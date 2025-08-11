https://ukraina.ru/20250811/podryv-vitse-mera-stavropolya-organizovali-ukrainskie-spetssluzhby---fsb-1066792073.html

Подрыв вице-мэра Ставрополя организовали украинские спецслужбы - ФСБ

ФСБ России установила схему убийства вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева, сообщил оперативный сотрудник ФСБ, передают российские информационные агентства

"Исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета", - объяснили в службе безопасности.Затем украинские кураторы строили дальнейшую работу с Пеньковым якобы от лица сотрудника ФСБ, который сообщил, что перечисленные им денежные средства пошли на нужды ВСУ. В связи с чем в отношении Пенькова возбуждено уголовное дело.В результате взрыва, который произошел в Ставрополе в ночь на 29 мая, погибли ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев", первый заместитель главы города Гурциев и его знакомый.На должности первого заместителя главы администрации Ставрополя Гурциев координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии, координировал деятельность комитета общественной безопасности.О предотвращении диверсий — в материале Один полицейский убит, второй ранен при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области

