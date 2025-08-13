https://ukraina.ru/20250813/nochyu-sily-pvo-sbili-46-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rf-svodka-po-bpla-na-730-1066907901.html

Ночью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 7:30

Расчеты ПВО в ночь на 13 августа уничтожили 46 украинских дронов над регионами России. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает телеграм-канал Украина.ру

В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.При этом 15 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, 11 – над территорией Волгоградской области, 7 – над территорией Ростовской области, 5 – над территорией Краснодарского края, и по два БПЛА было сбито над территориями Белгородской и Воронежской областей, в Крыму и над акваторией Азовского моря, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.Ночью силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. Подробности в публикации: "Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область" на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

