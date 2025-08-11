https://ukraina.ru/20250811/1066816365.html

Геннадий Подлесный: Встреча Путина и Трампа приведет к тому, что Россия начнет бить Украину в полную силу

Если мы начнем первыми и уничтожим центры принятия решений и каналы коммуникации хотя бы на Украине, то по нам ничего не полетит, считает военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Иванович, вы регулярно выступаете за то, чтобы Россия поменяла подход к боевым действиям от спецоперации к полноценной войне. В частности, перешла к ударам по транспортно-логистической системе Украины. Как раз на прошлой неделе ВС РФ наносили точечные удары по мосту на остров Корабел в Херсоне, а также по железнодорожным узлам в Павлограде и Лозовой. Как оцениваете результаты подобной разминки?- Эти удары лишний раз подтверждают, что мы проводим СВО по принципу "ответок". Мы проводим вооруженный конфликт гибридным способом, ограничивая свои действия и отталкиваясь от реакции противника. В частности, нынешние прилеты по транспортной, нефтегазовой и электроэнергетической инфраструктуре Украины – это наш ответ на "рельсовую войну", которую развязал киевский режим на российской территории.У нас есть все возможности для уничтожения мостов, железнодорожных узлов и энергетических мощностей на Украине. Но мы этого не делаем, руководствуясь политическими соображениями. Я же считаю, что нам нужен принципиально иной подход к нанесению таких ударов. Надо бить не по целям, которые находятся в 100-150 километрах от ЛБС. Надо уничтожать 12 точек входа с территории восточноевропейских стран на Украину, чтобы техника, боеприпасы и топливо для ВСУ уничтожались прямо на границе с Польшей, а не появлялись в зоне боевых действий.- Хватит ли у нас "Гераней" и ракет для поражения такого большого количества объектов?- Конечно. Наш ВПК уже освоился в новых условиях. Кроме "Гераней-2", у нас есть "Искандеры", "Кинжалы" и "Калибры" в трех вариантов. Если мы поменяем подход к боевым действиям и наш Генштаб определит конкретные цели для них, ситуация вокруг Украины изменится коренным образом.Другое дело, чем нам на это может ответить киевский режим.Если США поставят Украине дополнительные ATACMS (Зеленский просит эти ракеты с дальностью действия до 300 километров), а немцы – "Таурусы", то тогда может быть некий паритет в плане обмена ударами. А сейчас основную проблему для нас представляет БПЛА "Лютый", который несет 75 килограммов веса боевой части (50 килограмм из них – сам заряд, а еще 20 килограммов – условная шрапнель). Дальность его действия составляет 1000 километров. Если его запускать по с территории Украины, наши дальние тылы будут в зоне его досягаемости.Причем у меня сложилось впечатление, что "Лютых" запускают с территории Финляндии и Норвегии. Иначе никак нельзя объяснить, почему Ленинградская область время от времени попадает под удар.Как вы знаете, накануне встречи Путина и Трампа муссируются слухи, что лидеры России и США договорятся о прекращении воздушной войны. Кому это выгодно? Украине и ее хозяевам, которые за ней стоят. Грубо говоря, мощность украинского боезаряда составляет 75 килограммов, а мощность российского – 500 килограммов. К тому же, "Искандеры" и "Герани" спокойно проходят ПВО, в отличие от "Лютых", с которыми, при желании, можно спокойно справиться.Уже неоднократно говорилось, что для борьбы с украинскими беспилотникам надо создать мобильные группы ПВО, оснащенные спаренными зенитными пулеметами, чтобы они дежурили возле критически важных объектов и уничтожали эти дроны. К сожалению, наши нефтяники и газовики не хотят этим заниматься, надеясь на то, что государство это сделает. Но государство и так делает все, что возможно. Просто количество точек, которые надо таким образом защищать, превышает наши организационные ресурсы.- По поводу воздушного перемирия. Во-первых, официальная Москва об этом нигде не заявляла. Об этом говорят западные источники и Лукашенко. Во-вторых, насколько я знаю, у такого перемирия есть градация, когда запрещено поражать цели на таком-то расстоянии (1000, 500, 200 и 100 километров).- Это как раз связано с техническими возможностями сторон. Наши ракеты бьют на дистанцию в 1500 километров и дальше. А предельная дальность действия португальских беспилотников, которыми иногда пользуется Украина - 1600 километров. Их не так много, и Португалия не готова поставлять их в больших количествах.Поэтому киевский режим очень хотел бы продавить такое воздушное перемирие, чтобы все ограничивалось 100 километровой зоной. "Все, что в близи линии соприкосновения – уничтожайте. А то, что мы будем накапливать в ближайшем тылу, трогать не смейте". Даже этот вариант для нас крайне невыгоден.Теоретически можно было бы сказать, что мы сможем уничтожить командный пункт бригады. Но если бригаду передислоцируют и командный пункт перенесут, мы ее трогать уже не сможем. А все остальные цели в 100 километровой зоне мы сможем выявить и накрыть за 24 часа. Современные средства разведки и поражения это позволяют.- Какие в целом у вас ожидания от встречи Путина и Трампа на Аляске? Если нам придется пойти на какие-то тактические перемирия в рамках переговорного процесса, то что из этого будет для нас менее болезненным?- Мне кажется, даже Путин и Трамп не знают, чем закончится их встреча. Поэтому я бы поставил вопрос о том, чего бы мы хотели от этой встречи. Мы бы хотели полного выполнения целей СВО, а Трамп хотел бы минимизировать потери Запада от украинского конфликта.Возьмем тот же территориальный спор. Трамп хотел бы, чтобы Россия заняла все территории, которые сейчас и так контролирует, а остальные территории на 99 лет перешли бы в разряд спорных. А российская сторона хотела бы (насколько я понимаю, Ушаков именно этот имел в виду), чтобы украинские войска и органы власти полностью ушли с конституционных территорий регионов, а мы бы вернули Киеву часть Сумской и Харьковской областей, а также Кинбурнскую косу (это уже Николаевская область). После этого можно было бы начинать длительных переговоров.Но это не устраивает Зеленского и Европу. Поэтому Кайя Калас созывает "чрезвычайную встречу глав МИД Евросоюза, чтобы выставить Трампу ряд условий требования". В идеале они вообще хотели бы, чтобы в случае размена территорий Россия осталась максимум в Крыму. А так их вполне устроит заморозка по текущей линии соприкосновения, чтобы снова накачать Украину оружием, а потом попытаться отбить утраченные ею позиции.Как будут развиваться ситуация – мы узнаем только после 15 августа. Но мы к прямым переговорам Путина и Трампа готовимся. Неслучайно было объявлено, что в Арктике в 500-километровой зоне будет закрыто воздушное пространство. Видимо, действительно будет испытываться наш "Буревестник" с ядерным двигателем, способный несколько раз обогнуть земной шар.Также мы усиливаем нашу переговорную позицию за счет тактических успехов в зоне СВО, охватывая Покровск и продвигаясь в Сумской области. Правда, меня беспокоит, что в Брянской области может повториться сценарий Суджи, когда мы оттуда часть войск убрали и дороги разминировали, а границу охраняли срочники и пограничники без тяжелой техники.Западная разведка утверждает, что ВСУ там накопили 50-тысячную группировку, которая в любой момент может пойти на нашу территорию. Поэтому я считаю, что нам надо повторить то, что произошло на Курской дуга 5 июля 1943 года, когда за пару часов до немецкого наступления красная армия нанесла врагу массированный и неожиданный удар. Потому что потом, как показала практика, с нашей территории очень сложно выбивать подготовленные подразделения ВСУ и наемников.- Вы выступаете за то, чтобы мы зашли на территорию Черниговской области?- Да. Мы должны отказаться от практики "ответок": уничтожения ДРГ противника и выдавливания их за пределы государственной границы. Надо наносить удары на всю возможную глубину, а не ждать, когда Украина что-то такое предпримет. Надеюсь, смена командования группировки "Север" ситуацию поменяет. Хотя мне кажется, что Суджа случилась не из-за генерала-полковника Лапина, а из-за людей, которые, руководствуясь политическими соображениями, не создали на том участке условий для полноценных боевых действий.- Вернемся к встрече Путина и Трампа. Как думаете, будет по ее итогам какое-то тактическое перемирие? Или по ее итогам ничего такого не будет (пожмут руки и потом где-то снова встретятся)?- Вопрос о каком-то перемирии все равно будет подниматься. Неделя, 10 дней, 20 дней. Мы можем на это пойти, даже если это нам будет невыгодно с военной точки зрения.Давайте еще раз посмотрим, как чувствует себя Трамп. Он считает, что раз он прекратил конфликт Ирана с Израилем и Азербайджана с Арменией, то сможет остановить "войну Байдена на Украине", чтобы ему вручили Нобелевскую премию мира. Мы можем ему в этом помочь.Все равно наши противники сорвут это перемирие. А Трамп потом может выйти и сказать: "Я миротворец. Я все сделал. Но вот Зеленский нарушил перемирие, а Россия была вынуждена отвечать". То есть мы и Трамп станем ситуативными союзниками, а Зеленский останется с Каллас и остальными европейцами.Но вот потом война может идти бесконечно долго. Трамп ведь уже выстроил систему, когда американский ВПК продает оружие в Европу, а Европа поставляет его Украине. Америка богатеет, все остальные разоряются.- То есть вы выступаете за то, чтобы еще немного поговорить с Трампом, и только потом, когда он решит свои основные задачи, отказываться от формата спецоперации и перейти к полноценной войне?- Если говорить однозначно, то да. Трамп и Путин приходят к соглашению, мы начинаем выполнять эти договоренности, а Украина их нарушает. После этого Трамп сможет сказать: "Я принес мир. Теперь это война Зеленского и Евросоюза". И тогда мы уже сможем перейти воевать так, как этого требует военная наука. Уничтожение центров принятия решений, каналов коммуникации и гашение РЭБом терминалов "друга России" Илона Маска.Кто-то считает, что Маск якобы не попадает под пятую статью устава НАТО. Где НАТО, и где – Маск? Эти спутники давно надо было ослепить РЭБом, чтобы раз и навсегда решить вопрос целеуказания для ВСУ. Также надо лишить противника возможности в онлайн-режиме получать информацию об обстановке на поле боя через систему "Крапива".Я разговаривал со специалистами, которые этим занимаются они говорят: "Будет команда – сожжем всю аппаратуру украинских БПЛА, а заодно и спутников Маска. Но пока команды нет".- А готова ли наша военная и государственная машина к резкому росту эскалации? К тому, что противник устроит жесткий ответ на наши действия?- "Если драка неизбежна, надо бить первым". Если мы начнем первыми и уничтожим центры принятия решений и каналы коммуникации хотя бы на Украине, то по нам ничего не полетит.Также по теме - в интервью Юрия Баранчика: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск

