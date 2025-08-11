https://ukraina.ru/20250811/1048585984.html

Родился Шульгин 11 августа 1889 года в весьма родовитой семье.

Родился Шульгин 11 августа 1889 года в весьма родовитой семье. Имя Шульгиных было узнаваемым, сами он считали себя в родстве едва ли не со всем гетманами, от Полуботка до Скоропадского. Яков Шульгин — отец семейства — был весьма заметной фигурой в украинском движении. Когда-то он был одним из самых заметных активистов "Старой Громады" — первых "будителей" украинства.Впрочем, не все Шульгины придерживались украинофильских взглядов. Например, троюродный брат Александра — Василий Шульгин был убеждённым русским националистом и весьма негативно относился к идее украинской независимости.Политическая карьера Шульгина началась в имперской столице, где он учился в университете.В дореволюционной России в крупных городах была широко распространена сеть землячеств — объединений выходцев из разных регионов страны. Существовали ярославские, костромские, вятские и т.п. землячества. Эти объединения оказывали посильную поддержку своим землякам, перебравшимся в город. При них имелись кассы взаимопомощи и т.п. вещи. Весьма влиятельным столичным землячеством до революции было украинское.Выходцы из Малороссии вдобавок ко всему имели и теневую партийную структуру.После революции 1905 года ряд активистов украинских движений создали ТУП — Товарищество украинских прогрессистов. Организация задумывалась как надпартийная, стоящая над различными течениями и координирующая украинское движение в целом. Штаб-квартира ТУП находилась в Киеве, но самые влиятельные громады ТУП действовали в Петербурге и Москве.В Москве ТУП имел свой журнал "Украинская жизнь", в котором начинал свою политическую карьеру Петлюра. Зато в Петербурге у них были широкие политические связи. В частности, с кадетами, которые в целом сочувственно относились к идее украинской автономии.Весьма активным деятелем ТУП в те времена был Сергей Ефремов — один из самых известных публицистов, писавший для всех сколько-нибудь значимых украинских изданий в империи. Ефремов и взял в оборот Шульгина, и тот стал одним из самых активных членов столичной громады ТУП.В феврале 1917 года произошла революция. Ефремов, как знаменитый публицист, был включен в состав Центральной Рады, причём не рядовым членом, а заместителем председателя. Он сразу же выехал в Киев, следом за ним выехал и его протеже, которому в Раде также нашлось место.В Киеве Ефремов и его сторонники создали УПСФ — Украинскую партию социалистов-федералистов. Эсефы, как их называли в те времена, стояли на платформе культурной и политической автономии Украины, а их политические убеждения можно было охарактеризовать как умеренно левый централизм.Ефремов стал лидером партии, а Шульгин вошёл в состав ЦК. После одностороннего провозглашения автономии Рада сформировала Генеральный секретариат — фактическое правительство Украины. Ефремов получил пост секретаря межнациональных дел, а Шульгин был назначен его заместителем. Фактически это был пост министра иностранных дел. Именно Ефремов упоминается во многих источниках как непосредственный автор термина "УНР". Считается, что это он предложил название "Украинская народная республика".Правда, к работе чиновника Ефремов был непривычен. Все же он был знаменитым публицистом, а не профессиональным политиком. Поэтому уже в июле 1917 года он покинул свой пост, оставив вместе себя Шульгина.По должности Шульгин участвовал во всех переговорах с Временным правительством, но более всего запомнился по организации Съезда угнетённых народов России, который состоялся в Киеве в сентябре 1917 года.На съезд приехали представители самых разных народов, населявших империю. Все они считали себя угнетенными и требовали побольше привилегий. Формально большинство делегатов не вели разговоров о полной независимости, однако все настаивали на максимально широкой автономии.По итогам съезда была сформулирована резолюция "О федеративном устройстве России", а также сформирован Совет народов со штаб-квартирой в Киеве. Предполагалось, что этот Совет будет координировать деятельность по превращению "тюрьмы народов" в "дворец народов". Однако его деятельность была прервана очередной революцией и теперь уже полным крахом и распадом государства.После Октябрьской революции и провозглашения независимости Шульгин стал теперь уже полноценным главой дипломатии. Однако политическая обстановка изменилась настолько, что места в правительстве ему уже не было.За 1917 год массы резко полевели, эсефы, состоявшие почти из одних только интеллигентов, не могли заинтересовать никого в период неистового популизма и оказались на политической обочине. Должность Шульгина отдали украинскому эсеру Голубовичу.Тем не менее Шульгин по-прежнему был занят на дипломатической работе. Несмотря на то, что сам он всегда ориентировался на Антанту ему пришлось вести переговоры о мире с немцами в составе украинской делегации в Бресте.В январе 1918 года он сыграл важную роль в мифологизации "боя под Крутами" - в этом незначительном по всем понятиям столкновении погиб его племянник Владимир, что позволило вынести эту стычку на уровень Центральной Рады.После переворота Скоропадского Шульгин был назначен представителем Украины в Болгарии, где оставался до конца мировой войны.Вслед за приходом к власти Директории Шульгина в составе украинской делегации отправили сначала на Парижскую мирную конференцию, а затем на открытие Лиги наций. Особых успехов делегация ни там, ни там не добилась, поскольку представители Антанты крайне неохотно разговаривали с ними, считая УНР кайзеровской креатурой.Пока Шульгин пытался добиться благосклонности европейских дипломатов, УНР прекратила существовать и возвращаться стало некуда. Тем не менее Шульгин, осевший в Праге, стал одним из самых активных эмигрантов и постоянно поддерживал контакт с верхушкой украинской эмиграции. Незадолго до своей гибели Петлюра назначил его министром иностранных дел правительства УНР в изгнании.В начале 30-х годов по инициативе Шульгина во Франции был создан Комитет дружбы народов Кавказа, Туркестана и Украины, самым известным членом которого был Мустафа Шокай. Шульгин также регулярно выступал с публичным осуждением советских политических практик и призывал европейцев раздавать украинцам "нансеновские паспорта", чтобы они могли бежать из СССР.В 1939 году он ненадолго был назначен главой правительства УНР в изгнании, но в следующем году оставил пост и к тому же попал под подозрение немцев, которые арестовали его в оккупированной части Франции. Правда, вскоре он был отпущен.После войны Шульгин создал в Париже Украинское академическое общество, объединявшее эмигрантов-интеллигентов украинского происхождения. Кроме того, он продолжал публиковаться во многих эмигрантских изданиях.Однако в этот период бал в эмиграции правила уже ОУН*, так что Шульгин в последние годы жизни был скорее реликтом, призраком давно ушедшей бурной эпохи.Шульгин умер в 1960 году. После смерти его стали называть первым министром иностранных дел независимой Украины, хотя фактически он успел пробыть им лишь несколько часов после официального провозглашения независимости УНР.* Запрещённая в России организация

