасти положение войск Тухачевского было уже невозможно.Сам Тухачевский в своих печатных работах возложил вину за проигрыш Варшавской битвы на "бестолковые действия 4-й армии РККА" и "везение" поляков. Примечательно, что ЦК РКП(б) решил не возбуждать расследования степени ответственности военных за поражение под Варшавой.В последние годы в Польше и на Украине муссируется тема участия украинских военных в битве под Варшавой.Однако подавляющее большинство историков и политиков, касаясь её, откровенно передёргивают, сразу же перескакивая к обороне города Замосць от войск Будённого, которой руководил генерал армии УНР Марк Безручко, и участию частей армии УНР под командованием генерала Михаила Омельяновича-Павленко в боях с большевиками на Днестре.При этом в Замосьце украинских военных было менее 400 (польских — более 3000), а численность войск Омельяновича-Павленко не превышала 10 тысяч солдат и офицеров, и выполняли они второстепенные задачи польского командования. Что же касается самой Варшавской битвы, то, как подчёркивает доцент исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Андрей Руккас, ни в обороне Варшавы, ни в контрударе под Вепшем подразделения УНР участия не принимали."Чудо на Висле" считается заслугой Пилсудского и виной Тухачевского. Но план наступления разработал генерал Розвадовский, а конница Будённого не приняла участия в Варшавской битве из-за Сталина.

https://ukraina.ru/20240422/1045460374.html

https://ukraina.ru/20250512/1046135966.html

https://ukraina.ru/20230813/1048647573.html

https://ukraina.ru/20240425/1045548497.html

https://ukraina.ru/20210831/1032159141.html

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, польша, большевики, ленин, иосиф сталин, юзеф пилсудский, война