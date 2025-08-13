https://ukraina.ru/20250813/nochyu-sily-pvo-sbili-46-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rf-svodka-po-bpla-na-730-1066907901.html
Ночью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 7:30
Ночью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 7:30 - 13.08.2025 Украина.ру
Ночью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 7:30
Расчеты ПВО в ночь на 13 августа уничтожили 46 украинских дронов над регионами России. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-13T07:35
2025-08-13T07:35
2025-08-13T08:28
новости
россия
волгоградская область
ростовская область
украина.ру
минобороны
нпз
минобороны рф
брянская область
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.При этом 15 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, 11 – над территорией Волгоградской области, 7 – над территорией Ростовской области, 5 – над территорией Краснодарского края, и по два БПЛА было сбито над территориями Белгородской и Воронежской областей, в Крыму и над акваторией Азовского моря, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.Ночью силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. Подробности в публикации: "Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область" на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250813/1066904645.html
россия
волгоградская область
ростовская область
брянская область
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, волгоградская область, ростовская область, украина.ру, минобороны, нпз, минобороны рф, брянская область, крым, главные новости, атака, атака украины сегодня, дроны, бпла, сво, дзен новости сво, сводка сво
Новости, Россия, Волгоградская область, Ростовская область, Украина.ру, Минобороны, НПЗ, Минобороны РФ, Брянская область, Крым, Главные новости, атака, атака Украины сегодня, дроны, БПЛА, СВО, дзен новости СВО, сводка СВО
Ночью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 7:30
07:35 13.08.2025 (обновлено: 08:28 13.08.2025)
Расчеты ПВО в ночь на 13 августа уничтожили 46 украинских дронов над регионами России. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает телеграм-канал Украина.ру
В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
При этом 15 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, 11 – над территорией Волгоградской области, 7 – над территорией Ростовской области, 5 – над территорией Краснодарского края, и по два БПЛА было сбито над территориями Белгородской и Воронежской областей, в Крыму и над акваторией Азовского моря, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась "Газель", пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
Ночью силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. Подробности в публикации: "Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область" на сайте Украина.ру. Следите за новостями на сайте Украина.ру
.