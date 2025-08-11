https://ukraina.ru/20250811/podryv-vitse-mera-stavropolya-organizovali-ukrainskie-spetssluzhby---fsb-1066792073.html
Подрыв вице-мэра Ставрополя организовали украинские спецслужбы - ФСБ
ФСБ России установила схему убийства вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева, сообщил оперативный сотрудник ФСБ, передают российские информационные агентства
"Исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета", - объяснили в службе безопасности.Затем украинские кураторы строили дальнейшую работу с Пеньковым якобы от лица сотрудника ФСБ, который сообщил, что перечисленные им денежные средства пошли на нужды ВСУ. В связи с чем в отношении Пенькова возбуждено уголовное дело.В результате взрыва, который произошел в Ставрополе в ночь на 29 мая, погибли ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев", первый заместитель главы города Гурциев и его знакомый.На должности первого заместителя главы администрации Ставрополя Гурциев координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии, координировал деятельность комитета общественной безопасности.
10:04 11.08.2025 (обновлено: 10:18 11.08.2025)
"Исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета", - объяснили в службе безопасности.
Затем украинские кураторы строили дальнейшую работу с Пеньковым якобы от лица сотрудника ФСБ, который сообщил, что перечисленные им денежные средства пошли на нужды ВСУ. В связи с чем в отношении Пенькова возбуждено уголовное дело.
"Во избежание уголовной ответственности куратором было сообщено, что Пенькову необходимо выполнить ряд поручений, чтобы обелить совершенное преступление. 28 мая текущего года Пеньков, выполняя задачи украинских кураторов, при сближении с заместителем мэра, был подорван. СВУ было замаскировано в нагрудной сумке. Сам исполнитель думал, что в ней находится диктофон", - сказал сотрудник ФСБ.
В результате взрыва, который произошел в Ставрополе в ночь на 29 мая, погибли ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев", первый заместитель главы города Гурциев и его знакомый.
На должности первого заместителя главы администрации Ставрополя Гурциев координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии, координировал деятельность комитета общественной безопасности.